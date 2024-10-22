شراكة محفظة Yoroi من Cardano مع Bring لتقديم أرباح سلبية لعشاق ADA

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Written on Oct 22, 2024
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  • The collaboration promises up to 10% ADA rewards when shopping with top worldwide brands.
  • The move underscores Cardano’s dedication to expanding its utility with user-centric, practical offerings.
  • ADA eyes monthly highs as it hovers at a crucial resistance zone, ready for a 19% breakout.

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انضمت محفظة Yoroi التي تعتمد على Cardano إلى منصة استرداد النقود للعملات المشفرة، Bring، مما يسمح للمستخدمين بكسب ما يصل إلى 10٪ ADA بشكل سلبي “أثناء التسوق مع أكثر من 775 بائع تجزئة عالميًا”.

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يوروي ويليت
يوروي ويليت
@يوروي واليت
· يتبع

أخبار مثيرة لـ #Cardano ! نحن نتعاون مع @BringWeb3 ، أول منصة استرداد نقدي للعملات المشفرة ذات العلامة البيضاء، للسماح للمستخدمين بتجميع ADA بشكل سلبي من خلال مكافآت التسوق! 💳 سيتمكن المستخدمون من كسب “استرداد نقدي” ADA أثناء التسوق لدى أكثر من 775 بائع تجزئة عالمي

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6:12 مساءً · 21 أكتوبر 2024
467
رد
اقرأ 24 ردًا

يقدم هذا التعاون طريقة سلسة لكسب ADA من خلال عمليات الشراء اليومية.

وفي الوقت نفسه، تتوافق المبادرة مع التزام كاردانو المتزايد بتوسيع نطاق فائدتها في العالم الحقيقي من خلال حلول تركز على المستخدم.

طريقة جديدة لتجميع رموز ADA

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بفضل التكامل الأخير، أصبح بإمكان مستخدمي محفظة Yoroi الحصول على أصول ADA من خلال التسوق في العلامات التجارية الكبرى مثل Nubul و StockX و JBL و Vaio و Samsonite.

وبحسب البيان الصحفي، يمكن للأفراد استخدام بطاقات الائتمان أو أي خيار دفع مفضل والحصول على استرداد نقدي يصل إلى 10% وفقًا لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

كل ما يحتاجه المستخدمون هو زيارة واجهة Yoroi سهلة الاستخدام لتفعيل المكافآت.

النهج المبسّط يجعل كل شيء سلسًا للمستخدمين اليوميين.

تدعم مبادرة Cardano Catalyst (برنامج قائم على المنح يدعم المشاريع الرقمية التي تعزز فائدة blockchain في العالم الحقيقي) التحالف بين Yoroi Wallet و Bring.

سمح دعم Catalyst لشركة Bring بإثراء نظامها البيئي داخل blockchain ADA.

من خلال Yoroi، يريد Bring أن يجعل Cardano رمزًا عمليًا للمعاملات التجارية، مما يؤدي إلى تكبير حالات استخدام العملة المشفرة إلى ما هو أبعد من كونها أصلًا استثماريًا.

يتوافق برنامج استرداد النقود مع هدف Cardano المتمثل في ربط التجارة بالتجزئة وتقنية blockchain.

إن تقديم مكافآت العملات المشفرة لقطاع التسوق التقليدي يؤكد التحول نحو تضمين الأصول الرقمية في عمليات الشراء اليومية.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Bring، مائير (إيري) زوهار، على الشراكة الاستراتيجية:

إن التعاون مع Yoroi هو خطوة أساسية نحو توسيع نطاق منصتنا وتقديم المزيد من القيمة للمستخدمين. معًا، نعمل على إطلاق العنان لإمكانات تقنية blockchain للمستخدمين العاديين، مما يجعل من الأسهل كسب وإنفاق ADA في المعاملات في العالم الحقيقي. نعتقد أن هذا التعاون من شأنه أن يسرع من تبني Cardano في قطاع التجزئة.

بالإضافة إلى مكافآت ADA، سيتمكن المستخدمون من تجربة كيفية مساهمة تقنية البلوك تشين في تبسيط المعاملات التجارية. وتمثل الشراكة إنجازًا حيويًا في جعل تقنية البلوك تشين عملية للمستهلكين.

توقعات أسعار ADA

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يتم تداول كاردانو عند 0.3614 دولارًا بعد التقلبات الملحوظة في اليوم الماضي والتي تركتها منخفضة بنسبة 1.10٪ على الرسم البياني لمدة 24 ساعة.

Source – Coinmarketcap

يواجه altcoin مقاومة ملحوظة في النطاق 0.37 دولار – 0.416 دولار.

إن التغلب على هذه العقبة من شأنه أن يفتح الطريق نحو 0.43 دولار – وهو ارتفاع بنسبة 19% عن الأسعار الحالية وأعلى مستوى منذ يوليو.

في غضون ذلك، ستحتاج كاردانو إلى التزام كبير من المشتري لتجاوز العقبة عند 0.37 دولار – 0.416 دولار.

من المرجح أن يؤدي ضغط البيع المتزايد إلى إرسال ADA إلى منطقة الدعم عند 0.343 دولار – 0.33 دولار.

إن الفشل في الحفاظ على هذا الحاجز قد يستدعي الوصول إلى مستوى 0.30 دولار – وهو انخفاض بنسبة 16%.

رد فعل ADA تحت مستوى المقاومة 0.37 – 0.416 دولار سيحدد مساره على المدى القريب.

إن النجاح في كسر هذه العقبة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 19%، في حين أن الفشل سيؤدي إلى تكبد حاملي ADA خسائر بنسبة 16%.

ومع ذلك، يظل مستقبل كاردانو مشرقًا، مع تطورات النظام البيئي الصاعد والمشاعر المتفائلة في السوق على نطاق واسع.

أصدر مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون توقعات جريئة لكاردانو خلال المؤتمر الأخير في الأرجنتين.

بت دوت
بت دوت
@نافيا47
· يتبع

تشارلز هوسكينسون يؤكد في الأرجنتين أن #كاردانو ستتفوق على بيتكوين وإيثريوم: تعرف على توقعاته تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، قدم تنبؤًا طموحًا في قمة كاردانو في الأرجنتين: ستكون شبكتها أكبر من #بيتكوين و #إيثريوم

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6:05 مساءً · 20 أكتوبر 2024
1
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وأوضح هوسكينسون أن مشروعه يتمتع بالقدرة على التفوق على البيتكوين والإيثريوم في العقود المقبلة، مع تبني الحكومات للبنية التحتية لكاردانو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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