شراكة محفظة Yoroi من Cardano مع Bring لتقديم أرباح سلبية لعشاق ADA

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انضمت محفظة Yoroi التي تعتمد على Cardano إلى منصة استرداد النقود للعملات المشفرة، Bring، مما يسمح للمستخدمين بكسب ما يصل إلى 10٪ ADA بشكل سلبي “أثناء التسوق مع أكثر من 775 بائع تجزئة عالميًا”.

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يقدم هذا التعاون طريقة سلسة لكسب ADA من خلال عمليات الشراء اليومية.

وفي الوقت نفسه، تتوافق المبادرة مع التزام كاردانو المتزايد بتوسيع نطاق فائدتها في العالم الحقيقي من خلال حلول تركز على المستخدم.

طريقة جديدة لتجميع رموز ADA

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بفضل التكامل الأخير، أصبح بإمكان مستخدمي محفظة Yoroi الحصول على أصول ADA من خلال التسوق في العلامات التجارية الكبرى مثل Nubul و StockX و JBL و Vaio و Samsonite.

وبحسب البيان الصحفي، يمكن للأفراد استخدام بطاقات الائتمان أو أي خيار دفع مفضل والحصول على استرداد نقدي يصل إلى 10% وفقًا لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

كل ما يحتاجه المستخدمون هو زيارة واجهة Yoroi سهلة الاستخدام لتفعيل المكافآت.

النهج المبسّط يجعل كل شيء سلسًا للمستخدمين اليوميين.

تدعم مبادرة Cardano Catalyst (برنامج قائم على المنح يدعم المشاريع الرقمية التي تعزز فائدة blockchain في العالم الحقيقي) التحالف بين Yoroi Wallet و Bring.

سمح دعم Catalyst لشركة Bring بإثراء نظامها البيئي داخل blockchain ADA.

من خلال Yoroi، يريد Bring أن يجعل Cardano رمزًا عمليًا للمعاملات التجارية، مما يؤدي إلى تكبير حالات استخدام العملة المشفرة إلى ما هو أبعد من كونها أصلًا استثماريًا.

يتوافق برنامج استرداد النقود مع هدف Cardano المتمثل في ربط التجارة بالتجزئة وتقنية blockchain.

إن تقديم مكافآت العملات المشفرة لقطاع التسوق التقليدي يؤكد التحول نحو تضمين الأصول الرقمية في عمليات الشراء اليومية.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Bring، مائير (إيري) زوهار، على الشراكة الاستراتيجية:

إن التعاون مع Yoroi هو خطوة أساسية نحو توسيع نطاق منصتنا وتقديم المزيد من القيمة للمستخدمين. معًا، نعمل على إطلاق العنان لإمكانات تقنية blockchain للمستخدمين العاديين، مما يجعل من الأسهل كسب وإنفاق ADA في المعاملات في العالم الحقيقي. نعتقد أن هذا التعاون من شأنه أن يسرع من تبني Cardano في قطاع التجزئة.

بالإضافة إلى مكافآت ADA، سيتمكن المستخدمون من تجربة كيفية مساهمة تقنية البلوك تشين في تبسيط المعاملات التجارية. وتمثل الشراكة إنجازًا حيويًا في جعل تقنية البلوك تشين عملية للمستهلكين.

توقعات أسعار ADA

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يتم تداول كاردانو عند 0.3614 دولارًا بعد التقلبات الملحوظة في اليوم الماضي والتي تركتها منخفضة بنسبة 1.10٪ على الرسم البياني لمدة 24 ساعة.

Source – Coinmarketcap

يواجه altcoin مقاومة ملحوظة في النطاق 0.37 دولار – 0.416 دولار.

إن التغلب على هذه العقبة من شأنه أن يفتح الطريق نحو 0.43 دولار – وهو ارتفاع بنسبة 19% عن الأسعار الحالية وأعلى مستوى منذ يوليو.

في غضون ذلك، ستحتاج كاردانو إلى التزام كبير من المشتري لتجاوز العقبة عند 0.37 دولار – 0.416 دولار.

من المرجح أن يؤدي ضغط البيع المتزايد إلى إرسال ADA إلى منطقة الدعم عند 0.343 دولار – 0.33 دولار.

إن الفشل في الحفاظ على هذا الحاجز قد يستدعي الوصول إلى مستوى 0.30 دولار – وهو انخفاض بنسبة 16%.

رد فعل ADA تحت مستوى المقاومة 0.37 – 0.416 دولار سيحدد مساره على المدى القريب.

إن النجاح في كسر هذه العقبة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 19%، في حين أن الفشل سيؤدي إلى تكبد حاملي ADA خسائر بنسبة 16%.

ومع ذلك، يظل مستقبل كاردانو مشرقًا، مع تطورات النظام البيئي الصاعد والمشاعر المتفائلة في السوق على نطاق واسع.

أصدر مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون توقعات جريئة لكاردانو خلال المؤتمر الأخير في الأرجنتين.

وأوضح هوسكينسون أن مشروعه يتمتع بالقدرة على التفوق على البيتكوين والإيثريوم في العقود المقبلة، مع تبني الحكومات للبنية التحتية لكاردانو.