Chainlink

عملة LINK من Chainlink على وشك الارتفاع مع استغلال البنوك للمعاملات الخاصة بسلسلة الكتل

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Written on Oct 22, 2024
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  • Chainlink has launched tools to enhance privacy in institutional blockchain transactions.
  • ANZ Bank will be among the first to test Chainlink’s privacy tech for secure tokenized asset settlement.
  • LINK price shows breakout potential, with targets set at $18.50 and $26.14.

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تحول الاهتمام إلى ارتفاع محتمل في سعر LINK خاصة بعد إعلان Chainlink اليوم عن تقديم ميزتين متطورتين مصممتين لتعزيز السرية في المعاملات المؤسسية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في خصوصية blockchain للمؤسسات المالية.

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وتشكل هذه الابتكارات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها Chainlink لتسهيل التبني السلس لتقنية blockchain مع ضمان الامتثال لمعايير الخصوصية والتنظيمية.

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أولى أدوات Chainlink الجديدة هي Blockchain Privacy Manager.

يتيح هذا النظام لسلاسل الكتل الخاصة الاتصال بمنصة Chainlink العامة دون المساس بالبيانات الحساسة.

يمكن للمؤسسات المالية، وخاصة البنوك، الآن دمج بيئاتها الخاصة والآمنة مع شبكات blockchain الأوسع مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على تفاصيل المعاملات.

ومن المتوقع أن توفر هذه التكنولوجيا جسرًا حيويًا بين الأنظمة الخاصة والعامة، مما يوفر للمؤسسات الأفضل من العالمين: الأمن والاتصال.

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الميزة الرئيسية الثانية التي تم تقديمها هي المعاملات الخاصة لبروتوكول التشغيل البيني عبر السلسلة (CCIP) الخاص بـ Chainlink.

تتيح أداة التشفير التي تحافظ على الخصوصية للمؤسسات المالية إجراء تحويلات عبر السلسلة مع ضمان بقاء المعلومات الحساسة، مثل مبالغ الرمز، والأطراف المقابلة، وتفاصيل المعاملات، سرية.

وتضمن التكنولوجيا أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي تستطيع الوصول إلى بيانات المعاملات، مما يساعد المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة.

ستكون مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ)، أحد أكبر البنوك في المنطقة، أول من يختبر أدوات الخصوصية الجديدة الخاصة بـ Chainlink كجزء من مشروع Guardian في سنغافورة.

سلسلة ربط
سلسلة ربط
@تشينلينك
· يتبع

يسعدنا أن نعلن عن معاملات CCIP الخاصة، والتي تمكن المؤسسات المالية من ربط سلاسل الكتل الخاصة بالاقتصاد متعدد السلاسل. ستكون مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) من بين المؤسسات المالية الأولى التي تختبر القدرة على التعامل عبر السلاسل…

صورة
9:37 صباحًا · 22 أكتوبر 2024
1.6 ألف
رد
اقرأ 69 ردًا

ترتكز هذه المبادرة على تسوية الأصول الرمزية في العالم الحقيقي عبر السلسلة، مثل العقارات أو الأسهم.

سوف يستفيد بنك ANZ من مدير خصوصية Blockchain الخاص بـ Chainlink لربط blockchain الخاص به بشكل آمن مع شبكة Chainlink العامة، مما يسهل التسوية الآمنة والفعالة لهذه الأصول الرمزية.

وأشار نايجل دوبسون، رئيس الخدمات المصرفية في ANZ، إلى أن “إمكانات الخصوصية عبر السلسلة الجديدة من Chainlink لديها القدرة على تسريع تبني blockchain المؤسسي من خلال تمكين الخصوصية الشاملة بين شبكات blockchain”.

إمكانية اختراق سعر الرابط

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وصل سعر LINK، الذي كان في قناة موازية هابطة منذ أن بلغ أعلى مستوى سنوي في مارس، إلى أدنى مستوى له عند 8.08 دولار في 5 أغسطس قبل أن يرتفع مرة أخرى.

Source: TradingView

تشير المؤشرات الفنية إلى اختراق محتمل للقناة الحالية، حيث اخترق مؤشر القوة النسبية (RSI) خط اتجاه المقاومة ويظهر مؤشر التقارب والتباعد المتوسط المتحرك (MACD) علامات تقاطع صعودي.

إذا اخترق LINK القناة، فمن المتوقع أن يواجه مستوى المقاومة التالي عند 18.50 دولارًا. ويتوقع المحللون أن يؤدي الاختراق الناجح إلى وصول LINK إلى مستوى مرتفع عند 26.14 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 120%.

مع استمرار Chainlink في الابتكار في تكنولوجيا الخصوصية، فإن المشاعر الإيجابية حول أدواتها الجديدة قد تعزز أداءها في السوق بشكل أكبر، مما يجعل LINK عملة مشفرة يجب مراقبتها عن كثب في الأشهر المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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