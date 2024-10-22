بروتوكول DeFi Sky يفكر في العودة إلى MakerDAO
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- Sky, formerly MakerDAO, is reconsidering its brand identity based on feedback.
- Community concerns about the utility of the new SKY token have emerged.
- A decision on the protocol's future brand will be made via a community vote soon.
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يتطور مشهد التمويل اللامركزي (DeFi) باستمرار، وتسلط التطورات الأخيرة المحيطة ببروتوكول Sky الذي يركز على العملات المستقرة، والمعروف سابقًا باسم MakerDAO، الضوء على تعقيدات هوية العلامة التجارية والمشاركة المجتمعية في مجال التشفير.
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أعلن مؤسس شركة Sky، روني كريستنسن، في بيان شامل على X ، أن البروتوكول يدرس المزيد من التغييرات في العلامة التجارية بعد تقييم ردود فعل المجتمع على إعادة تسميتها الأولية.
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المخاوف الناجمة عن تغيير العلامة التجارية MakerDAO إلى SkyCopy link to section
في سبتمبر 2023، انتقلت MakerDAO إلى Sky ، مما يسمح لحاملي DAI بترقية رموزهم إلى Sky Dollar الجديد (USDS) بنسبة 1:1، بينما تم منح حاملي رمز MKR خيار تحويل رموزهم إلى SKY بنسبة 1:24000.
في حين تظل رموز DAI وMKR الحالية نشطة، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ باستثماراتهم، إلا أن إعادة العلامة التجارية لم تكن خالية من التحديات.
أقر كريستنسن بأن العديد من أعضاء المجتمع أعربوا عن مخاوفهم بشأن فائدة رمز SKY الجديد.
علاوة على ذلك، فإن تقديم أنظمة المكافآت الجديدة المتنوعة والميزات المرتبطة برمز SKY ربما خلق ارتباكًا بين المستخدمين.
وأشار كريستنسن إلى أن استخدام “سكاي” كاسم للبروتوكول والرمز والواجهة الأمامية ربما ساهم في هذا الارتباك.
لا يزال العديد من أعضاء المجتمع ملتزمين بحمل رموز MKR بدلاً من الانتقال إلى رمز SKY الجديد، مما يشير إلى وجود تقارب قوي مع علامة Maker التجارية التي كانت موجودة منذ سنوات.
الطريق المحتمل للمضي قدمًا لشركة سكايCopy link to section
وفي ضوء هذه الملاحظات، حدد كريستنسن ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل البروتوكول.
يمكن للمجتمع اختيار الاستمرار في البناء تحت العلامة التجارية Sky، أو العودة إلى هوية Maker الأصلية، أو الحفاظ على Maker كعلامة تجارية أساسية مع إجراء تعديلات طفيفة لتحقيق توافق أفضل مع USDS و subDAOs المعروفة باسم “Stars”.
لتسهيل عملية اتخاذ القرار، تخطط شركة سكاي لعقد مكالمة مجتمعية يوم الجمعة القادم، لدعوة أصحاب المصلحة إلى تقديم مدخلاتهم.
وفي أعقاب الدعوة المجتمعية، يهدف كريستنسن إلى دمج التعليقات في مقترح تعديل أطلس.
وسيتم طرح هذا الاقتراح للتصويت ابتداء من 28 أكتوبر/تشرين الأول، وإذا تمت الموافقة عليه فسوف يؤدي إلى استطلاع رأي متعدد الخيارات في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
إذا قرر المجتمع اعتماد هوية علامة تجارية جديدة، فسوف تستكشف Sky أيضًا التغييرات في tokennomics كجزء من خطواتها التالية.
يوضح النمو السريع لعملة USDS، والتي تجاوزت إجمالي المعروض منها مليارًا بعد أسبوعين فقط من إطلاقها، قدرة Sky على ترسيخ مكانة مهمة في سوق DeFi.
تم بالفعل دمج الرمز المميز في بروتوكولات DeFi الرئيسية مثل Aave و Ethena و Morpho، مما يدل على فائدته المتزايدة.
وبينما تتنقل Sky عبر مناقشات هوية العلامة التجارية هذه، فإن النتيجة ستكون لها آثار دائمة ليس فقط على المشروع ولكن أيضًا على مجتمع DeFi الأوسع، مما يسلط الضوء على أهمية ردود فعل المجتمع والقدرة على التكيف في هذه الصناعة الديناميكية.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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