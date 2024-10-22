إيلون ماسك يمنح مليون دولار يوميًا للناخبين في الولايات المتأرجحة – هل هذا قانوني؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

أطلق إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، جهدًا سياسيًا من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له في أميركا، حيث يمنح جائزة يومية قدرها مليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة المثيرة للجدل على أنها المحاولة الأخيرة لمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب على استعادة البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

Advertisement

وأعلن ماسك، الذي كان صريحًا في دعمه لترامب، في 20 أكتوبر عبر X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها.

وقد أضاف قرار ماسك بتقديم هذه المسابقات تحولًا آخر في الأحداث التي تتشكل بالفعل لتصبح واحدة من أكثر الانتخابات دراماتيكية ولا يمكن التنبؤ بها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يواجه ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية.

وأثارت هذه الهدية ردود فعل فورية، حيث تعهد الديمقراطيون باستكشاف الإجراءات القانونية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المبادرة تنتهك قوانين الانتخابات الفيدرالية.

كيف تعمل هدايا إيلون ماسك؟

Copy link to section

ستستمر مسابقة أمريكا PAC، والتي تم تصميمها لمكافأة ناخب عشوائي من إحدى الولايات المتأرجحة كل يوم بجائزة قدرها مليون دولار، حتى يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

للمشاركة، يجب على الأفراد أن يكونوا ناخبين مسجلين وأن يوقعوا على عريضة تشجع حرية التعبير والحق في حمل السلاح.

وقد استخدم ماسك، الذي يحظى بمتابعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى 202 مليون شخص على X، منصته للترويج بشكل كبير لكل من المسابقات ومعتقداته السياسية.

حظيت منشوراته حول المسابقة باهتمام كبير، وحصدت ملايين المشاهدات وردود الأفعال.

ما يميز هذه المسابقة هو عدم وجود شرط لإعلان المشاركين عن ولائهم السياسي.

وفي حين أن الترويج يتماشى مع موقف ماسك المؤيد لترامب، فإن الشروط لا تملي المرشح الذي ينبغي للمشاركين دعمه.

في 17 أكتوبر، أعلن ماسك أيضًا عن عرض لفترة محدودة حيث يمكن لسكان بنسلفانيا – وأولئك الذين أحالوهم للتسجيل – الحصول على 100 دولار مقابل التوقيع على العريضة، ارتفاعًا من عرض سابق بقيمة 47 دولارًا.

وقد أثار هذا الحافز النقدي المزيد من الجدل، وخاصة بين خبراء قانون الانتخابات.

هل تبرع إيلون ماسك بمليون دولار أمر قانوني؟

Copy link to section

تظل شرعية مسابقات ماسك مسألة دون حل.

يحظر القانون الفيدرالي دفع أموال للأفراد للتسجيل للتصويت، مما أثار مخاوف من أن لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة لماسك قد تسير على خط رفيع.

ورغم أن المسابقة نفسها تكافئ المشاركين على التوقيع على عريضة بدلاً من التسجيل صراحة للتصويت، فإنها لا تزال تثير قضايا قانونية محتملة لأن التسجيل شرط أساسي للتأهل للحصول على الجائزة.

أشار شون موراليس دويل، مدير برنامج حقوق التصويت في مركز برينان غير الحزبي، في تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن العرض يخلق حافزًا ماليًا مرتبطًا بتسجيل الناخبين، وهو ما قد يكون إشكاليًا بموجب القانون الفيدرالي. وقال:

المشكلة الأساسية هي أن المسابقات والالتماسات تقدمان حوافز مالية للتسجيل.

كيف يمكن أن تنتهك المسابقة قانون الانتخابات؟

Copy link to section

والقلق الرئيسي بشأن مسابقة ماسك هو طبيعتها المشروطة، إذ تتطلب من المشاركين تقديم دليل على تسجيلهم كناخبين.

وأشار آدم بونين، وهو محامي متخصص في قانون الانتخابات ومقره فيلادلفيا، في التقرير إلى أن هذا قد ينتهك قوانين الانتخابات في بعض الولايات.

على سبيل المثال، يحظر قانون ولاية بنسلفانيا على وجه التحديد الحوافز المالية لتشجيع التصويت لصالح مرشح معين، وهو ما قد يعقد جهود ماسك.

ومع ذلك، تختلف قوانين الدولة، ولا يجوز لجميعها حظر مثل هذه الإجراءات صراحةً.

حتى لو لم تنتهك المسابقات قوانين الدولة المحددة، فإن القانون الفيدرالي واضح في هذا الشأن.

وحذر آداف نوتي، المدير التنفيذي لمركز الحملة القانونية، من أن المسابقة قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية بموجب القانون الفيدرالي.

وأوضح نوتي أن “توزيع الأموال بشرط أن يسجل المستفيدون كناخبين أمر غير قانوني”.

وبما أن شروط مسابقات ماسك تتطلب التسجيل، فإنها قد تكون خاضعة للتنفيذ من قبل وزارة العدل.

هل كان من الممكن أن يجد ماسك ثغرة؟

Copy link to section

ويبدو أن فريق ماسك يتبنى نهجًا منظمًا بعناية يركز على التوقيع على العريضة، وليس التسجيل للتصويت، وهو ما قد يكون مفتاحًا للتهرب من القضايا القانونية.

وأشارت كيت بيلينسكي، الشريكة في شركة بالارد سبار، إلى أن العريضة وتعهد حرية التعبير الذي يروج له ماسك يمكن تصميمهما لتجنب انتهاكات قانون الانتخابات، طالما أن المدفوعات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالتصويت أو التسجيل.

وعلاوة على ذلك، يؤكد موقع لجنة العمل السياسي الأمريكية على الإنترنت أن المستفيدين من جائزة المليون دولار ربما كانوا مسجلين منذ سنوات قبل بدء المسابقة، مما يشير إلى أن المدفوعات ليست بمثابة حافز للتسجيل.

وكما أوضح ماثيو هافرستيك، المحامي المتخصص في القانون السياسي في شركة كلاينبارد، “ليس من القانوني أن نعرض المال على المسجلين للتصويت. ولكن هذا ليس ما يحدث. إنه عرض موجه إلى الأشخاص المسجلين للتصويت، وهذا يشمل الأشخاص المسجلين بالفعل”.

هل يمكن أن تنتهك مسابقة ماسك قانون المسابقات؟

Copy link to section

وفي حين تهيمن مخاوف قانون الانتخابات على المناقشات، فإن مسابقة ماسك تتعارض أيضًا مع لوائح المسابقات على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية.

وأشار أندرو لوستيجمان، المحامي المقيم في نيويورك والمتخصص في قانون اليانصيب، إلى أن ترقية ماسك لا يبدو أنها تنتهك هذه القواعد.

القواعد واضحة: لا يمكن طلب أي شراء أو دفع لدخول السحب.

وبما أن ماسك لا يطلب مساهمات مالية من المشاركين، فإن مسابقته تتجنب القضايا النموذجية.

ومع ذلك، فإن مطالبة المشاركين بأن يكونوا ناخبين مسجلين أو إحالة آخرين للتسجيل يمكن اعتباره شكلاً غير نقدي من أشكال الاعتبار، على الرغم من أن لوستيجمان قلل من أهمية هذا الخطر.

وقال “لا يبدو لي أن هذا يشكل عبئا كبيرا”.

ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أن أي مسابقة تقدم حوافز مالية مرتبطة بسلوك الناخبين يجب التعامل معها بحذر، لأنها قد تقع تحت التدقيق التنظيمي.