معاينة أرباح جنرال موتورز للربع الثالث: ما الذي يمكن توقعه والتأثير المحتمل على أسهم جنرال موتورز

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من المقرر أن تعلن شركة جنرال موتورز (GM) عن أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل فتح السوق.

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ويتطلع المستثمرون لمعرفة أداء شركة صناعة السيارات الأمريكية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة وظروف السوق المتطورة.

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وبحسب Zacks Investment Research، فإن التقدير الإجماعي لأرباح شركة جنرال موتورز هو 2.50 دولار للسهم، مع إيرادات متوقعة بقيمة 44.7 مليار دولار للربع.

ورغم أن تقديرات الأرباح لكل سهم تم تعديلها إلى الأسفل قليلاً بنحو 2 سنت في الأسبوع الماضي، فإن التوقعات لا تزال تعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 9.6%.

وتشير توقعات الإيرادات إلى زيادة متواضعة قدرها 1.26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من المتوقع تحقيق أداء قوي رغم التحديات

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وعلى الرغم من بيئة المبيعات المختلطة، فقد حققت شركة جنرال موتورز أداءً ثابتاً، وخاصة في سوق أمريكا الشمالية.

وبحسب زاكس، انخفضت مبيعات السيارات لشركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% في الربع الثالث، لكنها تجاوزت توقعات الصناعة.

وشهدت شركة صناعة السيارات طلبًا قويًا على سياراتها الكهربائية وسيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60% على أساس سنوي.

وفي السوق الأمريكية، باعت شركة جنرال موتورز 32,095 سيارة كهربائية في الربع الثالث، بما في ذلك سيارة شيفروليه إكوينوكس الكهربائية وكاديلاك ليريك.

كما قامت الشركة بتسليم أكثر من 4300 سيارة بيك أب وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز GMC Hummer EV.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الأداء القوي للسيارات الكهربائية إجمالي أرباح جنرال موتورز، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات في أمريكا الشمالية سترتفع بنسبة 1.3% إلى 36.5 مليار دولار، وقد يزيد الدخل التشغيلي بنسبة 8.3%.

الضعف في الصين يؤثر على النتائج

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في حين تظل عمليات جنرال موتورز في أميركا الشمالية قوية، فإن أداءها في الصين لا يزال يواجه صعوبات.

وشهدت شركة صناعة السيارات انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2% في تسليمات المركبات في المنطقة، مع انخفاضات كبيرة على أساس سنوي عبر علاماتها التجارية بويك وشيفروليه وكاديلاك.

وأعلنت شركة جنرال موتورز أيضًا عن خسائر في الصين خلال الربعين الأولين من عام 2024، وحذرت الرئيسة التنفيذية ماري بارا من التحديات المستمرة في المنطقة لبقية العام.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأداء الضعيف في الصين على نتائج جنرال موتورز الدولية.

وتشير تقديرات زاكس إلى أن مبيعات جنرال موتورز الدولية، باستثناء مشاريعها المشتركة في الصين، سوف تشهد انخفاضاً بنسبة 12.5% في الربع الثالث.

ما الذي يراقبه المحللون

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يشير تحليل زاكس إلى أن المستثمرين يجب أن يخففوا من توقعاتهم بتحقيق أرباح كبيرة خلال هذا الربع، حيث تفتقر شركة جنرال موتورز إلى مجموعة العوامل اللازمة عادة لتحقيق مفاجأة إيجابية.

ومع ذلك، فإن مبيعات السيارات الكهربائية القوية التي تحققها شركة جنرال موتورز، والسيولة القوية، ومحفظة المنتجات الاستراتيجية توفر أسباباً للتفاؤل على المدى الطويل.

وتستمر شركة صناعة السيارات في الاستثمار بكثافة في خطوط السيارات الكهربائية والتقليدية.

على مدار العام المقبل، تخطط شركة جنرال موتورز لتقديم ثماني سيارات رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين جديدة أو معاد تصميمها في أمريكا الشمالية للحفاظ على الربحية مع انتقالها إلى السيارات الكهربائية.

هل يجب عليك شراء أسهم جنرال موتورز؟

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المصدر: TradingView

وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 37% منذ بداية العام، متفوقة على أقرانها في الصناعة مثل فورد وتويوتا.

وعلى الرغم من التحديات القريبة الأمد في الصين وارتفاع التكاليف المرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، فإن موقف السيولة لدى جنرال موتورز والنجاح المستمر في قطاع المركبات التي تعمل بالغاز الأساسي يوفر الاستقرار.

ربما يرغب المستثمرون في الانتظار بشأن أي تحركات كبيرة حتى بعد إصدار أرباح الربع الثالث، وهو ما سيوفر مزيدًا من الوضوح بشأن خطط جنرال موتورز للتغلب على العقبات في السوق الصينية وتوقعاتها لقطاع السيارات الكهربائية.