جنرال موتورز ترفع توقعاتها للمرة الثالثة بعد تجاوز تقديرات الربع الثالث – ما الذي يقود هذا النجاح؟

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مرة أخرى، تجاوزت شركة جنرال موتورز توقعات وول ستريت في تقرير أرباحها للربع الثالث، مما يدل على قوة عملياتها في أمريكا الشمالية على الرغم من التحديات في الصين.

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أعلنت الشركة أنها حققت أرباحًا معدلة بقيمة 3.4 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعًا من 3.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم بلغت 2.96 دولار، وهو ما يفوق بكثير التوقعات البالغة 2.43 دولار، وإيرادات بلغت 48.76 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 44.59 مليار دولار.

كما رفعت شركة صناعة السيارات إرشاداتها لعام 2024، وتوقعت أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للعام بأكمله تتراوح بين 14 و15 مليار دولار، ارتفاعًا من نطاق سابق تراوح بين 13 و15 مليار دولار.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لقطاع السيارات أيضًا إلى ما بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها شركة جنرال موتورز توقعاتها للعام بأكمله، مما يشير إلى الثقة في أدائها المستقبلي.

أكد بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز، على قدرة الشركة على الحفاظ على أسعار قوية حتى في الوقت الذي تعاني فيه شركات صناعة السيارات الأخرى من انخفاض الطلب على المركبات ذات الأسعار المرتفعة.

وقال “إن المستهلك صمد أمامنا بشكل ملحوظ”.

“لم يتغير شيء مما رأيناه منذ عدة أرباع سنة مضت.”

أمريكا الشمالية تقود نجاح جنرال موتورز

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وكانت عمليات جنرال موتورز في أميركا الشمالية المحرك الرئيسي لنجاحها في الربع الثالث، حيث ساهمت بنحو 4 مليارات دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد تم دعم هذا الأداء بفضل التسعير القوي، حيث وصل متوسط سعر المعاملات للشركة في أمريكا الشمالية إلى ما يقرب من 50 ألف دولار لكل مركبة – وهي زيادة عن العام السابق.

وقالت ماري تي بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز:

“في الربع الثالث، قمنا بتنمية حصتنا في سوق التجزئة في الولايات المتحدة مع تسعير أعلى من المتوسط ومخزونات مُدارة جيدًا وحوافز أقل من المتوسط.

وبينما انخفضت أحجام المبيعات في الولايات المتحدة بشكل طفيف، بنسبة انخفاض إجمالية بلغت 2.2%، ارتفعت المبيعات للمشترين الأفراد ــ وهي شريحة أكثر ربحية ــ بنسبة 3%.

لقد كانت القدرة على بيع المركبات بأسعار أعلى، وخاصة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات الصغيرة، بمثابة نعمة لشركة جنرال موتورز في ظل سوق تنافسية متزايدة.

وأشار جاكوبسون إلى أن مبيعات الأساطيل، التي تميل إلى تحقيق هوامش ربح أقل، كانت مسؤولة عن معظم الانخفاض في المبيعات.

إعادة المعايرة الاستراتيجية للتعامل مع الصراعات في الصين

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وعلى النقيض من ذلك، لا تزال الأسواق العالمية لشركة جنرال موتورز، وخاصة في الصين، تشكل تحديات.

أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة قدرها 137 مليون دولار في الصين، وهو انخفاض حاد مقارنة بالربح البالغ 192 مليون دولار الذي حققته هناك في نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه جنرال موتورز منافسة شديدة من شركات صناعة السيارات الصينية وديناميكيات السوق المتغيرة، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 37% إلى 372 ألف سيارة في الربع.

كانت الصين في يوم من الأيام أكبر أسواق شركة جنرال موتورز، لكن نتائج الربع الثالث تعكس الصعوبة التي تواجهها شركة صناعة السيارات في الحفاظ على موطئ قدمها هناك.

وتمثل مبيعات الشركة في الصين الآن ما يزيد قليلاً على نصف حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كان الأداء أفضل على التوالي، حيث أضاف جاكوبسون أن المبيعات تحسنت في البلاد مقارنة بالربع الثاني، كما انخفض مخزون الوكلاء بشكل حاد.

ويقول المحللون إن السبب وراء عدم قدرة الصين على توجيه ضربة كبيرة لأرباح جنرال موتورز كان إعادة تقييم استراتيجيتها هناك.

وقال كريج تروديل، محرر السيارات العالمية لدى بلومبرج، إن شركة صناعة السيارات تهدف إلى الابتعاد عن المنافسة في السوق المتوسطة شديدة التنافسية والتركيز على القطاعات الأعلى مستوى حيث ترى إمكانات أكبر للربحية.

وأضاف أن “إحدى النقاط المضيئة لشركة جنرال موتورز في الصين تتمثل في سيارات وولينغ منخفضة السعر، والتي تواصل تحقيق أداء جيد في السوق”.

تزايد طموحات شركة جنرال موتورز في مجال السيارات الكهربائية وتقلص الخسائر

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في حين تواجه جنرال موتورز رياحًا معاكسة في الصين، فإن استراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية تكتسب زخمًا. وقال بارا إن الشركة تعمل على جعل السيارات الكهربائية مربحة على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب “في أسرع وقت ممكن”.

“نحن نواصل السير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا في إنتاج السيارات الكهربائية وتحقيق الأرباح بحلول عام 2024. وهذا يرجع إلى استثماراتنا في منصة مخصصة للسيارات الكهربائية، وتصنيع خلايا البطاريات في الولايات المتحدة، والقدرة المرنة على التجميع. تفتقر معظم شركاتنا المنافسة إلى هذه المزايا. ولا أحد يستطيع أن يضاهي عمق واتساع محفظة السيارات الكهربائية الاستراتيجية لدينا.”

منذ عدة سنوات، تعمل شركة جنرال موتورز على بناء منصة مخصصة للسيارات الكهربائية والبطاريات، والمعروفة باسم Ultium.

ولكن المبادرة واجهت بعض الصعوبات على طول الطريق. فمؤخرا، استعانت شركة جنرال موتورز بمسؤول تنفيذي سابق في شركة تسلا للإشراف على عمليات السيارات الكهربائية، وهي الخطوة التي تشير إلى التركيز المتجدد على تحسين إنتاج السيارات الكهربائية.

وتعمل الشركة حاليًا على تكثيف نشاط منتجات السيارات الكهربائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا.

وذكر جاكوبسون أن الخسائر في قطاع السيارات الكهربائية في جنرال موتورز بدأت في الانكماش، مما يشير إلى أن استثمار شركة صناعة السيارات في التنقل الكهربائي قد يبدأ في تحقيق ثماره.

ويعد هذا تطوراً حاسماً مع استمرار الصناعة في التحول نحو السيارات الكهربائية، وستكون قدرة جنرال موتورز على المنافسة بفعالية في هذا المجال حاسمة لنجاحها على المدى الطويل.