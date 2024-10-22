جمعت شركة Metaplanet 10 مليارات ين لتمويل خطتها الشرائية العدوانية لعملة البيتكوين

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

كشفت شركة Metaplanet Inc. (طوكيو: 3350)، وهي شركة مقرها طوكيو متخصصة في إدارة أصول الفنادق والعمليات، عن خطتها لدعم استراتيجية البيتكوين (BTC) من خلال بيع أسهم كبيرة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

في أغسطس/آب، وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار أسهم عادية بقيمة تزيد عن 10 مليارات ين، أي ما يعادل 6.6 مليون دولار أميركي تقريباً، من خلال تخصيص مجاني لسلسلة حقوق الاستحواذ على الأسهم الحادية عشرة.

Advertisement

تهدف Metaplanet إلى استخدام العائدات لزيادة احتياطياتها من BTC، مما يضع نفسها استراتيجيًا في سوق الأصول الرقمية سريعة التطور.

تعكس استراتيجية Metaplanet استراتيجية MicroStrategy

Copy link to section

أتمت شركة ميتابلانيت مؤخرًا فترة ممارسة حقوق الاستحواذ على الأسهم الحادية عشرة، محققة معدل ممارسة بلغ 72.8%.

وشارك في الاكتتاب 13,774 مساهمًا، مما يعكس الاهتمام الكبير بخطط الشركة على المدى الطويل.

ومن المقرر نقل الحقوق المتبقية غير الممارسة إلى صندوق EVO، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة.

وتمثل هذه الخطوة خطوة حاسمة في استراتيجية البيتكوين الأوسع نطاقًا للشركة.

تعكس استراتيجية Metaplanet استراتيجية MicroStrategy Inc.، وهي شركة استخبارات أعمال معروفة مقرها الولايات المتحدة، من خلال الاستثمار بكثافة في Bitcoin كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة العالمية.

وفقًا لـ Coinpedia، تمتلك Metaplanet حاليًا حوالي 861.387 BTC، تم شراؤها بمتوسط سعر ¥9,313,428.

ومن خلال أحدث عملية بيع للأسهم، تستعد الشركة لمضاعفة احتياطياتها من البيتكوين، والتي تقدر قيمتها الآن بأكثر من 8 مليارات ين.

وهذا يضع Metaplanet بين الشركات التي تتبنى Bitcoin كركيزة أساسية في استراتيجياتها المالية.

كيف تخطط Metaplanet للاستفادة من Bitcoin

Copy link to section

تتماشى استراتيجية Bitcoin المحسنة الخاصة بـ Metaplanet مع التبني السائد للعملات الرقمية وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

من خلال توسيع حيازاتها من BTC، تهدف Metaplanet إلى تعزيز ميزانيتها العمومية في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات العملة.

يعكس هذا النهج اتجاها متزايدا بين المؤسسات التي تنظر إلى البيتكوين كمخزن للقيمة، على غرار الذهب، وسط مشهد مالي متطور.

تتزامن عملية بيع أسهم Metaplanet الاستراتيجية مع تزايد الاهتمام المؤسسي بعملة البيتكوين.

في الولايات المتحدة، قامت شركات إصدار صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بتسريع خطط الاستحواذ الخاصة بها، بهدف تأمين الأصول في ظل التغييرات التنظيمية.

من المتوقع أن يدعم الطلب على البيتكوين نمو الأسعار، حيث يتوقع محللو السوق حدوث ارتفاع محتمل مماثل لما حدث للمعادن الثمينة ومؤشرات الأسهم الرئيسية.

وتؤكد خطوة الشركة لمضاعفة حيازاتها من البيتكوين على اتجاه أوسع بين المؤسسات التي تسعى إلى استثمارات طويلة الأجل في الأصول الرقمية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لأسعار البيتكوين؟

Copy link to section

إن التأثيرات الأوسع نطاقًا لاستراتيجية ميتابلانيت كبيرة على السوق. فمع استمرار المؤسسات في تجميع البيتكوين، فإن ضغوط الطلب قد تدفع سعر العملة المشفرة إلى الارتفاع.

ويتوقع المحللون أن زيادة حيازات ميتابلانيت، إلى جانب التحركات المماثلة من جانب المستثمرين المؤسسيين، يمكن أن تخلق بيئة مواتية لتقدير بيتكوين على المدى الطويل.

وقد يؤدي هذا إلى زخم إيجابي في السوق، خاصة إذا حصلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على موافقة تنظيمية في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بالنسبة لشركة ميتابلانيت، يمكن أن يترجم هذا إلى استقرار مالي ونمو أقوى في السنوات القادمة.