مؤشر نيكاي 225، مؤشر ستاندرد آند بورز/أسكس 200، عائد 10 سنوات، الذهب، الدولار الأمريكي/اليورو/الين الياباني: كيف يؤدون

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع اقتراب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة أشهر، مع عمليات بيع حادة في السندات وارتفاع أسعار الذهب مما يشير إلى حذر المستثمرين المتزايد قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس خلال الليل واستمرت في الارتفاع بنحو نقطة أساس واحدة في التعاملات الآسيوية المبكرة لتصل إلى 4.19%.

Advertisement

وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 2740 دولارا للأوقية يوم الاثنين قبل أن يستقر عند 2725 دولارا بحلول صباح الثلاثاء.

انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض مؤشر MSCI للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.8%.

وانخفضت مؤشرات وول ستريت أيضا خلال الليل، وتبعتها العقود الآجلة في التعاملات الآسيوية.

وقال جاك تشامبرز، الخبير الاستراتيجي في بنك ANZ، إن ارتفاع أسعار النفط، المتأثر بالصراع المستمر في الشرق الأوسط ومقتل زعيم حماس يحيى السنوار مؤخرًا، ساهم في التقلبات في أسواق السندات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% اليوم الاثنين قبل أن تستقر عند 73.89 دولار للبرميل في آسيا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن تشامبرز قوله إن المخاوف المحيطة بالانتخابات الأميركية المقبلة، والتي لم يتبق عليها الآن سوى أسبوعين، تساهم في عدم استقرار السوق.

وأضاف: “من المرجح أن يؤثر التركيز على الانتخابات الأمريكية والديناميكيات المالية على المشاعر. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يبدو أن توحيد الأوضاع المالية غير مرجح”.

في أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.3% في منتصف الصباح، مع هبوط أسهم شركة البقالة المستقلة Metcash بنسبة 6% بعد أن قامت شركة Goldman Sachs بمراجعة هدف السعر للسهم، مشيرة إلى مخاوف بشأن خسارة محتملة لحصة السوق.

وفي الصين، ظلت الأسواق هادئة مع انتظار المتداولين المزيد من التحفيز الحكومي لدعم الاقتصاد المتباطئ.

ظل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب ثابتين إلى حد كبير.

وعكست أسواق العملات حركة سندات الخزانة، مما دفع الدولار إلى الارتفاع.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في شهرين عند 1.0819 دولار، في حين استقر الين حول 150.67 ين للدولار.

كما ظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، ليتداولا عند 0.6655 دولار أمريكي و0.6021 دولار أمريكي على التوالي.

وأشار محللون للسوق إلى أن ارتفاع الدولار الأخير يعكس ترقب السوق لفوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي، وهو ما من المتوقع أن يدفع التضخم وعوائد السندات للارتفاع بسبب سياساته التجارية والمالية.

وأشار جو كابورسو، استراتيجي بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أنه “مع دخول الرئيس ترامب الآن في أسعار العملات، يواجه زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مخاطر هبوطية متواضعة، في حين أن فوز كامالا هاريس قد يؤدي إلى إثارة رد فعل أكبر في السوق”.

مع وجود بيانات اقتصادية محدودة على التقويم، سينصب اهتمام المستثمرين على أرباح الشركات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك نتائج جنرال موتورز، وتكساس إنسترومنتس، وفيريزون، ولوكهيد مارتن، و3 إم، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.