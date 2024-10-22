لقد تجاوزت شركة Texas Instruments تقديرات الأرباح في ثلاثة من الأرباع الأربعة الأخيرة: فهل ستفعل ذلك مرة أخرى اليوم؟

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Written on Oct 22, 2024
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  • في الربع السابق، أعلنت شركة Texas Instruments عن إيرادات بلغت 3.82 مليار دولار، بانخفاض 16% على أساس سنوي.
  • وعلى الرغم من مواجهة الرياح المعاكسة، شهدت أسهم شركة Texas Instruments ارتفاعًا بنحو 20% منذ بداية العام.
  • ويتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت نتائج الربع الثالث ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع أو تكشف عن تحديات مستمرة.

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من المقرر أن تعلن شركة Texas Instruments (NYSE: TXN) عن نتائج أرباح الربع الثالث اليوم، 22 أكتوبر 2024.

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وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور التقرير لقياس مدى قدرة عملاق أشباه الموصلات على التعامل مع تحديات السوق الحالية والفرص المتاحة.

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الأداء المالي المتوقع لشركة Texas Instruments

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بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع شركة Texas Instruments إيرادات تتراوح بين 3.94 مليار دولار و4.26 مليار دولار، مع تقديرات Zacks Consensus Estimate عند 4.11 مليار دولار – وهو انخفاض بنحو 9.3% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يتراوح صافي الربح لكل سهم بين 1.24 دولار و1.48 دولار، مع تقدير الإجماع عند 1.36 دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 24.4% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وعلى مدى الستين يوما الماضية، ظل هذا التقدير دون تغيير.

في الربع السابق، أعلنت شركة Texas Instruments عن إيرادات بلغت 3.82 مليار دولار، بانخفاض 16% على أساس سنوي، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 1.22 دولار.

ورغم هذه التحديات، فقد أثبتت شركة Texas Instruments قدرتها التاريخية على الصمود، حيث تجاوزت تقديرات الأرباح في ثلاثة من الأرباع الأربعة الأخيرة، مع متوسط مفاجأة في الأرباح بلغ 4.97%.

نظرة عامة على أرباح شركة Texas Instruments للربع الثالث

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من المتوقع أن تؤثر العديد من الديناميكيات على أداء شركة Texas Instruments في هذا الربع:

  • تكاليف التصنيع : من المتوقع أن تؤثر تكاليف الإنتاج المتزايدة المرتبطة بانخفاض استخدام المصانع والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية على الربحية.
  • الطلب الضعيف : من المرجح أن يؤثر الانخفاض الملحوظ في المخزون لدى كبار العملاء، وخاصة في قطاعات المعالجة التناظرية والمدمجة، على المبيعات. ويبلغ تقدير إجماع زاكس لإيرادات المعالجة التناظرية 3.14 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 6.4%، في حين من المتوقع أن تنخفض إيرادات المعالجة المضمنة بنسبة 25.6% إلى 662.4 مليون دولار.
  • انتعاش السوق : على الجانب الإيجابي، فإن التعافي في معدات الاتصالات، والقوة في الأجهزة الإلكترونية الشخصية، وزيادة الطلب في القطاع الصناعي من شأنه أن يوفر دفعة قوية للإيرادات الإجمالية.

أداء سهم TXN

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وعلى الرغم من مواجهة الرياح المعاكسة، شهدت شركة Texas Instruments ارتفاع أسهمها بنحو 20% منذ بداية العام، متفوقة على العديد من نظيراتها في مجال أشباه الموصلات.

ومع ذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا في توقعاتهم، حيث تعكس تقديرات الإيرادات أربعة مراجعات نزولية خلال الشهر الماضي.

المصدر: TradingView

في حين كانت العائدات السنوية لشركة TXN غير متسقة – حيث أظهرت 18% في عام 2021، وانخفاض بنسبة -10% في عام 2022، و6% في عام 2023 – تظل ظروف السوق متقلبة، متأثرة بالعوامل الاقتصادية الكلية وأنماط الطلب المتغيرة.

ويتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت نتائج الربع الثالث ستؤدي إلى مزيد من الارتفاع أو تكشف عن تحديات مستمرة.

مع استعداد شركة Texas Instruments لإصدار أرباحها للربع الثالث اليوم، سيراقب المستثمرون عن كثب للحصول على رؤى حول استراتيجيات الشركة وسط مشهد أشباه الموصلات التنافسي.

وستكون النتائج المقبلة حاسمة في تحديد مسار السهم، خاصة في ظل الضغوط الناجمة عن تكاليف الإنتاج والطلب المتقلب.

هل سيكون التركيز القوي لشركة TXN على النمو والمزايا التنافسية كافياً لموازنة هذه التحديات؟

ترقبوا تقرير الأرباح لتكتشفوا أحدث التطورات وتأثيرها المحتمل على سهم TXN.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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