التجار الأميركيون يتسابقون لتصدير فول الصويا قبل فرض رسوم جمركية محتملة على الصين

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وصلت أقساط صادرات فول الصويا إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرًا في الولايات المتحدة مع اندفاع التجار لشحن حصادات قياسية قبل الانتخابات الأمريكية.

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يقوم التجار بتصدير فول الصويا بسبب مخاوفهم من تجدد القضايا التجارية مع الصين.

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وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، تم فحص ما يقرب من 2.5 مليون طن من فول الصويا للتصدير الأسبوع الماضي.

ومن بين هذه البضائع، كانت 1.7 مليون طن متجهة إلى الصين، وهو العدد الأكبر في عام واحد.

قد يتلاشى الطلب على التصدير

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يعتقد الخبراء أن المزارعين الأميركيين يعانون من انخفاض أسعار فول الصويا منذ فترة في وقت تقترب فيه الأسعار من أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

ومن المرجح أن يكون الطلب المتزايد على الصادرات قصير الأجل نظرا لوجود الكثير من المخزونات في السوق.

هبطت العقود الآجلة لفول الصويا في الولايات المتحدة إلى 9.68 دولار للبوشل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب. وبشكل عام، تظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر فول الصويا في السوق الأمريكية 9.811 دولارا للبوشل.

المستوردون الصينيون يتحولون إلى البرازيل وسط تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية

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هدد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات فول الصويا إلى الصين إذا وصل إلى السلطة.

وتؤثر حالة عدم اليقين التي تسبق الانتخابات على سوق فول الصويا أيضًا.

وقال محللون لرويترز إن التهديد بفرض رسوم جمركية دفع بعض المستوردين الصينيين إلى تجنب استيراد فول الصويا الأمريكي اعتبارا من يناير/كانون الثاني فصاعدا.

“وبدلاً من ذلك، يقوم هؤلاء المشترون بحجز فول الصويا البرازيلي – ويدفعون ما يصل إلى 40 سنتًا للبوشل أكثر مما كانوا ليدفعوه في الولايات المتحدة في تحول موسمي سابق لأوانه مما يؤدي إلى تقليص نافذة التصدير الأمريكية”، وفقًا لتقرير رويترز.

وقال دان باس، رئيس شركة أغريسورس، لرويترز:

لا يعرف الصينيون ما هي التكاليف النهائية التي سوف يتحملونها نسبة إلى الرسوم الجمركية. وهم يتجنبون التعامل مع الولايات المتحدة بدءاً من يناير/كانون الثاني فصاعداً.

ماذا سيكون رد الصين؟

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ولم يتضح بعد ما هو رد فعل الصين إذا فرض ترامب رسوما جمركية أعلى على صادرات فول الصويا إلى العملاق الآسيوي.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى حوالي 60%، في حين تخطط المرشحة الرئاسية الأخرى كامالا هاريس للإبقاء عليها كما هي تقريبا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن تيري رايلي، كبير الاستراتيجيين الزراعيين في شركة ماريكس، قوله في تقرير:

هناك تهديد بفرض رسوم جمركية من كلا الحزبين، ولكن بشكل أكبر في ظل إدارة ترامب. مع هاريس، هناك احتمال حقيقي أن تعود الأمور إلى الوضع الراهن.

انخفاض أقساط التأمين في الأسابيع المقبلة

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وقال التجار إن العلاوات التصديرية على فول الصويا من المرجح أن تنخفض في الأسابيع المقبلة.

يتم موازنة الطلب على فول الصويا في الأمد القريب بالإمدادات الكافية.

وفي حال استمرت الحرب التجارية مع الصين، فسيكون من الصعب على المصدرين التخلص من الحصاد القياسي لفول الصويا هذا العام، بحسب التجار.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى الحد من شراء هذه السلعة.

وقالت رويترز في التقرير إن العلاوات النقدية على صنادل فول الصويا التي يتم تسليمها إلى محطات التصدير في الخليج بحلول منتصف الأسبوع قفزت إلى علاوة قدرها 130 سنتا فوق عقود نوفمبر تشرين الثاني في بورصة شيكاغو للتجارة يوم الاثنين وهو ما يعكس الطلب القوي على الإمدادات الفورية.