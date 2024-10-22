متى سيتم الإعلان عن ميزانية المملكة المتحدة وماذا يمكن أن تتضمن؟

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ومن المقرر أن تقدم المستشارة راشيل ريفز أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عامًا يوم الأربعاء 30 أكتوبر.

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ومن المتوقع أن يبدأ الخطاب في الساعة 12:30 بتوقيت المملكة المتحدة، وسيتم متابعته عن كثب، وخاصة من قبل زعيم المعارضة ريشي سوناك، الذي سيرد على الفور بعد ذلك.

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في ظل عجز قدره 40 مليار جنيه إسترليني في مالية الحكومة، أشارت وزارة الخزانة إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لمنع العودة إلى التقشف.

ومن المرجح أن يستكشف ريفز إصلاحات ضريبية مختلفة، وجمع أموال كبيرة مع محاولته البقاء على وعود حزب العمال الانتخابية.

موازنة مالية الحكومة

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كشفت وزارة الخزانة البريطانية أن الاقتراض الحكومي ارتفع إلى 16.6 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي – وهو ثالث أعلى رقم مسجل في سبتمبر.

وقد أدت مدفوعات فوائد الديون المرتفعة ومكافآت الرواتب في القطاع العام إلى تفاقم الضغوط المالية.

ويواجه ريفز مهمة هائلة تتمثل في سد فجوة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني لتجنب خرق القاعدة المالية التي فرضها حزب العمال على نفسه والتي تقضي بموازنة الإنفاق اليومي مع إيرادات الضرائب.

تعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على “العاملين”، وتعهد على وجه التحديد بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدخل، أو التأمين الوطني للموظفين.

ولكن الشركات قد لا تكون محظوظة إلى هذا الحد، حيث أن هناك عدة زيادات ضريبية محتملة مطروحة على الطاولة.

ماذا يمكن أن يتم الإعلان عنه في الميزانية؟

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مساهمات التأمين الوطني

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ومن بين المجالات التي ستحظى بأكبر قدر من المتابعة في الميزانية المقبلة هو التأمين الوطني.

وفي حين أن الوعد الانتخابي لحزب العمال لم يضمن أي زيادات في مدفوعات التأمين الوطني للموظفين، رفض ريفز استبعاد زيادة مساهمات أصحاب العمل.

في الوقت الحالي، يدفع أصحاب العمل 13.8% من التأمين الوطني على أرباح العمال. وهناك تكهنات كثيرة حول إمكانية دراسة إدخال تغييرات على مساهمات المعاش التقاعدي ـ المعفاة حالياً من التأمين الوطني لأصحاب العمل.

حذرت الشركات من أن أي زيادة في التأمين الوطني لأصحاب العمل سوف تضر بالتوظيف وخلق فرص العمل، لكن الحكومة تتعرض لضغوط لإيجاد الإيرادات دون انتهاك وعودها الانتخابية.

ضريبة الميراث

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أصبحت ضريبة الميراث (IHT)، والتي تم تحديدها حاليًا بنسبة 40% على الأصول التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني، مصدرًا مربحًا للإيرادات بشكل متزايد.

منذ أبريل/نيسان، جلبت ضريبة الميراث 4.3 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بنحو 400 مليون جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام الماضي.

في السنة المالية الماضية، ساهمت ضريبة الميراث بنحو 7.5 مليار جنيه إسترليني في خزائن الحكومة.

وقد تتضمن الميزانية تغييرات على الإعفاءات من ضريبة الميراث، وهي الخطوة التي من شأنها جمع أموال إضافية.

تشير استطلاعات الرأي إلى وجود دعم شعبي قوي لإصلاحات ضريبة الميراث، حيث يفضل 60% من المشاركين مثل هذه التغييرات على خفض الإنفاق العام.

ومن المتوقع أن تعطي ريفز الأولوية لضريبة الميراث كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الأهداف المالية مع تجنب التقشف.

ضريبة أرباح رأس المال وسوق العقارات

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وهناك مجال محتمل آخر للإصلاح وهو ضريبة مكاسب رأس المال، التي تُفرض على الأرباح من بيع الأصول مثل المنازل الثانية أو الاستثمارات.

تبلغ معدلات ضريبة مكاسب رأس المال الحالية لأصحاب الدخول المرتفعة 24% للعقارات الإضافية و20% للأصول الأخرى مثل الأسهم.

في حين كانت هناك تكهنات حول ارتفاع حاد في معدلات ضريبة مكاسب رأس المال، بدا أن رئيس الوزراء كير ستارمر يقلل من احتمالية زيادة المعدلات إلى 39%.

تشير التقارير إلى أن ريفز سيتجنب إجراء تغييرات على ضريبة مكاسب رأس المال على مبيعات العقارات، نظرًا للمخاوف بشأن التأثير المحتمل على سوق الإسكان.

ضريبة المعاشات التقاعدية

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وتحتل معاشات التقاعد الخاصة أيضاً مركز الاهتمام، حيث يدرس ريفز إصلاحات من شأنها جمع مليارات الدولارات على المدى الطويل.

حاليًا، يستطيع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر سحب 25% من معاشهم التقاعدي معفاة من الضرائب، حتى 268,275 جنيهًا إسترلينيًا.

ويمكن أن يؤدي خفض هذا الإعفاء الضريبي إلى جلب 5.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لتقديرات معهد الدراسات المالية (IFS).

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن ريفز قد فكر في تطبيق معدل إعفاء ضريبي ثابت بنسبة 30% على مساهمات المعاش التقاعدي، بدلاً من النظام الحالي حيث يعتمد الإعفاء الضريبي على معدلات ضريبة الدخل.

ومع ذلك، بعد تحذيرات نقابات القطاع العام من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تآكل فوائد زيادات الأجور الأخيرة، فقد يتراجع ريفز عن هذا الاقتراح.

رسوم الدمغة

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تم رفع نقطة البداية لضريبة الدمغة على الأراضي، التي يتم دفعها على عمليات شراء العقارات التي تتجاوز عتبات معينة، إلى 250 ألف جنيه إسترليني في عام 2022.

بالنسبة للمشترين لأول مرة، ارتفعت العتبة من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 450 ألف جنيه إسترليني.

ومع ذلك، من المقرر أن تنتهي هذه الحدود الأعلى في مارس/آذار 2025، ولم يلتزم حزب العمال بتمديدها.

ربما تكون إصلاحات ضريبة الدمغة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن تأثيرها على سوق الإسكان من المرجح أن يكون له تأثير كبير في قرار الحكومة.

الحالة الضريبية لغير المقيمين

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يصف مصطلح “غير المقيم” المقيم في المملكة المتحدة الذي يقع منزله الدائم – أو محل إقامته – لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة.

ونتيجة لهذا، فإنهم لا يدفعون ضريبة المملكة المتحدة على الأموال التي يكسبونها في أماكن أخرى. ومن المتوقع أن يستهدف ريفز أيضًا وضع غير المقيمين.

كانت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية المستقل التابع للحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن إلغاء حالة الضريبة على غير المقيمين قد يجمع 3.2 مليار جنيه إسترليني سنويا، على الرغم من أن هذا الرقم غير مؤكد حيث قد يغادر الأثرياء بريطانيا أو يجدون طرقا لتجنب الحملة.

ويرى المنتقدون أن المخاوف بشأن فرار الأثرياء من المملكة المتحدة مبالغ فيها، وأن القواعد الأكثر صرامة يمكن أن تولد إيرادات كبيرة دون دفع الأفراد الأثرياء إلى الخارج.

ربما يعمل ريفز على تشديد الخطط القائمة للقضاء على الأجانب المقيمين في الخارج، على الرغم من أن البعض في الحكومة يخشون من أن مثل هذه الإصلاحات قد لا تحقق الدفعة المالية المرجوة.

واجب الوقود

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وتُعد الرسوم على الوقود، التي تم تجميدها لأكثر من عقد من الزمان، أيضًا محل نقاش.

في عام 2022، خفضت الحكومة ضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات كجزء من حزمة الإغاثة وسط ارتفاع الأسعار في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع ذلك، تزعم بعض مجموعات السيارات أن التخفيضات لم تصل بالكامل إلى المستهلكين.

ومع الضغوط التي تتعرض لها الحكومة لإيجاد إيرادات إضافية، فإن التراجع عن هذا التخفيض قد يكون مطروحا على الطاولة، رغم أنه من المرجح أن يثير ردود فعل عنيفة من جانب سائقي السيارات والشركات على حد سواء.