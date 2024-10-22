متى ستُعلن نتائج الانتخابات الأمريكية؟ تواريخ مهمة يجب متابعتها

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة لعام 2024 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، ممثلة الديمقراطيين، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

مع ارتفاع المخاطر السياسية والأحداث الحاسمة العديدة المحيطة بالانتخابات، سيتم متابعة الجدول الزمني المؤدي إلى يوم التنصيب في يناير/كانون الثاني عن كثب.

Advertisement

الجدول الزمني للأحداث الرئيسية من يوم الانتخابات إلى التنصيب

Copy link to section

5 نوفمبر، يوم الانتخابات : في يوم 5 نوفمبر، سيدلي ملايين الأميركيين بأصواتهم.

وقد لا تكون النتيجة النهائية معروفة على الفور، حيث قد يحتاج المسؤولون إلى أيام لفرز الأصوات البريدية إذا كانت المنافسة متقاربة، مما يطيل فترة الانتظار للحصول على نتيجة نهائية.

26 نوفمبر/تشرين الثاني، موعد النطق بالحكم على ترامب : في تطور محوري، يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق أو أثناء توليه منصبه يُدان بارتكاب جريمة، الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

أُدين ترامب في قضية في مانهاتن تتعلق بوثائق مزورة مرتبطة بدفع أموال مقابل الصمت.

تم تأجيل النطق بالحكم، الذي كان مقررا في البداية أن يصدر في 18 سبتمبر/أيلول. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

17 ديسمبر، يجتمع الناخبون للتصويت في الهيئة الانتخابية : في 17 ديسمبر، يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في ولاياتهم وفي مقاطعة كولومبيا للإدلاء بأصواتهم الرسمية للرئيس ونائب الرئيس.

وتعمل هذه العملية على تعزيز نتائج الانتخابات، حيث يعكس ناخبو كل ولاية التصويت الشعبي في مناطقهم القضائية الخاصة.

25 ديسمبر/كانون الأول، الموعد النهائي لتقديم الأصوات الانتخابية : يجب أن يتلقى رئيس مجلس الشيوخ – نائبة الرئيس حاليًا كامالا هاريس – أصوات الهيئة الانتخابية بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول.

وهذا هو أيضًا الموعد النهائي لتقديم النتائج إلى الأرشيف الوطني للتصديق عليها.

تعداد الهيئة الانتخابية والتنصيب

Copy link to section

6 يناير/كانون الثاني، فرز أصوات المجمع الانتخابي والتصديق عليها : في 6 يناير/كانون الثاني، ستجتمع الجلسة المشتركة للكونغرس لفرز أصوات المجمع الانتخابي والتصديق عليها.

وسوف ترأس نائبة الرئيس هاريس الإجراءات وتعلن الفائز الرسمي في الانتخابات الرئاسية.

وتكتسب هذه العملية أهمية متزايدة بعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن.

ولمنع حدوث اضطرابات مستقبلية، أقر الكونجرس قانون إصلاح تعداد الناخبين وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022.

وبموجب القواعد الجديدة، أصبح من الضروري الآن أن يقوم خمس أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ببدء الطعن على نتائج الانتخابات في ولاية ما ــ وهي عتبة أكثر صرامة مقارنة بالمتطلب السابق الذي كان يتضمن عضوا واحدا فقط من كل مجلس.

20 يناير، يوم التنصيب : سيتم تنصيب الفائز في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب نائبه، في منصبهما في 20 يناير 2025.

ويمثل هذا الحفل انتقالا رسميا للسلطة، مما يختتم عملية الانتخابات.

تأثير انتخابات 2024

Copy link to section

وقد تحدد نتيجة هذه الانتخابات اتجاه السياسات المستقبلية للبلاد والمشهد السياسي، مع سعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض وهدف هاريس إلى توسيع زعامة الديمقراطيين.

وتزداد المخاطر بشكل خاص مع إجراء الانتخابات على خلفية الإجراءات القانونية، والناخبين المنقسمين بشكل وثيق، والمشهد العالمي المتغير.