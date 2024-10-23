هل هناك المزيد من المكاسب في المستقبل لـ AppLovin؟

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تواصل شركة AppLovin Corp (NASDAQ: APP) صعودها الملحوظ، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة يوميًا، بما في ذلك ذروة بلغت 163.13 دولارًا أمس.

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في 22 أكتوبر، بدأت شركة Loop Capital تغطية السهم بتصنيف “شراء” وسعر مستهدف يبلغ 181 دولارًا.

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وأكد المحلل روب ساندرسون على الدور الذي لا غنى عنه لشركة AppLovin في صناعة الألعاب المحمولة ومكانتها الناشئة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه على الرغم من النمو المذهل الذي حققه السهم والاختراق الأخير، فإنه لا يزال غير مكتشف ومفهوم نسبيًا.

كما قارن ساندرسون بين AppLovin وThe Trade Desk، مسلطًا الضوء على أن أعمال البرمجيات الخاصة بشركة AppLovin أكبر مع هوامش أعلى.

وأشار إلى أن التوسع في الإعلان عبر التجارة الإلكترونية يمكن أن يعزز بشكل كبير إجمالي السوق التي تستهدفها الشركة.

AppLovin: من المتوقع تحقيق أرباح قوية في الربع الثالث

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ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، والتوقعات مرتفعة. ويتوقع ثلاثة عشر محللاً في وول ستريت يغطون السهم أرباحاً للسهم تبلغ 1.21 دولار على إيرادات تبلغ 1.13 مليار دولار.

ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بأرباح السهم البالغة 0.30 دولار على إيرادات بلغت 864.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام السابق.

والجدير بالذكر أن جميع المحللين الـ 13 قاموا بمراجعة تقديراتهم لأرباح السهم الواحد بالزيادة خلال الأيام التسعين الماضية، مما يعكس الثقة القوية في أداء AppLovin.

تقييمات المحللين وأهداف الأسعار المختلطة لشركة AppLovin

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في حين أن مبادرة لوب كابيتال تضيف نظرة إيجابية، إلا أن المحللين الآخرين لديهم آراء متباينة.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول، خفض بنك جولدمان ساكس تصنيف السهم من “شراء” إلى “محايد”، حتى مع رفع السعر المستهدف قليلاً من 147 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وأشار المحلل إيريك شيريدان إلى أنه بعد زيادة بنسبة 113% منذ تقرير الأرباح الأخير، أصبح ملف المخاطرة والمكافأة أكثر توازناً.

وأقر بأداء الشركة القوي وربحيتها، لكنه نصح بالحذر قبل إعلان أرباح الربع الثالث.

حافظت مورجان ستانلي على تصنيف “الوزن المتساوي” لكنها رفعت هدف السعر من 80 دولارا إلى 110 دولارات.

وتساءل المحلل ماثيو كوست عن مدى استدامة الهدف الطموح لشركة AppLovin المتمثل في تنمية أعمالها الإعلانية بنسبة 20-30%، خاصة وأن من المتوقع أن ينمو إنفاق المستهلكين على الألعاب المحمولة بنسبة 5% فقط.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشركة اكتسبت مؤخرًا ميزة كبيرة، إلا أن الحفاظ على هذا النمو قد يتطلب التفوق على المنافسين مثل Meta وGoogle.

وعلى النقيض من الآراء الحذرة، رفعت سيتي هدفها السعري إلى 155 دولاراً للسهم من 110 دولارات، مشيرة إلى الثقة المتزايدة في قدرة AppLovin على تحقيق نمو في الإيرادات يتجاوز 20%.

وسلط المحلل جيسون بازينيت الضوء على مسارات متعددة للنمو، بما في ذلك المكاسب التدريجية في الإنفاق على إعلانات الألعاب عبر الهاتف المحمول، ومعدلات أعلى للقبول، والتوسع في إعلانات التجارة الإلكترونية.

كما رفع بنك UBS تصنيفه للسهم من “محايد” إلى “شراء”، مما رفع السعر المستهدف إلى 145 دولاراً من 100 دولار.

وتوقع المحللون رؤية أفضل لنمو الإيرادات على المدى المتوسط والاحتمالات الصاعدة من التوسع في قطاعات رأسية جديدة مثل التجارة الإلكترونية.

AppLovin: أساسيات الأعمال تظهر نموًا قويًا

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كان الأداء المالي لشركة AppLovin قويًا. في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.08 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بشريحة البرامج الخاصة بها.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 80% إلى 601 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56%، مقارنة بـ 52% في الربع السابق.

ساهمت منصة البرمجيات بمبلغ 711 مليون دولار في الإيرادات و520 مليون دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بهامش 73%.

ويعود هذا النمو إلى التحسينات التي طرأت على نظام AXON الخاص بهم، مما أدى إلى تحسين قدرة المنصة على تحديد المستخدمين ذوي القيمة العالية للمعلنين.

سهم APP: مقاييس التقييم

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وقد أدى الارتفاع السريع لقيمة السهم إلى ارتفاع مضاعفات التقييم. ويحذر بعض المحللين من أن السهم ربما يكون قد تجاوز أساسياته.

على سبيل المثال، باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة مع افتراضات متفائلة، يبدو أن السهم لا يزال مبالغا في قيمته بنحو 10-20%.

ويشير نموذج مورنينج ستار أيضًا إلى قيمة عادلة أقل من سعر التداول الحالي.

ومع ذلك، تشير المقاييس المستقبلية إلى انخفاض كبير في نسبة السعر إلى الأرباح في السنوات القادمة، مما يشير إلى أن التقييم قد يصبح أكثر معقولية إذا استمر النمو كما هو متوقع.

بيع من الداخل يثير المخاوف

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وقد أثارت المعاملات الداخلية الأخيرة بعض الدهشة. فقد باع الرئيس التنفيذي أسهمًا بقيمة 21.5 مليون دولار، كما باع مسؤولون تنفيذيون آخرون أسهمًا كبيرة مؤخرًا.

على الرغم من أن البيع من الداخل يمكن أن يكون لأسباب مختلفة، فإن المبيعات الكبيرة قد تشير إلى أن المطلعين يعتقدون أن إمكانات صعود السهم محدودة في الأمد القريب.

ويعتمد صعود AppLovin إلى آفاق جديدة على الأداء المالي القوي وخطط التوسع الاستراتيجية والمشاعر الإيجابية للمحللين، وإن كان مع بعض الملاحظات التحذيرية.

وسيكون تقرير أرباح الربع الثالث القادم بمثابة مؤشر حاسم لمدى قدرة الشركة على تلبية التوقعات العالية التي وضعها المحللون وتبرير تقييمها الحالي.

مع وصول السهم إلى مستويات قياسية جديدة وتطورات هامة في الأفق، فهذه فرصة مناسبة لدراسة العوامل الفنية التي يمكن أن تؤثر على مساره المستقبلي.

عوائد ثلاثية حتى الآن: زخم صعودي قوي لشركة APP

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كانت شركة AppLovin واحدة من أفضل أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة أداءً هذا العام، حيث ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف حتى الآن.

مع تحقيق السهم لمستويات قياسية جديدة كل يوم، فإنه يُظهر زخمًا صعوديًا استثنائيًا عبر الأطر الزمنية.

المصدر: TradingView

مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستثمرين والمتداولين ذوي النظرة الصعودية يمكنهم شراء السهم عند المستويات الحالية.

ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الحذرين الذين لديهم وجهة نظر صعودية انتظار تصحيح أو تراجع طفيف نحو مستويات 138 دولارا قبل الشروع في مراكز شراء جديدة.

يجب على المتداولين الذين يريدون القيام بالتداول المعاكس الامتناع عن القيام بذلك مع إظهار زخم صعودي قوي في الرسوم البيانية قصيرة الأجل.

لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مركز قصير إلا إذا وصل السهم إلى مقاومة وبدأ في تحقيق ارتفاعات وانخفاضات أقل.