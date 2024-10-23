ARM vs Qualcomm: لماذا يتجاوز نزاع الترخيص بينهما مجرد عقد

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في تصعيد كبير لقضاياها القانونية المستمرة، قررت شركة Arm holdings إنهاء صفقة ترخيص رئيسية مع شركة Qualcomm بإخطار مدته 60 يومًا. ويحمل إخطار الإنهاء آثارًا بعيدة المدى على شركة Qualcomm وكذلك على أسواق الهواتف الذكية وأشباه الموصلات.

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السبب وراء أهمية هذه القضية هو أن معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي يتم استخدامها اليوم تستخدم تقنية Qualcomm.

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وتستخدم معظم منتجات كوالكوم المستخدمة في هذه الهواتف الذكية الملكية الفكرية لشركة ARM.

وتعد شركة كوالكوم أيضًا واحدة من أكبر مصادر الإيرادات لشركة ARM.

من الواضح تمامًا أن كلا الشركتين تعتمدان على بعضهما البعض في الكثير من أعمالهما.

إذن ماذا سيحدث إذا اتجهت الأمور نحو الأسوأ من هنا فصاعدا؟

ضربة مباشرة على إيرادات كلتا الشركتين

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تحقق شركة كوالكوم إيرادات بقيمة 39 مليار دولار. ويأتي معظم هذا من الهواتف الذكية التي تستخدم معالجات تعتمد على ARM. ومن الأمثلة على ذلك سلسلة معالجات Snapdragon التي تستخدمها الشركة في معظم الهواتف الذكية الحديثة.

بالنسبة لشركة كوالكوم، فإن مجال النمو الجديد هو دخولها إلى مجال “أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

تبيع الشركة معالجات Snapdragon لشركات الكمبيوتر الشخصية الكبرى مثل HP وMicrosoft. وإذا لم تتمكن شركة QCOM من بيع هذه المعالجات، فسوف يصبح هذا أيضًا مشكلة كبيرة للشركات العاملة في مجال الحوسبة الشخصية.

وعلى نحو مماثل بالنسبة لشركة ARM، فإن إقامة علاقات جيدة مع شركة أشباه الموصلات الكبرى أمر مهم.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 3.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية. 1.8 مليار دولار من هذه الإيرادات جاءت من العائدات الملكية بينما جاء 1.4 مليار دولار من اتفاقيات الترخيص.

وسوف يتأثر كلا مصدري الإيرادات إذا توقفت الشركة عن العمل مع شركة كوالكوم.

دور شركة نوفيا في النزاع القانوني

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في قلب كل هذا نجد شركة صغيرة تدعى Nuvia. وتعتمد المعالجات التي تبيعها شركة QCOM إلى شركتي DELL وMicrosoft على تصميم المعالجات التي تنتجها شركة Nuvia.

استحوذت شركة QCOM على شركة Nuvia في عام 2021. ومثلها كمثل شركة QCOM، قامت شركة Nuvia أيضًا بترخيص تقنية ARM لإنشاء تصميمات المعالجات الخاصة بها.

في بداية هذا الأسبوع، أعلنت شركة QCOM أنها ستضيف تصميم Nuvia القديم المسمى Oryon إلى أحدث معالجات Snapdragon الخاصة بها.

وبما أن شركة QCOM لم تستحوذ على شركة Nuvia عند إنشاء هذا التصميم، تعتقد شركة ARM أن شركة QCOM بحاجة إلى ترخيص هذه التكنولوجيا من شركة ARM، وليس من شركة Nuvia.

وبما أن شركة ARM تبيع أيضًا رقائقها الخاصة، فإن الكثيرين يرون ذلك بمثابة محاولة انتهازية لإيقاف شركة QCOM والاستحواذ على حصتها في السوق.

وقال متحدث باسم شركة كوالكوم عن تصرفات ARM:

يبدو أن هذه محاولة لتعطيل العملية القانونية، وأن مطالبتها بإنهاء الاتفاقية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ونحن على ثقة من أن حقوق شركة كوالكوم بموجب اتفاقيتها مع شركة آرم سوف يتم تأكيدها.

انخفض سهم شركة كوالكوم بنسبة تزيد عن 3% بعد أنباء إشعار الإنهاء.

إن هذا لن يكون شيئاً يذكر بالمقارنة بالدمار الذي سوف ينجم عن إنهاء هذا الاتفاق في نهاية المطاف. وفي الوقت الحالي، يبدو أن السوق تميل إلى التوصل إلى تسوية.

وهذا يعني أن هذه مجرد محاولة من جانب ARM لإعادة شركة QCOM إلى طاولة المفاوضات وإعادة التفاوض على شروط صفقة ترخيص Nuvia.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون هذا مجرد بداية لتحول كبير في صناعة الهواتف الذكية.