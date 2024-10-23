الملياردير مايكل سايلور: “مثل ساتوشي، سأعطي عملات البيتكوين الخاصة بي للحضارة”

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في مقابلة أجريت مؤخرًا مع Markets with Madison، كشف مايكل سيلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy، عن دوافعه للاستثمار بكثافة في Bitcoin.

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حظيت نية سيلور في ترك ثروته الكبيرة للعالم باهتمام كبير، وخاصة داخل مجتمع العملات المشفرة.

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مستوحى من مبتكر البيتكوين الغامض ساتوشي ناكاموتو، يتصور سيلور دور البيتكوين في المستقبل باعتباره دوراً ثورياً، ويشبه أهميته بالابتكارات مثل الفولاذ والكهرباء. وقال:

أنا رجل أعزب، ليس لدي أطفال. وعندما أموت، سأموت. ومثلما ترك ساتوشي مليون بيتكوين للكون، سأترك كل ما أملكه للحضارة، ولكن خطر ببالي أن 8 مليارات إنسان، بفضل قوة العملات المشفرة أو القوة الاقتصادية، يمكنهم بناء شيء أعظم بكثير في القرن الحادي والعشرين من كل خبراء الاقتصاد في القرن العشرين الذين يكافحون من أجله باستخدام الطين وحلوى القطن.

في حين ينظر الكثيرون إلى البيتكوين باعتبارها استثمارًا، ينظر إليها سيلور باعتبارها مسعى “ثروة للإنسانية”.

وبما أنه ليس لديه ورثة مباشرون، فإن التزامه بالأعمال الخيرية ينبع من إعجابه العميق برؤية ناكاموتو.

وقد شكل هذا المنظور القرارات الاستراتيجية التي اتخذها سيلور في MicroStrategy، مما جعلها واحدة من أكبر حاملي البيتكوين على مستوى العالم.

هدفه هو تحويل MicroStrategy إلى “بنك بيتكوين”، وتأمين مكانة البيتكوين كمخزن مستقر للقيمة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

لماذا يعد إعجاب سيلور بساتوشي ناكاموتو أمرًا مهمًا؟

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يتجاوز التزام سيلور تجاه البيتكوين مجرد العائدات الاستثمارية.

يعكس إلهامه من ساتوشي ناكاموتو الإيمان بقدرة البيتكوين على إحداث تغيير مجتمعي كبير.

بالنسبة لسايلور، فإن قرار ناكاموتو بالبقاء مجهول الهوية يؤكد على سعيه غير الأناني لإنشاء نظام مالي لامركزي.

إن توافق سيلور مع هذه المبادئ واضح في قراره بتوجيه ثروته لدعم النظام البيئي للبيتكوين.

ويرى الكثيرون في صناعة العملات المشفرة أن هذا يمثل سمة مميزة لاستراتيجيته، والتي تهدف إلى تحقيق تأثير أوسع على مشهد الأصول الرقمية.

حيازات بيتكوين لدى MicroStrategy

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لقد أدت استراتيجية الاستحواذ العدوانية التي تنتهجها شركة MicroStrategy إلى وضعها كشركة عامة رائدة في ملكية Bitcoin.

اعتبارًا من الآن، تمتلك الشركة حوالي 252,220 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 16.89 مليار دولار. ويمثل هذا حوالي 1.201% من إجمالي عملة البيتكوين المتداولة.

المصدر: كوينبيديا

منذ أغسطس 2020، نمت ممتلكات MicroStrategy بشكل مطرد، بدءًا من 21,454 BTC ووصولًا إلى أكثر من 91,000 BTC بحلول منتصف عام 2021.

بحلول يناير 2022، تضاعفت ممتلكات الشركة إلى 125,051 BTC، مما يدل على موقف صعودي طويل الأمد تجاه Bitcoin.

بين نوفمبر 2023 ويوليو 2024، ارتفعت حيازات MicroStrategy من 152,400 BTC إلى 226,500 BTC، مما يدل على إيمانها المستمر بإمكانيات Bitcoin.

خلال الشهر الماضي فقط، اشترت الشركة 25,720 BTC إضافية، مما يعكس الثقة المتزايدة في مستقبل العملة الرقمية.

إن حماسة سيلور تجاه البيتكوين كمخزن للقيمة مبنية على منظور نقدي للعملات الورقية.

ويرى أن العملات التقليدية تفقد قيمتها حتماً بمرور الوقت بسبب الضغوط التضخمية.

في المقابل، ينظر سيلور إلى البيتكوين على أنها “بطارية لا تفقد شحنتها أبدًا”، مما يجعلها أصلًا مستقرًا محتملًا في المناخات الاقتصادية غير المؤكدة.

ويعتقد أن خصائص البيتكوين الفريدة يمكن أن تعالج العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مما يوفر شكلاً جديدًا من الاستقرار المالي للأجيال القادمة.

تحويل MicroStrategy إلى “بنك بيتكوين”

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يتضمن جزء رئيسي من رؤية سيلور تطوير MicroStrategy لتصبح “بنك بيتكوين”.

إن هذا التحول من جذوره كشركة برمجيات مدفوع بالاعتقاد بأن البيتكوين يوفر إمكانات طويلة الأجل لا مثيل لها.

من خلال تجميع احتياطيات كبيرة من البيتكوين، تهدف MicroStrategy إلى الاستفادة من مكانتها في سوق التشفير، مما قد يؤدي إلى إعادة تعريف كيفية دمج الشركات للأصول الرقمية في نماذج أعمالها.

يسلط هذا التحول الضوء على استراتيجية الشركة لتصبح لاعباً رئيسياً في نظام Bitcoin البيئي، مما يوفر للعملاء من الشركات والمستثمرين الأفراد إمكانية الوصول إلى هذا الشكل الجديد من الأصول المالية.

من المتوقع أن تلهم خطة سيلور لترك تأثير دائم على العالم من خلال البيتكوين الجيل القادم من المتحمسين والقادة في مجال العملات المشفرة.

إن تركيزه على بناء رؤية طويلة الأجل بدلاً من مجرد المكاسب قصيرة الأجل يميزه عن العديد من العاملين في مجال الأصول الرقمية.

ومن خلال إعطاء الأولوية للإمكانات الأكبر التي تتمتع بها عملة البيتكوين، فإن نهج سيلور قد يشجع المزيد من الشركات على استكشاف استراتيجيات مبتكرة داخل قطاع العملات المشفرة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تبني أوسع وفهم لدور البيتكوين في الاقتصاد العالمي.