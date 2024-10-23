Binance تنهي برنامج الإحالة في تركيا: إليكم السبب

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أنهت Binance، أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التداول، برنامج الإحالة الخاص بها في تركيا، وفقًا لإعلان نُشر في 23 أكتوبر.

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انخفضت عملة Binance Coin الرمزية BNB (BNB) بنسبة 1.3% لتقترب من 581 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

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لماذا أوقفت Binance الإحالات في تركيا؟

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أعلنت بورصة العملات المشفرة في تحديث لها يوم الأربعاء أنها أوقفت برنامج الإحالة لمستخدميها في تركيا. ووفقًا للتفاصيل، فإن هذه الخطوة ترجع إلى الامتثال التنظيمي.

والجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد بضعة أشهر من حصول Binance على الضوء الأخضر التنظيمي من هيئة مراقبة الأسواق المالية في البلاد.

“في Binance، نعطي الأولوية للامتثال الكامل للأطر التنظيمية المحلية لضمان بيئة آمنة وموثوقة لجميع مستخدمينا. وفي هذا الصدد، وبموجب القانون واللوائح المحلية، تم إنهاء برنامج الإحالة بالتجزئة Binance للمستخدمين في تركيا،” كما جاء في إعلان البورصة جزئيًا.

Binance ستسمح للمحيلين بكسب العمولات

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وبينما أغلقت بورصة العملات المشفرة الآن برنامج الإحالة الخاص بها في تركيا، فإن هذه الخطوة لا تؤثر على المنتجات والخدمات الأخرى المتاحة عبر Binance.com والتطبيق.

جميع أكواد الإحالة التي قد يكون المستخدمون قد حصلوا عليها من خلال موقع البورصة غير صالحة. ولكن على الرغم من أن الميزة غير متاحة الآن، فإن أرباح العمولات قبل الإعلان لم تتأثر. كما سيستمر المحيلون الحاليون في كسب العمولات من المدعوين الذين سجلوا قبل تحديث البورصة يوم الأربعاء.

الامتثال التنظيمي لـ Binance والبورصات الأخرى

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تشمل بصمة Binance في تركيا شراكة مع بورصة العملات المشفرة المحلية BTguru ووصلت إلى معلم رئيسي عندما سجلت البورصة لدى مجلس أسواق رأس المال في البلاد.

كثفت السلطات التركية في الأشهر الأخيرة جهودها لإخضاع جميع البورصات والمنصات التي تقدم منتجات وخدمات الأصول المشفرة لنظام امتثال صارم.

يتضمن جزء من تنظيم العملات المشفرة متطلبات تتعلق بترخيص جميع منصات العملات المشفرة. ويؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات المالية وأحكام السجن.

تستفيد Binance، مثل معظم بورصات العملات المشفرة الأخرى، من الوضوح والتبني المتزايد للعملات المشفرة للتسجيل للحصول على الترخيص المناسب.

ومن الجدير بالذكر أن الأضواء التنظيمية قد أدت إلى خروج Binance من أسواق معينة، بما في ذلك كندا.

عادت البورصة إلى السوق الهندية بعد التوصل إلى تسوية مع الهيئة التنظيمية المالية في البلاد.

وأضافت الموافقات في دبي وكازاخستان وأماكن أخرى إلى الخطوات الرئيسية التي اتخذت منذ التسوية التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلنت Binance أيضًا عن مجموعة من التدابير الأخرى ردًا على اللوائح التنظيمية الجديدة للعملات المشفرة.

على سبيل المثال، كشفت Binance في يونيو/حزيران من هذا العام أنها ستقوم بإلغاء إدراج العملات المستقرة غير المنظمة لمستخدميها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسط تنفيذ أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول المشفرة.

وأعلنت Coinbase أيضًا عن إلغاء إدراج العملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، أصبحت شركة Circle أول جهة إصدار عملة مستقرة تحصل على الموافقة التنظيمية لعملتها المستقرة قبل تنفيذ MiCA.