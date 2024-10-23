Dogecoin وXRP في المنطقة الحمراء حيث يظل Bitcoin أقل من 67000 دولار

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كانت عملة Dogecoin (DOGE) وXRP (XRP) من بين الرموز الرئيسية التي واجهت انخفاضًا في قيمتها وسط تباطؤ في السوق على نطاق واسع.

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وجاءت الانخفاضات بعد ارتفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث استغل المتداولون الأرباح وسط ضعف أوسع في السوق.

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سلط توقف الزخم الصعودي لعملة البيتكوين، إلى جانب التراجع الأوسع في السوق، الضوء على التحديات التي يواجهها المتداولون مع ثبات مستويات المقاومة الرئيسية.

ورغم ذلك، يظل بعض المشاركين في السوق متفائلين بشأن ارتفاع محتمل إلى 80 ألف دولار مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 66,477.03 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التقلب المستمر.

المصدر: CoinmarketCap

بيتكوين يستقر عند أقل من 67 ألف دولار

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فشل ارتفاع عملة البيتكوين يوم الإثنين، والذي شهد اقتراب الأسعار من مستوى 70 ألف دولار، في الصمود، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 1% يوم الثلاثاء.

انخفض مؤشر CoinDesk 20 (CD20)، الذي يتتبع أكبر الرموز من حيث القيمة السوقية، بنحو 2%، مما يعكس المشاعر الأوسع.

ويشير المحللون إلى مستويات المقاومة الرئيسية عند حوالي 70 ألف دولار باعتبارها عقبة كبيرة أمام تحقيق المزيد من المكاسب.

وفي الوقت نفسه، توقفت إصدارات العملات المستقرة، مما أضاف ضغوطًا على السيولة في السوق، والتي كانت تدعم نمو البيتكوين منذ أواخر سبتمبر.

يعتقد المتداولون أن الزيادة المستدامة في أحجام العملات المستقرة يمكن أن توفر الدفعة اللازمة لعملة البيتكوين لاستئناف مسارها الصعودي.

العملات المشفرة متوسطة ومنخفضة القيمة السوقية تواجه مصيرًا مختلطًا

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في حين شهدت الرموز الرئيسية مثل Bitcoin وEthereum (ETH) نشاطًا محدودًا، أظهرت قطاعات القيمة السوقية المتوسطة والمنخفضة في سوق العملات المشفرة أداءً مختلطًا.

قادت عملة Memecoin Bonk (BONK) ورمز الحوكمة APE الخسائر، حيث انخفض كل منهما بنسبة تزيد عن 7%.

وعلى الرغم من الانخفاض، لا تزال هذه الرموز الأصغر حجمًا تجذب الاهتمام بسبب تقلباتها.

ويشير مراقبو السوق إلى أن الانخفاضات في هذه الرموز هي جزء من اتجاه أوسع حيث يعمل المتداولون على توحيد المكاسب وإعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية قبل المحفزات المحتملة للسوق، بما في ذلك التحولات الاقتصادية الكلية والإعلانات التنظيمية القادمة.

صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تسجل تدفقات خارجية صافية بقيمة 80 مليون دولار

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خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة مجتمعة 80 مليون دولار صافيًا يوم الثلاثاء، مما يعكس توقف شهية المستثمرين.

سجل منتج ARKB التابع لشركة Ark Invest تدفقات خارجية بقيمة 134 مليون دولار، مما يمثل أكبر عملية سحب على الإطلاق لصندوق الاستثمار المتداول.

من ناحية أخرى، اجتذب صندوق IBIT ETF التابع لشركة BlackRock تدفقات بقيمة 42 مليون دولار، متصدرًا بين أقرانه، بينما تمكنت منتجات FBTC التابعة لشركة Fidelity وHODL التابعة لشركة VanEck من جذب 8 ملايين دولار و3 ملايين دولار على التوالي.

يشير هذا الاختلاف في التدفقات إلى استراتيجيات مختلفة للمستثمرين، حيث يختار البعض الاحتفاظ بالأرباح بينما يرى آخرون إمكانية لاتجاه تصاعدي متجدد في أسعار البيتكوين.

أحجام العملات المستقرة وزخم سوق العملات المشفرة

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تلعب سيولة العملات المستقرة دورًا حاسمًا في دفع زخم سوق العملات المشفرة بشكل عام، حيث تعمل غالبًا كمصدر لرأس المال السريع للمشتريات.

تشير تحليلات حديثة إلى أن التباطؤ في إصدارات العملات المستقرة قد يحد من إمكانات نمو البيتكوين.

خلال الارتفاع من أغسطس إلى سبتمبر، ساعد ارتفاع أحجام العملات المستقرة سوق العملات المشفرة على التعافي من الركود، مما دفع البيتكوين وغيرها من الرموز الرئيسية إلى الارتفاع.

مع بقاء أحجام العملات المستقرة ثابتة منذ أواخر سبتمبر، يفتقر السوق إلى نفس الزخم المدفوع بالسيولة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المتداولون الذين يبحثون عن اتجاه صعودي مستدام.

صندوق Ether ETF يشهد تدفقات بقيمة 11 مليون دولار بينما تكافح صناديق Bitcoin ETFs

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في حين واجهت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بيتكوين تدفقات خارجة، أبلغ صندوق إيثر (ETH) التابع لشركة بلاك روك عن تدفقات داخلية بقيمة 11 مليون دولار يوم الثلاثاء.

ويشير هذا إلى أن بعض المستثمرين يتجهون إلى تنويع استثماراتهم في الأثير، وربما يتوقعون نمو نظامه البيئي.

في المقابل، ظلت صناديق الاستثمار المشفرة الرئيسية الأخرى مستقرة، مع عدم وجود نشاط كبير للتدفقات الداخلة أو الخارجة.

يسلط هذا التحول الضوء على المشهد الاستثماري المتطور داخل سوق العملات المشفرة، حيث يزن المستثمرون المؤسسيون خياراتهم وسط تقلب الأسعار وتغير ديناميكيات السوق.

ويؤكد الاختلاف في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على الاستراتيجيات المتنوعة التي يستخدمها المشاركون في السوق أثناء تعاملهم مع تعقيدات بيئة السوق الحالية.