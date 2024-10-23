داو جونز يتراجع لليوم الثالث على التوالي مع ارتفاع العائدات؛ ماكدونالدز وتسلا تتراجعان، وول مارت تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

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انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية القياسية يوم الأربعاء مع استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة وسط توقعات سطحية لدورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4%. وخسر المتوسط أكثر من 600 نقطة، وهبط للجلسة الثالثة على التوالي.

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وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 420 نقطة.

وفي وقت سابق من الجلسة، تجاوز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 4.25%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 26 يوليو.

البيانات الاقتصادية القوية تدفع العائدات إلى الارتفاع

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البيانات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة تعمل على دعم ارتفاع عائدات سندات الخزانة.

يظل الاقتصاد الأمريكي صامداً، وهو ما يخفف أيضاً الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث وسترن ميوتشوال ويلث مانجمنت، لشبكة سي إن بي سي: “بالنسبة لي، يتعلق الأمر كله بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة. السوق تعيد تسعير احتمالية أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل كبير”.

وقال شوت لشبكة سي إن بي سي: “كانت هناك أجزاء من الاقتصاد لم تشعر بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن، ولكن كلما ظلت الأسعار مرتفعة لفترة أطول، كلما كان لزاما على أجزاء أخرى من الاقتصاد إعادة تسعيرها وفقا لهذا الواقع… الاقتصاد خارج التوازن”.

انخفاض أسهم كوكاكولا وتيسلا

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انخفضت أسهم شركة كوكا كولا بنحو 2% يوم الأربعاء على الرغم من أن أرباح الشركة في الربع الثالث فاقت التوقعات.

وانخفضت أسهم تسلا أيضًا بأكثر من 1.5% حيث من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أرباح الربع الثالث بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء.

انخفاض أسهم ماكدونالدز بعد تفشي البكتيريا القولونية

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كانت أسهم ماكدونالدز في طريقها لتسجيل أسوأ يوم لها منذ مارس 2020، حيث تسعى شركة الوجبات السريعة العملاقة جاهدة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية.

أدى تفشي المرض المرتبط ببرجر كوارتر باوندر إلى وفاة شخص وإصابة ما يقرب من 50 آخرين في عدة ولايات أمريكية، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.

وأدى تفشي المرض أيضًا إلى إصابة أشخاص في أكثر من 10 ولايات أمريكية، حيث تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى بسبب أمراض خطيرة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وماكدونالدز تفحصان حاليا إمدادات ماكدونالدز من البصل المبشور وفطائر لحم البقر الصغيرة أثناء التحقيق في سبب تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت أسهم شركة ماكدونالدز بنحو 5% عن الإغلاق السابق.

ارتفاع أسهم وول مارت، لكن بوينج تتراجع

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ارتفعت أسهم وول مارت بنحو 1% يوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء.

من المتوقع أن تتفوق أسهم وول مارت على مؤشر S&P 500 في عام 2024، بنسبة 57% مقارنة بقفزة المؤشر التي بلغت نحو 22% هذا العام، وفقًا لشبكة CNBC.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم بوينج بنحو 3% بعد تسجيل أكبر خسارة ربع سنوية له منذ عام 2020.

وأعلنت الشركة عن خسارة بلغت نحو 6 مليارات دولار في الربع الثالث، كما خسرت أكثر من 4 مليارات دولار في قطاع الطائرات التجارية.

في هذه الأثناء، تراجعت أسهم ستاربكس بنسبة 1% بعد أن أعلنت سلسلة المقاهي عن نتائجها للربع الرابع.

سجلت الشركة انخفاضًا في مبيعات المتاجر نفسها، وصافي الإيرادات والأرباح بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة.