الذهب يواصل مكاسبه مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وعدم اليقين قبل الانتخابات الأميركية

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عززت أسعار الذهب مكاسبها وتحوم حول مستويات مرتفعة قياسية مع تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

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يكتسب ارتفاع الذهب زخمًا متزايدًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

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ويتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بشكل متقارب في استطلاعات الرأي، ويُنظر إلى احتمال فوز ترامب على أنه تهديد لاستقرار التوقعات الجيوسياسية، وفقًا لموقع Fxstreet.com.

وبالإضافة إلى ذلك، تعقد قمة مجموعة البريكس السادسة عشرة في روسيا، حيث تناقش موسكو إيجاد بديل لهيمنة الدولار الأميركي. وذكرت شركة Fxstreet في تقرير لها أن العملة المدعومة بالذهب تعتبر خياراً قابلاً للتطبيق.

أسعار الذهب تغذيها التوترات الجيوسياسية

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رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، لا تزال الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في غزة ولبنان مستمرة.

وقال خواكين مونفورت، المحرر في “أف إكس ستريت”، في مذكرة: “لا يبدو أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أقرب إلى تأمين وقف إطلاق النار على الرغم من العناوين الرئيسية التي تعلن عن إحراز تقدم، كما كانت الحال في زيارته الأخيرة”.

ارتفعت أسعار الذهب في بورصة كومكس بأكثر من 30% منذ بداية هذا العام. وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كومرزبنك إيه جي، في تقرير: “وفقًا للوضع الحالي، سيكون هذا أقوى ارتفاع سنوي في 45 عامًا”.

وعلاوة على ذلك، زعمت تقارير قناة سكاي نيوز أن بلينكين اضطر إلى الاختباء في مخبأ يوم الأربعاء بعد انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق تل أبيب.

عززت رواية ترامب التجارية الاتجاه الصعودي للذهب

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لقد تغيرت الرواية التجارية في الولايات المتحدة مع تزايد احتمالات فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

يقول كلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA:

وبما أن مقترح ترامب “السخي” لخفض ضريبة الشركات بخفض معدل الضريبة إلى 15% من 21% من المرجح أن يؤدي إلى توسيع العجز الفيدرالي الأميركي بشكل أكبر، الأمر الذي بدوره يدفع السوق إلى التشكيك في الوضع الائتماني للحكومة الأميركية (مثل احتمال حدوث إغلاقات حكومية أكثر تواترا) وهو ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة في سندات الخزانة الأميركية وتعزيز قوة الذهب.

إذا فاز ترامب، فمن المرجح أن يفرض المزيد من الرسوم الجمركية على دول مثل الصين، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة إشعال فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وهذا أمر إيجابي بالنسبة للذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وقال وونغ:

من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المقترحة بشأن الضرائب والرسوم التجارية إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية التصاعدية في الأمد المتوسط إلى الطويل.

معنويات السوق تصب في صالح الذهب

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ظلت المشاعر بين المستثمرين تجاه الذهب إيجابية حتى مع ارتفاع الأسعار.

ويعتقد أن المتداولين يعاملون أي نوع من انخفاض أسعار الذهب باعتباره فرصة شراء كبيرة.

ويعني هذا أن أي انخفاض في أسعار الذهب سيكون قصير الأجل ومحدود النطاق، وفقا لفريتش من كوميرز بنك.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك تدفقات كبيرة تتدفق إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالذهب.

وبحسب تقرير بلومبرج، بلغ إجمالي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب 13 مليون طن خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، يعتقد بنك كوميرز بنك أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مبالغ فيه، وأن التصحيح كان ضروريا منذ فترة طويلة.

وقال فريتش “من غير الممكن التنبؤ بموعد بدء التصحيح ومن أي مستوى. ومع ذلك، من المفترض أن يزداد مدى التصحيح مع ارتفاع مستوى الأسعار”.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الذهب لشهر ديسمبر في بورصة COMEX 2759 دولارا للأوقية، وهو مستوى لم يتغير إلى حد كبير عن الإغلاق السابق.

وكان العقد قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2772.55 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم الأربعاء.