هل تخطط الهند لحظر العملات المشفرة؟

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تقف الهند على وشك اتخاذ قرار حاسم بشأن العملات المشفرة، حيث تدرس الحكومة فرض حظر محتمل على العملات الرقمية الخاصة.

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يتجه التركيز الآن نحو تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) – الروبية الرقمية.

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وقد يؤدي هذا التحول المحتمل في السياسة إلى إعادة تشكيل المشهد المالي الرقمي في الهند، مع التركيز على مزايا العملة الرقمية المدعومة من الدولة مقارنة بالبدائل غير الخاضعة للتنظيم.

ويأتي الاهتمام المتزايد بعملات البنوك المركزية الرقمية وسط مخاوف بشأن إساءة استخدام العملات المشفرة، مما دفع إلى حوار وطني حول مستقبل المعاملات الرقمية في الهند.

التركيز المتزايد للهند على العملات الرقمية للبنوك المركزية

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ولم تصدر الحكومة الهندية إعلانا رسميا بعد، لكن العديد من صناع السياسات يشيرون إلى أن العملات المشفرة تشكل مخاطر كبيرة، بما في ذلك إمكانية غسل الأموال وعدم استقرار السوق.

في المقابل، يُنظر إلى العملة الرقمية للبنك المركزي مثل الروبية الرقمية على أنها تقدم فوائد المدفوعات الرقمية، مثل المعاملات الأسرع والاعتماد المنخفض على النقد، دون المخاطر الأمنية المرتبطة بها.

مع توجيه بنك الاحتياطي الهندي لتطوير الروبية الرقمية، تهدف الهيئات التنظيمية المالية في البلاد إلى توفير عملة رقمية منظمة ومستقرة.

في يوليو 2024، أكد أجاي سيث، وزير الشؤون الاقتصادية الهندي، أن مجموعة مشتركة بين الوزارات تعمل على إعداد ورقة سياسة شاملة بشأن العملات المشفرة.

يتضمن هذا الفريق ممثلين من بنك الاحتياطي الهندي وهيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI).

وقد تأخر إصدار هذه الوثيقة السياسية التي كان من المتوقع أن تصدر في سبتمبر/أيلول، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الموقف النهائي للهند.

وفي حالة دخول الحظر المقترح حيز التنفيذ، فقد يؤدي ذلك إلى فرض لوائح صارمة ضد العملات المشفرة الخاصة، مما يعزز الروبية الرقمية باعتبارها الخيار الأساسي للعملة الرقمية في البلاد.

بنك الاحتياطي الهندي يسعى إلى تحقيق مليون معاملة بالروبية الرقمية بحلول نهاية العام

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وكان بنك الاحتياطي الهندي في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام بالتجزئة للروبية الرقمية، بهدف الوصول إلى مليون معاملة يومية بحلول ديسمبر 2024.

على الرغم من أن حجم المعاملات الحالي يبلغ حوالي 18 ألف معاملة يوميًا، فإن بنك الاحتياطي الهندي يعمل على تعزيز قابلية استخدام الروبية الرقمية من خلال ميزات مثل المعاملات غير المتصلة بالإنترنت.

كما يجري العمل على خطط لدمج الروبية الرقمية مع واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI)، بهدف جعل المدفوعات الرقمية أكثر سلاسة وسهولة في الوصول إليها بالنسبة للسكان.

ويعكس انتقال الهند نحو الروبية الرقمية طموحاتها الأوسع في مجال التمويل الرقمي.

مع أكثر من 5 ملايين مستخدم و16 بنكًا مشاركًا، أصبحت الروبية الرقمية بسرعة جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي للبلاد.

وتؤكد الجهود الجارية لتعزيز تبني المستخدم وحجم المعاملات التزام بنك الاحتياطي الهندي بجعل الروبية الرقمية بديلاً قابلاً للتطبيق للعملات المشفرة الخاصة، مما يوفر خيار دفع رقمي أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

قد يشكل الحظر المحتمل على العملات المشفرة في الهند تحولاً كبيراً في النظام المالي للبلاد.

بالنسبة لعشاق العملات الرقمية، توفر الروبية الرقمية بديلاً منظمًا يجمع بين راحة المعاملات الرقمية وإشراف سلطة مركزية.

على الرغم من أن هذا التحول نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية يقلل من المخاطر مثل تقلبات السوق، إلا أنه قد يحد من الحرية المرتبطة بالعملات المشفرة اللامركزية.

وبناءً على ذلك، فإن القرار السياسي النهائي يحمل في طياته القدرة على إعادة تعريف كيفية تعامل الهند مع العملات الرقمية، مما يشكل سابقة للأسواق الناشئة الأخرى التي تفكر في اتخاذ خطوات مماثلة.