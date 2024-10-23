اليابان لن تحصل على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في أي وقت قريب: إليكم السبب

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

سيتعين على مستثمري العملات المشفرة اليابانيين الانتظار حتى يتمكنوا من الاستحواذ على صناديق التداول في البورصة القائمة على العملات المشفرة، حيث أبدى المنظمون ترددهم.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويظل هذا التردد قائما حتى مع احتضان الأسواق الأخرى لمنتجات مماثلة.

Advertisement

قال أوكي شيوزاوا، مدير الاستثمار في شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول، إن الجهات التنظيمية في اليابان غير مستعدة للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات المشفرة.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز ، أوضح شيوزاوا أن هيئة الخدمات المالية تظل “محافظة” بشأن مثل هذه المنتجات.

وأشار إلى أن إقناع السلطات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة سيكون صعبًا في ظل الظروف الحالية، رغم أنه لم يستبعد الاحتمال تمامًا.

وأضاف كيسوكي كيمورا، نائب رئيس جمعية أعمال الأصول المشفرة اليابانية، أن القيود التنظيمية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع في اليابان.

وربط هذه القيود بالفضائح التي شهدتها البلاد في الماضي، مثل انهيار Mt. Gox واختراق DMM، والتي تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.

وأضاف كيمورا أن قوانين اليابان لا تسمح حاليًا بإدراج الأصول المشفرة في صناديق الاستثمار مثل صناديق الاستثمار المتداولة بسبب هذه المخاوف.

تستمر اليابان، على الرغم من صورتها المؤيدة للعملات المشفرة، في فرض ضرائب عالية على الأصول الرقمية، وهو ما يشكل رادعًا كبيرًا.

تفرض الدولة حاليًا ضرائب على الأرباح من الاستثمارات المشفرة تحت بند “الدخل المتنوع” بمعدلات تصل إلى 55٪.

ويتناقض هذا مع الاستثمارات التقليدية مثل صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تخضع لضريبة بمعدل مكاسب رأس المال الأقل بكثير وهو 20%.

في الآونة الأخيرة، اقترح يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب الياباني، خفض معدل الضريبة على أرباح العملات المشفرة إلى 20% إذا تم انتخابه، لتتماشى مع الضرائب على الاستثمارات التقليدية.

في غضون ذلك، وافقت كل من الولايات المتحدة وهونج كونج على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية بيتكوين وإيثريوم، والتي جذبت بالفعل اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.

وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين في يناير وصناديق المؤشرات المتداولة في الإيثر في يوليو.

وفي أبريل/نيسان، حذت هونج كونج حذوها.

حتى الآن، تم استثمار ما يزيد عن 21.15 مليار دولار في عروض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة Bitcoin المكونة من 12 نقطة في الولايات المتحدة.

اليابان تظل مؤيدة للعملات المشفرة

Copy link to section

ومع ذلك، وعلى الرغم من الموقف الحذر، أبدت الهيئات التنظيمية اليابانية اهتمامها بتحسين البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، أبدت هيئة الخدمات المالية استعدادها لإعادة تقييم إطارها الحالي للأصول الرقمية، والتي يتم تنظيمها حاليًا بموجب قانون المدفوعات.

يعتقد الخبراء أن هذا قد يؤدي إلى خفض معدل الضريبة على الاستثمارات المشفرة إلى 20%، وهو ما يتماشى مع معدل الضريبة على الأصول التقليدية.

ويقال أيضًا أن رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثًا، شيغيرو إيشيبا، منفتح على استكشاف تقنية blockchain وابتكارات Web3، والتي يمكن أن تكون مفيدة لمزيد من التطوير في هذا القطاع.

وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات اليابانية الاستثمار في العملات المشفرة. على سبيل المثال، قامت شركة Metaplanet بتجميع عملة البيتكوين بشكل مكثف.

في 7 أكتوبر، اشترت الشركة 108.78 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 6.92 مليون دولار، ليصل إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى ما يقرب من 640 BTC.

في يونيو/حزيران، أظهر استطلاع أجرته شركتا نومورا ولازر ديجيتال أن أكثر من 500 مدير استثمار في اليابان يفكرون في الاستثمار في الأصول المشفرة، وهو ما يعكس شهية البلاد المتزايدة لفئة الأصول الناشئة.