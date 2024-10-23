أزمة الإشريكية القولونية في ماكدونالدز: البكتيريا لها تاريخ في خفض مبيعات المطاعم وأسهمها

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هبطت أسهم ماكدونالدز (MCD) بأكثر من 6% في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن ربطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) برجر الربع باوندر الشهير للشركة بتفشي البكتيريا القولونية التي أثرت على عدة ولايات أمريكية.

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وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تفشي المرض أدى إلى وفاة شخص واحد ودخول 10 حالات إلى المستشفيات، مع تركيز معظم الأمراض في كولورادو ونبراسكا.

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وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على موقعها الإلكتروني: “هذا تحقيق سريع في تفشي المرض”.

“يبلغ معظم المرضى عن تناولهم لشطائر همبرجر ربع باوند من ماكدونالدز، ويعمل المحققون بسرعة للتأكد من مكونات الطعام الملوثة.”

هبطت أسهم ماكدونالدز في البداية بنحو 10% في التداولات الممتدة يوم الثلاثاء، مع انتشار أنباء تفشي المرض وتحقيقات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في السوق.

كيف كان رد فعل ماكدونالدز؟

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ردًا على تفشي المرض، سارعت ماكدونالدز إلى تنفيذ تدابير للتخفيف من الأضرار.

وقال سيزار بينيا، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في ماكدونالدز في أمريكا الشمالية، في مذكرة داخلية إن الشركة تتخذ “إجراءات سريعة وحاسمة”.

وأوضح أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن البصل المقطع، الذي تم الحصول عليه من مصدر واحد، هو المصدر المحتمل للتلوث. وذكرت الشركة،

ونتيجة لذلك، ووفقًا لبروتوكولات السلامة لدينا، تم توجيه جميع المطاعم المحلية لإزالة هذا المنتج من إمداداتها، وقد أوقفنا توزيع جميع البصل المقطع في المنطقة المتضررة.

وأكدت ماكدونالدز أيضًا أنها ستقوم بإزالة ربع باوندر مؤقتًا من مطاعمها في المناطق المتضررة، والتي تشمل كولورادو وكانساس ويوتا ووايومنغ، بالإضافة إلى أجزاء من أيداهو وأيوا وميسوري والعديد من الولايات الأخرى.

ورغم هذه الخطوات، فإن الضرر الذي لحق بسمعة الشركة نتيجة تفشي المرض قد يؤثر بشدة على نتائجها المالية في الأشهر المقبلة.

وأشار المحلل في مجموعة سيتي جروب جون تاور إلى:

لا يرحب مشغلو المطاعم أبدًا بالأخبار السلبية المتعلقة بسلامة الأغذية، وخاصة أولئك الذين يعملون على تحسين صورة العلامة التجارية بعد حصولهم على المتاعب فيما يتعلق بقدرة المستهلك على تحمل التكاليف في السنوات الأخيرة.

وأضاف تاور أن أداء ماكدونالدز في المستقبل سيعتمد على مدى فعالية الشركة في إدارة تفشي المرض، وهو ما ينبغي أن يشمل تحمل المسؤولية والسيطرة على انتشار المرض وتعزيز تدابير سلامة الغذاء.

كيف أثرت حالات تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية على المطاعم وأسهمها في الماضي؟

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ولا تعد ماكدونالدز أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تعاني من أزمة تتعلق بسلامة الغذاء.

وقد وقعت حوادث مماثلة في سلاسل مطاعم كبيرة أخرى، مما أثر بشكل كبير على سمعة الشركة وسعر أسهمها.

مطعم شيبوتلي المكسيكي ، 2015

أجبر تفشي الإشريكية القولونية في تشيبوتلي عام 2015 السلسلة على إغلاق 43 مطعماً مؤقتاً في أوريغون وواشنطن بعد أن تبين أن من بين 53 شخصاً في تسع ولايات أصيبوا بنفس سلالة الإشريكية القولونية، تناول 46 منهم الطعام في تشيبوتلي في الأسبوع الذي سبق مرضهم.

وانخفضت المبيعات بنسبة 20%، وهبط سهم الشركة بأكثر من 25% في الشهرين التاليين للتفشي، وقد استغرق التعافي سنوات.

تاكو بيل (يام! براندز)، 2006

في عام 2006، واجهت تاكو بيل أيضًا تفشيًا للبكتيريا الإشريكية القولونية التي أثرت على العملاء في العديد من الولايات.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 71 شخصا أصيبوا بالمرض، مع دخول 53 شخصا إلى المستشفى و8 حالات من متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

ولقد تأثرت مبيعات تاكو بيل بشكل مباشر، حيث انخفضت بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2006 وبنسبة 11% في الربع التالي. واستمر الانخفاض حتى الربع الثالث من عام 2007.

وانخفضت مبيعات سلسلة الوجبات السريعة بنحو 20% على المستوى الوطني، وحتى أكثر من ذلك في المناطق المتضررة، مما دفع المحللين إلى خفض تقييم السهم.

جاك في الصندوق، 1993

ومن بين الحالات الشهيرة الأخرى تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية في عام 1993 في جاك إن ذا بوكس ، والذي أدى إلى وفاة أربعة أطفال ودخول 171 شخصا إلى المستشفى، وإصابة 700 شخص في أربع ولايات.

لقد تسببت هذه الأزمة في انخفاض سعر سهم جاك إن ذا بوكس، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن الشركة من استعادة ثقة المستهلكين.

وفي ذلك الوقت، أبلغوا عن خسائر متوقعة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار نتيجة لتفشي المرض.

نظرة إلى المستقبل: تعافي ماكدونالدز يعتمد على التحرك السريع

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ويشكل تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية المرتبط ببرجر كوارتر باوندر من ماكدونالدز تحديا كبيرا لشركة الوجبات السريعة العملاقة، خاصة وأنها تناضل من أجل الحفاظ على هيمنتها على السوق.

وقد اتخذت الشركة بالفعل خطوات لمعالجة الأزمة، ولكن يبقى أن نرى مدى فعاليتها في استعادة ثقة المستهلكين.

ويراقب المحللون عن كثب الخطوات التالية لماكدونالدز.

وكما أشار تاور، فإن رد الشركة يجب أن يكون شاملاً ومسؤولاً.

أية خطوات خاطئة قد تؤدي إلى إطالة أمد الضرر الذي قد يلحق بعلامتها التجارية وتأخير التعافي في سوق الأوراق المالية.

وفي الوقت نفسه، يعمل تفشي البكتيريا القولونية كتذكير صارخ بأن قضايا سلامة الغذاء يمكن أن تؤدي بسرعة إلى تقويض نمو سلسلة المطاعم، كما رأينا في حالات تشيبوتلي، وجاك إن ذا بوكس، وتاكو بيل.