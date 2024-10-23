أطلقت Prove AI حل حوكمة الذكاء الاصطناعي المخصص للمؤسسات على blockchain Hedera

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أطلقت شركة Prove AI AG، المعروفة بحلولها المتطورة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، منتجها للذكاء الاصطناعي على blockchain Hedera.

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من خلال هذه الخطوة، تعمل Prove AI على إعطاء الأولوية للحلول التي تركز على المؤسسات.

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وفي الوقت نفسه، ستساعد البنية التحتية للشبكة المربحة لشركة Hedera أيضًا شركة Prove AI في تقديم حلول حوكمة للشركات التي تتفاعل مع التطورات والتنظيمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

فهم إثبات الذكاء الاصطناعي

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أطلقت شركة Prove AI، المعروفة سابقًا باسم Casper Labs، شبكتها على blockchain Casper للتركيز على الحوكمة الشفافة والتدقيق المقاوم للتلاعب لنماذج الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قررت الشركة الانتقال إلى Hedera لتقديم حلول حوكمة لامركزية وحلول على مستوى المؤسسات للشركات. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Prove AI Mrinal Manohar،

يعكس التزام Hedera المؤكد بتوفير بيئة blockchain على مستوى المؤسسة حقًا التزامنا، مما يجعلها شريكًا طبيعيًا بينما نقدم Prove AI إلى السوق الأوسع.

لماذا هيديرا؟

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تعد Hedera Hashgraph واحدة من الشبكات الأكثر شعبية في صناعة blockchain.

إن الإنتاجية العالية والحوكمة اللامركزية والمعاملات الثابتة والتكاليف المنخفضة تجعلها مثالية للشركات العالمية.

بفضل قدرات Hedera، يمكن لـ Prove AI تقديم تدقيق موثوق به وخالي من العبث لبيانات الذكاء الاصطناعي.

ويظل هذا الأمر حيويا بالنسبة للمؤسسات في الصناعات التي تتطلب قدرا لا مثيل له من المساءلة.

إن إجماع Hedera يجعل أي بيانات على blockchain غير قابلة للعكس. وبالتالي، يمكن للشركات التي تستخدم Prove AI أن تثق في موثوقية إحصائيات تدريب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

علق رئيس شركة Hedera تشارلز أدكنز على تحالف Prove AI:

توفر Prove AI، كقاعدة بيانات غير قابلة للتغيير ولا يمكن التلاعب بها، مستوى من الثقة لإدارة المخاطر في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى تمامًا مع مهمتنا لتوفير أساس آمن وقابل للتطوير للمطورين والمؤسسات على حد سواء.

وفي مقابلة حصرية مع موقع invezz.com ، أعلن تشارلز أدكينز أن السرعة وكفاءة الطاقة والأمان قد زادت من جاذبية Hedera للعديد من الشركات الكبرى.

وفي الوقت نفسه، ستستفيد Prove AI من البنية الأساسية لشركة Hedera لضمان الأمن والامتثال لعملائها. وسيسمح ذلك للشركات بتلبية المتطلبات التنظيمية أثناء التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

التأثير على النظام البيئي في الخضيرة

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إن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل فوزًا لشركة Prove AI وشبكة Hedera. ومن المرجح أن يعزز هذا التحول من مكانة HBAR في مجال التشفير ويجعلها بمثابة سلسلة كتل يمكن الاعتماد عليها في حوكمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والموثوقة.

وفي الوقت نفسه، تستطيع الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شبكة مصممة للمؤسسات.

ستساعد تقنية blockchain الفعالة من Hedera وأدوات الحوكمة المتقدمة من Prove AI في حل تحديات الذكاء الاصطناعي مثل الامتثال والشفافية والأمان.

حركة سعر HBAR

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أظهرت العملة البديلة موقفًا هبوطيًا بعد خسارة 2٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتتداول عند 0.05169 دولارًا.

Source – Coinmarketcap

يعكس أداء HBAR السوق الأوسع، حيث هيمن الدببة منذ فشل البيتكوين في استعادة 70 ألف دولار في أحدث ارتفاع.

وفي الوقت نفسه، تظل Hedera Hashgraph على أهبة الاستعداد لتقديم أداء مثير للإعجاب في الأوقات القادمة.

من المرجح أن يجذب التحالف مع Prove AI المزيد من الشركات والمشاريع التي تركز على الذكاء الاصطناعي، مما يترجم إلى نمو هائل لسلسلة الكتل وHBAR الأصلية.