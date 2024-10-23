بوتن يقترح إنشاء بورصة للحبوب لدول البريكس

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اقترحت روسيا، الأربعاء، إنشاء بورصة حبوب لمجموعة البريكس، والتي يمكن استخدامها فيما بعد كوسيلة لتجارة السلع الرئيسية الأخرى.

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قال الرئيس فلاديمير بوتن، في القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس في روسيا يوم الأربعاء، إن بورصة الحبوب من شأنها أن تساعد في حماية دول المجموعة ودول الجنوب العالمي من التقلبات المفرطة في الأسعار.

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وقال بوتن في القمة:

تعتبر دول مجموعة البريكس من أكبر منتجي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم. وفي هذا الصدد، اقترحنا فتح بورصة حبوب مجموعة البريكس.

مؤشرات الأسعار العادلة والقابلة للتنبؤ

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وقال بوتن، الأربعاء، إن تشكيل بورصة الحبوب من شأنه أن يساهم في خلق سوق مستقرة.

وستساهم البورصة “في تشكيل مؤشرات أسعار عادلة وقابلة للتنبؤ للمنتجات والمواد الخام، بالنظر إلى دورها الخاص في ضمان الأمن الغذائي”.

وأضاف بوتن أن تنفيذ مثل هذه البورصة من شأنه أيضا أن يساعد على حماية الأسواق الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة من التدخل الخارجي.

وأضاف بوتن أن القرار سيعمل على حماية الأسواق من المضاربات المفرطة ومحاولات خلق نقص مصطنع في الغذاء.

وقال بوتن إنه من الممكن تأسيس بورصة منفصلة حيث يمكن تداول المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والماس لصالح دولة البريكس.

متوسط النمو الاقتصادي لدول البريكس يتجاوز النمو العالمي

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وقال بوتن في خطابه يوم الأربعاء أيضا إن النمو الاقتصادي المجمع لدول مجموعة البريكس في عامي 2024 و2025 سيكون أعلى من النمو الاقتصادي العالمي.

وقال بوتن إن متوسط النمو الاقتصادي لمجموعة البريكس في 2024-2025 سيكون 3.8% مقارنة بالنمو العالمي الذي يتراوح بين 3.2 و3.3%.

وقال بوتن إن “الاتجاه نحو الدور القيادي لمجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي سوف يتعزز”، مشيرا إلى النمو السكاني، والتوسع الحضري، وتراكم رأس المال، ونمو الإنتاجية كعوامل رئيسية.

نظام المدفوعات عبر الحدود

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في هذه الأثناء، أبدى زعماء آخرون في مجموعة البريكس دعمهم لإنشاء نظام مدفوعات عبر الحدود.

إن نظام المدفوعات عبر الحدود من الممكن أن يساعد دول مجموعة البريكس على التجارة مع بعضها البعض، متجاوزة نظام الدفع القائم على الدولار في الوقت الحاضر.

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن نظام الدفع البديل أمر حيوي لدول مجموعة البريكس.

وأضاف أيضًا أن بنك التنمية الوطني التابع للمجموعة تم تصميمه كبديل لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال القمة يوم الأربعاء إنه يؤيد التكامل المالي بين دول مجموعة البريكس.

وعلاوة على ذلك، حث الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا الدول الأعضاء في مجموعة البريكس على تعميق التعاون المالي والاقتصادي.

وفي كلمته، دعا بوتن أيضًا إلى إنشاء منصة استثمارية لمجموعة البريكس، والتي من شأنها تسهيل الاستثمار المتبادل بين دول البريكس ويمكن استخدامها أيضًا للاستثمار في دول أخرى في الجنوب العالمي، وفقًا لتقرير رويترز.