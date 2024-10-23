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خفضت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها للأسهم الهندية من “مرتفعة الوزن” إلى “محايدة”، مشيرة إلى مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

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ويأتي تخفيض التصنيف في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الأسهم الرئيسية في الهند انخفاضات حادة، حيث شهد مؤشر NSE Nifty 50 أكبر انخفاض شهري له منذ بداية الوباء.

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وفي مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء وأوردتها بلومبرج، قال استراتيجيو جولدمان ساكس، بما في ذلك سونيل كول،

“في حين نعتقد أن الحالة الإيجابية البنيوية للهند لا تزال سليمة، فإن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل دوري في العديد من الجيوب.”

وأضافوا أن تدهور معنويات الأرباح، وتسارع وتيرة خفض الأرباح لكل سهم، والبداية الضعيفة لموسم نتائج الربع الثالث من سبتمبر، تشير إلى تأثير على الأرباح.

وقال استراتيجيون في جولدمان ساكس “من غير المرجح حدوث تصحيح كبير في الأسعار في ظل الدعم من التدفقات المحلية، لكن الأسواق قد تخضع لتصحيح زمني على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة”، وهو ما يشير إلى أن الأسهم الهندية قد تواجه فترة من الركود وليس تصحيحا حادا.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركة هدفها على مدى 12 شهرًا لمؤشر Nifty 50 من 27,500 إلى 27,000، وهو ما يعني ارتفاعًا بنسبة 10% فقط عن مستويات إغلاق يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تؤدي التقييمات المرتفعة والبيئة الاقتصادية الكلية الصعبة إلى الحد من تحقيق أي مكاسب كبيرة في الأمد القريب.

يتداول مؤشر Nifty 50 حاليًا عند 20 ضعفًا لأرباحه المستقبلية لمدة 12 شهرًا، وهو أعلى من متوسطه على مدى خمس سنوات البالغ 19.4 ضعفًا، مما يشير إلى المبالغة المحتملة في التقييم.

عمليات بيع في الخارج وتباطؤ نمو الأرباح

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وتعرضت الأسهم الهندية لضربة قوية نتيجة موجة بيع المستثمرين الأجانب، حيث سحبت الصناديق الأجنبية صافي 7.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لبيانات بلومبرج.

وهذا هو أكبر تدفق شهري خارج منذ مارس/آذار 2020، حيث يتفاعل المستثمرون الأجانب مع البيانات الاقتصادية الضعيفة في الهند والضغوط التضخمية المتزايدة.

أثار المحللون مخاوف واسعة النطاق بشأن تباطؤ نمو الأرباح، مشيرين إلى تحديات مثل القاعدة المرتفعة، وضعف الطلب، وتقلص الهامش.

وتوقعت شركات الوساطة الرائدة الأخرى، بما في ذلك Motilal Oswal Financial Services وNuvama Institutional Equities وAxis Securities، أن ينخفض نمو أرباح الربع الثاني إلى أدنى مستوى له بعد الوباء، مع توقع أن يتباطأ نمو الأرباح بشكل حاد إلى حوالي 2٪ للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وبحسب MOFSL، فإن هذا من شأنه أن يمثل أبطأ نمو للأرباح لشركات Nifty في 17 ربعًا.

وفيما يتعلق بتوقعات القطاع، لا تزال جولدمان ساكس تعطي الأولوية لقطاعات السيارات والاتصالات والتأمين، في حين رفعت تصنيفها لقطاعي العقارات والإنترنت إلى “التفضيل لقطاعات أخرى”.

وعلى العكس من ذلك، خفض تصنيف الأسهم الدورية مثل الأسهم الصناعية والأسمنت والمواد الكيميائية والأوراق المالية.

تنصح شركة الوساطة المستثمرين بإعطاء الأولوية للجودة ورؤية الأرباح وموضوعات ألفا المستهدفة للتنقل في التقلبات الحالية في الأسهم الهندية.