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حقق رمز SPX6900 (SPX) أداء جيد في الأسابيع القليلة الماضية حيث قفز من أدنى مستوى له عند 0.1170 دولار في 1 أكتوبر إلى أعلى مستوى عند 1.200 دولار في 10 أكتوبر. ثم تراجع بعد ذلك بأكثر من 37٪ إلى 0.7495 دولار، مما منحه قيمة سوقية تبلغ 692 مليون دولار.

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مع دخول رمز SPX الآن في سوق هبوطي، يركز المتداولون الآن على Vantard ، وهي عملة ميم قادمة ستبدأ جولتها التمهيدية في 23 أكتوبر.

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لماذا قفزت قيمة رمز SPX6900؟

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رمز SPX6900 هو عملة معدنية تهدف إلى أن تكون بديلاً أفضل لمؤشر S&P 500، وهو مؤشر الأسهم الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، والذي يتتبع أكبر الأسماء في الشركات الأمريكية. ويضم بعضًا من أفضل الشركات في البلاد مثل Apple وMicrosoft وNvidia وTesla.

تأسس المؤشر في عام 1957، وقفز من أقل من 50 دولاراً إلى ما يقرب من 6000 دولار، ما يعني أن 1000 دولار مستثمرة فيه في ذلك الوقت، تساوي الآن أكثر من 133 ألف دولار.

تختلف عملة SPX6900 meme بشكل كبير عن مؤشر S&P 500 لأنها لا تتكون من أي شركة. بدلاً من ذلك، فهي تستند إلى الاعتقاد البسيط بأن 6900 أكبر من 500.

اكتسبت العملة المشفرة زخمًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية، حيث أظهرت بيانات CoinCarp أن عدد حامليها يتجاوز 17 ألف حامل. ويمتلك العشرة حاملين الأوائل 30% من جميع العملات المشفرة، بينما يمتلك الخمسون الأوائل نحو 53%.

ارتفعت قيمة رمز SPX بسبب الطلب المتزايد على عملات الميم بين المستثمرين، حيث أظهرت بيانات CoinGecko أن هذه الرموز قد تراكمت لها قيمة سوقية تزيد عن 61.9 مليار دولار.

لقد حققت معظم عملات الميم مثل Turbo، وCat in a dogs world، وBrett، وNeiro، وMog Coin أداءً أفضل بكثير من Bitcoin وغيرها من العملات القائمة على المرافق مثل Ethereum، وSolana، وAvalanche.

اقرأ المزيد: البيتكوين على وشك تجاوز حاجز 70 ألف دولار هذا الأسبوع: إليك ما يعنيه ذلك لشركة Vantard

قد يكون Vantard هو الشيء الكبير القادم

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تهدف شركة Vantard إلى أن تصبح الشيء الكبير القادم في صناعة العملات المشفرة من خلال إنشاء أول صندوق استثماري لعملة الميم. وبفضل نجاح Vanguard، ستساعد Vantard المستثمرين على تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل.

هناك عدة أسباب تجعلها قد تصبح الشيء الكبير القادم في صناعة التشفير. أولاً، هناك دلائل تشير إلى أن مستثمري التشفير مهتمون بعملات الميم أكثر من الأصول الأخرى. على سبيل المثال، ليس من غير المألوف أن يكون لعملات الميم مثل Turbo وDogwifhat حجم أكبر من الرموز المميزة مثل Chainlink وPolkadot.

ثانياً، تُظهِر البيانات الأخيرة أن هناك طلباً قوياً على الصناديق التي تركز على العملات المشفرة. أولاً، أضافت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين أكثر من 21 مليار دولار من التدفقات الداخلة هذا العام، وهو ما يفوق ما توقعه معظم المحللين.

ثالثًا، أعرب الملياردير بول تيودور جونز عن دعمه لعملة البيتكوين، مستشهدًا بارتفاع ديون الحكومة الأمريكية واحتمالات ارتفاع التضخم. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة، هناك احتمالات بأن يستمر الطلب على الأصول الخطرة في الارتفاع في الأمد القريب. بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن عملة البيتكوين على وشك تحقيق اختراق صعودي الآن بعد أن اقتربت من نقطة المقاومة عند 70 ألف دولار. إن التحرك فوق أعلى مستوى على الإطلاق سيفتح بوابات صناعة التشفير على المدى القريب.

يمكنك معرفة المزيد عن Vantard هنا والمشاركة في بيع الرمز الخاص بها.