أسهم مترو طوكيو ترتفع بنسبة 47% في أول ظهور لها بعد طرح عام أولي بقيمة 2.3 مليار دولار

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ارتفعت أسهم شركة طوكيو مترو بنسبة 47% في أول ظهور لها في السوق، حيث افتتحت عند 1630 ين وبلغت ذروتها عند 1768 ين، وهو ما يفوق بشكل كبير سعر الطرح العام الأولي البالغ 1200 ين.

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جمعت الطرح العام الأولي 348.6 مليار ين (2.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل أكبر طرح عام أولي في اليابان منذ إدراج شركة سوفت بنك في عام 2018.

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وقد تم الاكتتاب على الصفقة بأكثر من 15 مرة، مما يشير إلى الطلب القوي من المستثمرين.

طلب قوي على الاكتتابات العامة الأولية على الرغم من معنويات السوق الحذرة

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تعكس الاستجابة الساحقة ثقة المستثمرين في نموذج الأعمال الثابت لشركة طوكيو مترو.

وقال تاكو إيتو، مدير صندوق الأسهم لدى نيساي لإدارة الأصول: “كنا نعتقد أن سعر الطرح العام الأولي منخفض للغاية وأن القيمة العادلة ستكون حوالي 1600 ين”.

وأكد إيتو أن السهم يمثل استثمارًا موثوقًا به ويوفر الاستقرار في سوق متقلبة، رغم أنه ليس من المتوقع حدوث ارتفاع سريع في القيمة.

المستثمرون الأفراد يظهرون حماسًا، لكن الاهتمام الأجنبي ينتظر

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ورغم أن اهتمام المستثمرين الأفراد كان قويا، يعتقد المحللون أن السهم قد يرتفع أكثر بمجرد حصول المستثمرين الأجانب على التعرض.

ويتوقع ميتسوشيجي أكينو، رئيس شركة إيتشيوشي لإدارة الأصول، أن ترتفع الأسهم بنسبة 13% إلى حوالي 2000 ين، خاصة إذا تم إدراج مترو طوكيو في مؤشر سوق رئيسي.

خفض حصة الحكومة يتماشى مع خطط التعافي المالي

وكان الطرح العام الأولي جزءًا من خطة حكومية أوسع نطاقًا لتقليص ديون القطاع العام، وهي الخطوة التي فرضها التشريع الذي يتطلب بيع أسهم مترو طوكيو بحلول مارس 2028.

وفي أعقاب الطرح، ستخفض الحكومة اليابانية وحكومة منطقة طوكيو حصصهما في الشركة إلى النصف.

مترو طوكيو يتوقع نمو الأرباح بنسبة 13% بحلول مارس 2025

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وتتوقع شركة مترو طوكيو، التي يبلغ عدد ركابها أكثر من 6.5 مليون مسافر يومياً، ارتفاع صافي الربح بنسبة 13% إلى 52.3 مليار ين بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

وتتوقع الشركة أيضًا زيادة بنسبة 18% في الدخل التشغيلي من قطاع النقل، مدفوعًا بانتعاش السياحة وحركة الركاب. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل دخل العقارات مستقرًا عند حوالي 4.5 مليار ين.

قد تحد طبيعة الخدمة العامة من الربحية على المدى الطويل

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رغم أن مترو طوكيو يتمتع بعدد كبير من الركاب، فإن التزاماته بالخدمة العامة قد تحد من ربحيته في المستقبل.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير الصناديق الكبير في شركة شينكين لإدارة الأصول: “سيكون من الصعب على مترو طوكيو رفع الأسعار أو السعي لتحقيق أرباح عدوانية”.

علاوة على ذلك، توفر مشاريع الشركة العقارية فرص نمو محدودة، مما يشير إلى توقعات مستقرة ولكن متواضعة.

أول طرح عام أولي كبير منذ ست سنوات يشير إلى تجدد زخم السوق

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ويعد هذا الإدراج تطوراً مهماً لسوق الاكتتابات العامة الأولية في اليابان، إذ يمثل أول طرح رئيسي منذ ست سنوات.

ويأتي الظهور القوي للسوق في وقت حققت فيه القوائم الجديدة في اليابان مكاسب متوسطة بلغت 34% في أول يوم تداول.

مع تسعة خطوط و180 محطة، يخدم مترو طوكيو يومياً ما يقرب من ضعف عدد الركاب مقارنة بمترو مدينة نيويورك، مما يؤكد أهميته للبنية التحتية في اليابان.