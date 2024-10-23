UBS ترفع تصنيف AO Smith إلى محايد: هل هي إشارة شراء؟

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في 23 أكتوبر 2024، قام محللو UBS بترقية شركة AO Smith (NYSE: AOS) إلى تصنيف “محايد” من “بيع” السابق.

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وجاء هذا الترقية بعدما رأى بنك UBS أن الشركة أصبحت ذات قيمة أكثر عدالة بعد فترة من ضعف أداء أسهمها مقارنة بنظيراتها والأسواق الأوسع.

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رفعت الشركة هدفها السعري لشركة AO Smith إلى 80 دولارًا من 75 دولارًا سابقًا، وهو ما يعكس مضاعفًا منقحًا يبلغ 18 ضعف الأرباح لعامي 2025 و2026.

وأشار المحلل داميان كاراس من يو بي إس إلى الميزانية العمومية القوية للشركة والسمات الدفاعية باعتبارها عوامل عازلة في مواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة.

وأشار أيضًا إلى أن الشركة كانت متفائلة بشكل تدريجي بشأن التحفيز الحكومي الصيني وتأثيره الإيجابي على أعمال تنقية المياه بالتناضح العكسي لشركة AO Smith، على الرغم من سوق المستهلكين وسوق الإسكان الصعبة.

مراجعة أرباح الربع الثالث

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أعلنت شركة AO Smith عن نتائجها للربع الثالث في 22 أكتوبر 2024.

سجلت الشركة ربحية للسهم الواحد غير المعدلة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بلغت 0.82 دولار، وهو ما كان متوافقاً مع التوقعات، في حين جاءت الإيرادات أقل من التوقعات، حيث بلغت 903 مليون دولار، بانخفاض 3.7% على أساس سنوي وأقل من التقديرات بنحو 54.75 مليون دولار.

وانخفضت المبيعات في المقام الأول بسبب انخفاض الأحجام في الصين وانخفاض مبيعات سخانات المياه في أمريكا الشمالية.

والجدير بالذكر أن الشركة شهدت انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض صافي الأرباح بنسبة 11% إلى 120.2 مليون دولار.

وقد ساهم الأداء الضعيف في القطاعات الرئيسية مثل الصين، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 17% على أساس سنوي، وأمريكا الشمالية، حيث تراجع الطلب على سخانات المياه، بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

أساسيات الأعمال والتطورات الأخيرة

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ومن منظور أوسع، تظل شركة AO Smith قوية بشكل أساسي مع محفظة متنوعة وتركيز واضح على النمو المستدام.

وأظهر قطاع الشركة في أمريكا الشمالية مرونة مع نمو مبيعات الغلايات التجارية ومعالجة المياه بأرقام مزدوجة، مما أدى جزئيًا إلى تعويض انخفاض أحجام سخانات المياه.

وفي الصين، حيث واجهت الشركة رياحاً معاكسة مستمرة، فإن التحفيز الحكومي الأخير قد يكون بمثابة بصيص أمل، مما قد يؤدي إلى تحسينات في الطلب على السكن.

وعلاوة على ذلك، فإن استحواذ شركة AO Smith على Pureit من شركة Unilever مقابل 120 مليون دولار يتماشى بشكل جيد مع استراتيجيتها لتوسيع حصتها السوقية في الهند وجنوب آسيا.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين وتقلب أحجام سخانات المياه في أمريكا الشمالية، تواصل شركة AO Smith الاستفادة من فرص النمو في الهند.

وتشكل الميزانية العمومية للشركة أيضًا قوة ملحوظة، حيث حافظت على نسبة استدانة منخفضة تبلغ 5.9% وتوليد تدفقات نقدية حرة بقيمة 282.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الصلب وضعف المبيعات في الصين يشكلان مخاطر على الربحية في الأمد القريب.

رؤى التقييم

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يتم تداول شركة AO Smith عند نسبة سعر السهم إلى العائد المستقبلية التي تبلغ حوالي 20x بناءً على ربحية السهم للسنة المالية 25، وهو أعلى قليلاً من متوسطها على المدى الطويل.

في حين يرى بنك UBS أن التقييم الحالي للسهم عادل، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وآفاق النمو غير المتسقة في الصين قد تحد من الارتفاع في الأمد القريب.

كان المستثمرون حذرين في أعقاب خفض الشركة لإرشاداتها في وقت سابق من شهر أكتوبر، والذي خفض توقعاتها لأرباح السهم للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 3.70 دولار إلى 3.85 دولار، مقارنة بالإرشادات السابقة التي تراوحت بين 3.95 دولار إلى 4.10 دولار.

بعد مراجعة أساسيات الأعمال والأخبار الأخيرة، دعونا نتعمق في ما تكشفه المؤشرات الفنية حول مسار سهم AO Smith.

التداول بالقرب من الدعم

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لم ينخفض سهم AO Smith إلى أي مكان منذ ما يقرب من عامين الآن.

سجل السهم قمة مزدوجة عند 92 دولارًا في العام الماضي ثم انعكس من هناك. حاليًا، يتم تداوله بالقرب من مستوى الدعم عند 764 دولارًا.

المصدر: TradingView

وبالتالي، يمكن للمستثمرين المتفائلين بشأن السهم شراءه عند المستويات الحالية مع وقف خسارة عند 75.8 دولارًا.

إذا تمكن السهم مرة أخرى من العثور على الدعم بالقرب من المستويات الحالية وقام بتغيير مساره، فيمكنه التحرك مرة أخرى نحو 92 دولارًا.

يجب على المتداولين المتشائمين بشأن السهم تجنب بيعه على المكشوف عند المستويات الحالية نظرًا لأنه انخفض بشكل كبير بالفعل.

لا يجوز البدء في مركز قصير جديد إلا إذا أعطى السهم إغلاقًا يوميًا أقل من 76.4 دولارًا.