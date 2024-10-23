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أعلنت مجموعة لويدز المصرفية، الأربعاء، أن أرباحها في الربع الثالث تجاوزت التوقعات، مما يعكس الثقة المالية المتزايدة بين عملائها ويؤكد توجيهات الأداء لعام 2024.

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أعلنت أكبر شركة إقراض عقاري في المملكة المتحدة عن تحقيق ربح قانوني قبل الضرائب بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.34 مليار دولار) للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

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ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بـ1.9 مليار جنيه إسترليني في الربع نفسه من العام الماضي، فإنه يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني.

استفادت لويدز، إلى جانب منافسين مثل نات ويست، من زيادة الربحية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما عزز عوائد الإقراض.

لكن البنك يواجه الآن تحدي الحفاظ على مستويات أرباحه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.

على الرغم من المخاوف بشأن آفاق النمو في بريطانيا وحالة المالية العامة، اختارت لويدز الإبقاء على إرشادات الأداء دون تغيير.

ويتوقع البنك تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنحو 13% لهذا العام، إلى جانب هامش فائدة صافي يتجاوز 2.9%.

وعزا الرئيس التنفيذي للمجموعة تشارلي نون النتائج الفصلية القوية إلى عوامل مثل نمو الدخل وإدارة التكاليف المنضبطة وجودة الأصول العالية.

وأعلن البنك عن زيادة في إجمالي أرصدة الإقراض، والتي ارتفعت بمقدار 4.6 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 457 مليار جنيه إسترليني خلال الربع، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في بطاقات الائتمان وعروض القروض غير المضمونة.

وعلاوة على ذلك، نمت محفظة لويدز للرهن العقاري بمقدار 3.2 مليار جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع لويدز أن ترتفع أسعار المساكن بنسبة 3.1% هذا العام، وهي زيادة عن توقعات سابقة بنمو قدره 1.9% صدرت في وقت سابق من هذا العام.

ويتوقع البنك أيضًا خفضًا آخر لأسعار الفائدة الأساسية من قبل بنك إنجلترا قبل نهاية عام 2024.

وعلاوة على ذلك، أكدت لويدز أنها لم تتخذ أي تدابير إضافية تتعلق بمراجعة تمويل السيارات الجارية من قبل هيئة الرقابة المالية.

هل يجب عليك شراء أسهم LLOY؟

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سجلت أسهم لويدز أداءً جيدًا في الآونة الأخيرة، حيث تم تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا وأربع سنوات.

فيما يتعلق بالتقييم، يتم تسعير الأسهم حاليًا عند نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (P/E) والتي تبلغ حوالي 9.3. ويشير المحلل إدوارد شيلدون إلى أنها مقومة بالكامل عند مضاعف الأرباح هذا، في حين يعتقد آخرون أنه قد لا يزال هناك بعض الإمكانات للقيمة.

تتمتع مجموعة لويدز المصرفية بدرجة “4 محايدة” من تقييم TipRanks الذكي، وتصنفها المحللون على أنها “احتفاظ”، مع تصنيفين “شراء” و7 “احتفاظ”.

وفقًا لشركة LSEG Data & Analytics، يصنف المحللون أسهم Lloyds Banking Group على أنها “احتفاظ”، مع تصنيف 1 “شراء قوي”، و6 “شراء”، و11 “احتفاظ”، و1 “بيع”.