UNI تتطلع إلى انتعاش مبكر مع إطلاق Uniswap للربط بدون إذن على تسع شبكات

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بناءً على زخم Unichain الذي تم إطلاقه مؤخرًا، أطلقت البورصة اللامركزية Uniswap خدمة ربط بدون إذن.

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يهدف المنتج الجديد إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني، مما يسمح لمستخدمي DEX بالاتصال بتسع سلاسل.

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جسر Uniswap بدون إذن مباشر على تسع سلاسل

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كشفت بورصة DEX عن أن الربط بدون إذن عبر محفظة Uniswap والواجهة أصبح مباشرًا.

يمكن للمستخدمين الاتصال بـ Ethereum و Arbitrum و Base و Polygon و ZKsync و World Chain و Blast و Zora و OP Mainnet.

تهدف البورصة اللامركزية إلى حل المشكلات المتعلقة بالأفراد الذين يستخدمون شبكات متعددة ذات واجهات مقسمة لإدارة الأصول الرقمية.

بفضل تقنية Across Protocol، ستضع سلسلة الجسر التي لا تحتاج إلى إذن بورصة DEX في المقدمة أمام منافسيها. ووفقًا لـ Uniswap،

Across هو جسر بدون إذن يعمل من خلال شبكة لامركزية من مجمعات السيولة والمرحلات. يتيح هذا النظام إمكانية الربط السريع والآمن الذي يتم خلال ثوانٍ وليس دقائق.

في غضون ذلك، تظل Uniswap واثقة من أن قصة “السلاسل المتعددة” ستهيمن على صناعة blockchain.

أطلقت المنصة Unichain – حلها من الطبقة 2 – للتحضير لمثل هذا المستقبل.

شبكة L2 الجديدة من Uniswap

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أعلنت Uniswap Labs عن شبكة اختبار Unichain في 10 أكتوبر، ومن المتوقع إطلاق الشبكة الرئيسية العامة قبل نهاية عام 2024.

ستقدم شبكة L2 معاملات فورية وأوقات كتلة مدتها ثانية واحدة لتعزيز كفاءة السوق وخفض “القيمة المفقودة في MVE”.

أداء سعر UNI

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أظهر الرمز الأصلي اتجاهًا هبوطيًا كبيرًا على الرسم البياني اليومي، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 5% ليتداول عند 7.55 دولارًا.

Source – Coinmarketcap

وانخفض حجم تداولاته على مدار 24 ساعة بنسبة 65%، مما يعكس ضعفًا على المدى القريب.

في غضون ذلك، اجتذبت بورصة DEX الاهتمام في عام 2024 لأسباب مختلفة.

على سبيل المثال، ظلت منصة التداول تحت رادار المستثمرين في أبريل 2024 بعد أن أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إشعارًا إلى بورصة DEX لانتهاك قوانين الأوراق المالية.

كما سلطت شركة Uniswap الضوء بعد موافقتها على دفع مبلغ 175 ألف دولار لتسوية نزاعها مع لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).

وعلى الرغم من التحديات التنظيمية، فقد أظهرت UNI مرونة، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 2.35% منذ بداية العام.

تظل العملة البديلة مستعدة للنمو المستقر في الأوقات القادمة، مع زيادة التشغيل البيني بين المحفزات.

إن انتعاش المشترين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات قوية نحو 10 دولارات – وهو ما يترجم إلى مكسب بنسبة 33% من الأسعار الحالية.

قد يؤدي الاتجاه الصعودي القوي إلى فتح الأبواب نحو مستوى 15 دولارًا قبل الارتفاع إلى منطقة المقاومة عند 18 دولارًا.

ومع ذلك، فإن معنويات السوق الواسعة النطاق ستكون حاسمة في تشكيل مسار UNI في الجلسات المقبلة.

من المرجح أن يؤدي المزاج المتشائم الحالي، حيث يهدد Bitcoin بالانخفاض إلى ما دون 65 ألف دولار، إلى انخفاضات ممتدة في أسعار UNI.

ومع ذلك، فإن انتعاش BTC نحو 70 ألف دولار من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات كبيرة للرمز.

يظل المحللون واثقين على الرغم من هيمنة الدببة الحالية.

يحث مايكل فان دي بوب المستثمرين على التحلي بالصبر حيث من الممكن أن ينفجر سوق العملات البديلة بمقدار 50 ضعفًا خلال هذه الدورة.