UNI تتطلع إلى انتعاش مبكر مع إطلاق Uniswap للربط بدون إذن على تسع شبكات
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- Uniswap’s permissionless bridging went live today, 23 October.
- The service will connect to Ethereum, Arbitrum, Base, ZKsync, World Chain, Blast, Zora, OP Mainnet, & Polygon.
- The move sets UNI’s price for a remarkable 33% price jump in the coming times.
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بناءً على زخم Unichain الذي تم إطلاقه مؤخرًا، أطلقت البورصة اللامركزية Uniswap خدمة ربط بدون إذن.
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يهدف المنتج الجديد إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني، مما يسمح لمستخدمي DEX بالاتصال بتسع سلاسل.
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أطلقت Uniswap جسرًا عبر سلسلة مدعومًا بـ Across Protocol من خلال واجهة Uniswap والمحفظة، يمكن للمستخدمين الآن ربط أصولهم بين تسع شبكات، بما في ذلك Ethereum وBase وArbitrum وPolygon وZora وBlast وOP Mainnet وWorld Chain وZKsync. من خلال…
جسر Uniswap بدون إذن مباشر على تسع سلاسلCopy link to section
كشفت بورصة DEX عن أن الربط بدون إذن عبر محفظة Uniswap والواجهة أصبح مباشرًا.
يمكن للمستخدمين الاتصال بـ Ethereum و Arbitrum و Base و Polygon و ZKsync و World Chain و Blast و Zora و OP Mainnet.
تهدف البورصة اللامركزية إلى حل المشكلات المتعلقة بالأفراد الذين يستخدمون شبكات متعددة ذات واجهات مقسمة لإدارة الأصول الرقمية.
بفضل تقنية Across Protocol، ستضع سلسلة الجسر التي لا تحتاج إلى إذن بورصة DEX في المقدمة أمام منافسيها. ووفقًا لـ Uniswap،
Across هو جسر بدون إذن يعمل من خلال شبكة لامركزية من مجمعات السيولة والمرحلات.
يتيح هذا النظام إمكانية الربط السريع والآمن الذي يتم خلال ثوانٍ وليس دقائق.
في غضون ذلك، تظل Uniswap واثقة من أن قصة “السلاسل المتعددة” ستهيمن على صناعة blockchain.
أطلقت المنصة Unichain – حلها من الطبقة 2 – للتحضير لمثل هذا المستقبل.
شبكة L2 الجديدة من UniswapCopy link to section
أعلنت Uniswap Labs عن شبكة اختبار Unichain في 10 أكتوبر، ومن المتوقع إطلاق الشبكة الرئيسية العامة قبل نهاية عام 2024.
تقديم @unichain — L2 جديد مصمم لـ DeFi ✨ كتل سريعة (250 مللي ثانية)، وإمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل، وشبكة محققين لامركزية مصممة لتكون موطنًا للسيولة عبر السلاسل
ستقدم شبكة L2 معاملات فورية وأوقات كتلة مدتها ثانية واحدة لتعزيز كفاءة السوق وخفض “القيمة المفقودة في MVE”.
أداء سعر UNICopy link to section
أظهر الرمز الأصلي اتجاهًا هبوطيًا كبيرًا على الرسم البياني اليومي، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 5% ليتداول عند 7.55 دولارًا.
وانخفض حجم تداولاته على مدار 24 ساعة بنسبة 65%، مما يعكس ضعفًا على المدى القريب.
في غضون ذلك، اجتذبت بورصة DEX الاهتمام في عام 2024 لأسباب مختلفة.
على سبيل المثال، ظلت منصة التداول تحت رادار المستثمرين في أبريل 2024 بعد أن أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إشعارًا إلى بورصة DEX لانتهاك قوانين الأوراق المالية.
كما سلطت شركة Uniswap الضوء بعد موافقتها على دفع مبلغ 175 ألف دولار لتسوية نزاعها مع لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).
وعلى الرغم من التحديات التنظيمية، فقد أظهرت UNI مرونة، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 2.35% منذ بداية العام.
تظل العملة البديلة مستعدة للنمو المستقر في الأوقات القادمة، مع زيادة التشغيل البيني بين المحفزات.
إن انتعاش المشترين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات قوية نحو 10 دولارات – وهو ما يترجم إلى مكسب بنسبة 33% من الأسعار الحالية.
قد يؤدي الاتجاه الصعودي القوي إلى فتح الأبواب نحو مستوى 15 دولارًا قبل الارتفاع إلى منطقة المقاومة عند 18 دولارًا.
ومع ذلك، فإن معنويات السوق الواسعة النطاق ستكون حاسمة في تشكيل مسار UNI في الجلسات المقبلة.
من المرجح أن يؤدي المزاج المتشائم الحالي، حيث يهدد Bitcoin بالانخفاض إلى ما دون 65 ألف دولار، إلى انخفاضات ممتدة في أسعار UNI.
ومع ذلك، فإن انتعاش BTC نحو 70 ألف دولار من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات كبيرة للرمز.
يظل المحللون واثقين على الرغم من هيمنة الدببة الحالية.
يحث مايكل فان دي بوب المستثمرين على التحلي بالصبر حيث من الممكن أن ينفجر سوق العملات البديلة بمقدار 50 ضعفًا خلال هذه الدورة.
إذا انخفضت محفظة العملات البديلة الخاصة بك بنسبة 30-70%، فهذا أمر طبيعي تمامًا. إن اتخاذ موقف جيد قد يقودك إلى زيادة تتراوح بين 20 و50 ضعفًا في نهاية الدورة. الأمر يتعلق فقط بالصبر.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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