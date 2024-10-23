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لماذا تواجه شركة مايكروسوفت صعوبة في الاحتفاظ بموظفيها من النساء والأقليات؟

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Written on Oct 23, 2024
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  • For fiscal year ending June 30, women accounted for 32.7% of departures, up from 31% the previous year.
  • Microsoft says poaching by rivals and strategic shift away from physical and online business behind the trend.
  • Diversity crucial for development of its artificial intelligence products.

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تواجه شركة Microsoft Corp. صعوبات متزايدة في الاحتفاظ بموظفيها من الإناث والسود واللاتينيين، على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز قوة العمل المتنوعة.

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وبحسب أحدث تقرير للشركة حول التنوع والشمول، والذي يقيس حالات المغادرة الطوعية وغير الطوعية، فقد كانت هذه المجموعات تغادر بمعدل متسارع، مما يفرض تحديات على مبادرات التنوع في شركة التكنولوجيا العملاقة.

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وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، شكلت النساء نسبة 32.7% من المغادرين، مقابل 31% في العام السابق.

يمثل العمال السود 10% من المغادرين في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 8.7% في عام 2023، بينما ارتفعت نسبة المغادرين من اللاتينيين إلى 9.8% من 8%.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن عددا أقل من الموظفين الذكور والآسيويين غادروا الشركة خلال نفس الفترة.

الصيد الجائر وتحولات الأعمال هي الأسباب المذكورة

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وعزت مايكروسوفت هذا الاتجاه المتزايد في المغادرين إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة عمليات الصيد غير المشروع من قبل الشركات المنافسة والتحول الاستراتيجي بعيدًا عن أعمال البيع بالتجزئة المادية وعبر الإنترنت، والتي كانت تستخدم تاريخيًا قوة عاملة أكثر تنوعًا.

وفي مقابلة لها، أقرت ليندسي راي ماكنتاير، رئيسة قسم التنوع في مايكروسوفت، بهذا التحدي. وقالت: “بمجرد وصول هذه المواهب إلى مايكروسوفت، نعلم أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهود”، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

“ويتضمن ذلك توفير المرشدين وخيارات المهنة التي تمنحهم سببًا مستمرًا للاستثمار والبقاء في Microsoft.”

وسلط ماكنتاير الضوء أيضًا على العدد المتزايد من الوظائف في مراكز بيانات الحوسبة السحابية، والتي تتوزع عبر مواقع جغرافية مختلفة.

وأشارت إلى أن هذه الأدوار توفر فرصًا لتحسين التنوع في التوظيف ولكنها تتطلب أيضًا بذل جهود محسنة للاحتفاظ بهؤلاء الموظفين على المدى الطويل.

التنوع أمر بالغ الأهمية لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي

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إن المخاطر التي تواجه جهود التنوع التي تبذلها شركة مايكروسوفت عالية، خاصة وأن الشركة تعمل على ضمان أن تكون منتجات الذكاء الاصطناعي الناشئة لديها خالية من التحيزات العنصرية والجنسانية وغيرها.

وقال ماكنتاير: “سوف يتطلب الأمر الكثير من وجهات النظر لإنشاء ذكاء اصطناعي موثوق به يرغب الجميع في التعامل معه”.

لا تعد شركة مايكروسوفت وحدها التي تواجه هذه المشكلة. إذ لا تفصح سوى عدد قليل من الشركات عن بيانات الاحتفاظ بالموظفين مقسمة حسب الفئات العرقية والجنسية.

ومع ذلك، في العام الماضي، أصدرت شركة بلاك روك تدقيقًا أظهر أن معدلات المغادرة المرتفعة بين القادة السود واللاتينيين تكاد تعوض التقدم الذي أحرزته الشركة في تنويع صفوف قياداتها.

وبينما تواجه مايكروسوفت تحديات الاحتفاظ بالموظفين، فإن قدرتها على معالجتها ستكون حاسمة لتنوع قوتها العاملة في المستقبل وشمولية منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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