لماذا قد تؤدي أرباح شركة تسلا إلى زيادة الضغوط لتبرير مكانتها في قائمة السبعة العظماء

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مع تقلص الأرباح والأداء الضعيف للأسهم، تواجه شركة Tesla Inc. تدقيقًا متزايدًا حيث أصبحت شركة شاذة بين نظيراتها من شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة.

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وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، يشعر المستثمرون بقلق خاص قبيل تقرير أرباح الشركة للربع الثالث، والذي قد يعزز دور تيسلا باعتبارها الحلقة الأضعف في ما يسمى بـ “السبعة الرائعين”.

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من المتوقع أن تعلن شركة تسلا عن أرباحها اليوم بعد إغلاق الأسواق.

انخفاض الأرباح والتقديرات تخفض الثقة

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تعتبر شركة تيسلا العضو الوحيد في مجموعة السبع الرائعة الذي من المتوقع أن يسجل انخفاضًا في الأرباح في الربع الأخير، في حين من المتوقع أن تحقق الشركات الست الأخرى – أمازون، ومايكروسوفت، وآبل، وألفابت، وميتا، وإنفيديا – نموًا.

قام محللو وول ستريت بخفض تقديراتهم لأرباح شركة تسلا بشكل مطرد، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الصعوبات التي تواجهها الشركة.

في المقابل، ارتفعت أسهم نظيراتها في قطاع التكنولوجيا في عام 2024، في حين انخفض سهم تيسلا بنسبة 12%.

وعلى الرغم من مشاكل أسهمها، تظل تسلا الشركة الأكثر تكلفة في المجموعة على أساس الأرباح، حيث يتم تداولها عند 74 ضعف الأرباح المستقبلية.

يشكل هذا التقييم المرتفع مرحلة صعبة للشركة في محاولة لإبهار المستثمرين بنتائجها القادمة.

كان من الممكن أن يكون لتقرير الربع الثالث، والذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء، تأثير أقل إذا تمكنت شركة تسلا من إثارة الإثارة في وقت سابق من هذا الشهر بالكشف عن سيارة الأجرة الآلية التي طال انتظارها.

ولكن الحدث فشل في تلبية التوقعات، مما أثار قلق المستثمرين بشأن قدرة تيسلا على الحفاظ على ميزتها الابتكارية.

وقال ديفيد واجنر، مدير المحفظة في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز في التقرير: “بدأ المستثمرون يفقدون صبرهم مع تسلا، وخاصة بعد حدث روبوتاكسي الذي كان يعتمد على الفكرة، لكنه يفتقر إلى التنفيذ، مع بقاء توقعات النمو من أعمالهم الأساسية منخفضة على مدى العامين المقبلين”.

استمرار تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية يؤثر على تسلا

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أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شركة تسلا هو تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، والذي بدأ في الانخفاض منذ أواخر عام 2023.

وقد أدى التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد إلى دفع المستهلكين إلى خفض مشترياتهم الكبيرة مثل السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية.

ورغم أن تسلا استجابت لهذه البيئة من خلال خفض الأسعار بشكل كبير لجذب المشترين، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن كافية لإحياء الطلب بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الثالث نحو 25.4 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 8.9% على أساس سنوي.

ومع ذلك، يتوقع المحللون انخفاض ربحية السهم بنسبة 10%، لتصل إلى 60 سنتًا للسهم مقارنة بـ 67 سنتًا في الربع السابق وانخفاضًا من 1.09 دولار قبل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل هامش الربح الإجمالي لشركة تسلا في قطاع السيارات، وهو مقياس رئيسي يراقبه المستثمرون عن كثب، تحت الضغط، مع تقديرات تبلغ 14.9% للربع الثالث، وهو أعلى بقليل من 14.6% المسجلة في الربع الثاني.

وقال كول ويلكوكس، مدير المحفظة في شركة لونجبورد لإدارة الأصول في التقرير: “العامل الأكثر أهمية بالنسبة للسهم في الأمد القريب هو ما إذا كانت اتجاهات الطلب تأتي أعلى أو أقل من التوقعات وما إذا كانت الهوامش الإجمالية أعلى أو أقل”.

وأضاف أنه في حين تظل تسلا قوية في سوق السيارات الكهربائية مقارنة بالمنافسين، فإن “الطلب على السيارات الكهربائية لم يعد فئة النمو المتفجرة العالية كما كان في السابق”.

محللون حذرون بشأن آفاق تسلا

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وبينما تواجه شركة تسلا هذه التحديات، حذر بعض المحللين من أن التعافي القوي للسهم قد يكون غير مرجح دون مزيد من الرؤية حول آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.

يعتقد المحلل ألكسندر بوتر من شركة بايبر ساندلر أن المحفزات لإعادة تقييم السهم بشكل صعودي قد لا تظهر حتى العام المقبل عندما من المتوقع أن تكشف تسلا عن منتجات جديدة وربما تحصل على الموافقة التنظيمية لبرامج مساعدة السائق المتقدمة في مناطق رئيسية مثل الصين.

وكتب بوتر في مذكرة للعملاء: “بغض النظر عن نتيجة الربع الثالث، فإننا نعتقد أن إعادة التصنيف الصعودي المستدام قد لا يحدث حتى يكون لدى المستثمرين أسباب لتعزيز التقديرات”.

ورغم هذه المخاوف، يعتقد العديد من المستثمرين أن مكانة تيسلا بين الشركات السبع الرائعة لا تزال سليمة بسبب سمعتها كمبتكرة وإمكاناتها في إحداث ثورة في صناعة السيارات بمركبات ذاتية القيادة.

ومع ذلك، فإن أحدث تقرير أرباح للشركة قد يكون حاسما في تشكيل كيفية نظر المستثمرين إلى دور تيسلا المستقبلي في النخبة التكنولوجية.

وقال آدم سرحان، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة 50 بارك إنفستمنتس: “إن أرباح تيسلا القادمة حاسمة، لكنها جزء من صورة أكبر”.

في الوقت الحالي، من المبكر جدًا استبعاد تيسلا من قائمة Mag 7، ولكن هناك بالتأكيد ضغوطًا على الشركة لإثبات جدارتها.

مع فقدان المستثمرين للصبر وعدم وجود خطة واضحة للنمو، ستحتاج شركة تسلا إلى إثارة الإعجاب سواء على صعيد الأرباح أو من خلال ابتكاراتها في المنتجات للحفاظ على مكانتها في المشهد التكنولوجي التنافسي.