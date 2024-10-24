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أعلن بنك باركليز البريطاني عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في الربع الثالث يوم الخميس، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

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وتجاوزت هذه النتيجة التوقعات البالغة 1.17 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وشهدت زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

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بلغت الإيرادات في الربع المالي 6.5 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم أعلى بقليل من 6.39 مليار جنيه إسترليني المتوقعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدم بنك باركليز إصلاحًا استراتيجيًا يهدف إلى خفض التكاليف وزيادة عوائد المساهمين وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى تحويل التركيز بشكل أكبر نحو الإقراض المحلي مع الاحتفاظ بعمليات الاستثمار المصرفي التي تقل القدرة على التنبؤ بها.

وكجزء من عملية الإصلاح، استحوذ بنك باركليز على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة، بنك تيسكو.

وفي الربع الثاني، شهد بنك باركليز انخفاضًا طفيفًا في صافي الربح على أساس سنوي بسبب انخفاض الدخل من البنوك الاستهلاكية والشركات في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، شهد بنك الاستثمار التابع لها ارتفاع صافي الربح بنسبة 10% إلى 3.02 مليار جنيه إسترليني.

قفزت أسهم باركليز بنسبة 55% حتى الآن هذا العام، حيث انتعشت من انخفاضها في عام 2023.

وسط المخاوف بشأن انكماش هوامش الفائدة الصافية بسبب انخفاض أسعار الفائدة، أعلنت العديد من البنوك أيضًا عن جهود إعادة الهيكلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف بنك HSBC عن خطط لدمج عملياته في أربع وحدات أعمال، في حين بدأ دويتشه بنك موسم أرباح الربع الثالث بأرباح أعلى من المتوقع، مدفوعة بزيادة بنسبة 11% في الإيرادات في كل من قسمي الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول.

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يقدم ستيفن رايت تحليلاً لبنك باركليز، مسلطاً الضوء على أدائه المذهل في عام 2024، حيث ارتفع سعر السهم من 1.55 جنيه إسترليني إلى 2.42 جنيه إسترليني، مما يجعله أحد أبرز الأسهم أداءً على مؤشر FTSE 100.

في الوقت الحالي، لدى المحللين هدف سعر متوسط يبلغ 2.75 جنيه إسترليني، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنحو 13.5% من السعر الحالي.

ومع ذلك، هناك تباين كبير في التوقعات، مع تقديرات تتراوح بين 2 جنيه إسترليني و3.30 جنيه إسترليني، مما يؤدي إلى مستوى من عدم اليقين بشأن الأداء المستقبلي.

ويشير رايت إلى التحديات التي تواجه تقديم توقعات دقيقة لبنك باركليز، وخاصة بسبب الاختلاف في آراء المحللين والديناميكيات المعقدة للقطاع المصرفي.

ويشير إلى أن الهيكل المتنوع لبنك باركليز، والذي يتضمن قسماً كبيراً للخدمات المصرفية الاستثمارية إلى جانب عمليات الإقراض بالتجزئة، قد يحقق فوائد من زيادة نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية مع انخفاض أسعار الفائدة.

وهذا يتناقض مع البنوك الأخرى، مثل لويدز وناتويست، التي تركز في المقام الأول على الخدمات المصرفية للأفراد.

وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة لبنك باركليز، يحذر رايت المستثمرين من التفكير في تقييمه الحالي، حيث يتداول السهم عند نحو 62% من قيمته الدفترية.

يعكس هذا التقييم المشاعر الإيجابية للمستثمرين فيما يتعلق بإمكانية البنك في تحقيق عوائد قوية على حقوق الملكية.

ومع ذلك، يحذر رايت من أن الكثير من النمو المتوقع من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ربما يكون قد تم تسعيره بالفعل.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاض المحتمل في هوامش الإقراض قد يشكل مخاطر على تقييم السهم، مما يؤدي إلى انكماش إذا لم يتم تلبية التوقعات.