تعلن Binance عن دعم الشوكات الصلبة والتحديثات على سلاسل الكتل Harmony و VITE

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كشفت بورصة Binance الرائدة من حيث القيمة السوقية عن دعمها للتوسعة الصعبة والترقيات على شبكتي VITE (VITE) وHarmony (ONE).

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ستتولى الشركة التجارية جميع الإجراءات الفنية لضمان تجربة سلسة للمستخدم.

ستقوم Binance بإيقاف إيداعات وسحوبات ONE و VITE مؤقتًا أثناء التحسينات بينما يظل التداول دون أن يتأثر.

من الجدير بالذكر أن ترقية Harmony ستحدث عند ارتفاع كتلة 64,847,872، وهو ما يُتوقع في 31 أكتوبر (13:00 UTC).

ستقوم البورصة بتعليق عمليات الإيداع والسحب قبل ساعة (عند الظهر بالتوقيت العالمي المنسق) لضمان انتقال سلس.

علاوة على ذلك، ستبدأ شركة VITE ترقية شبكتها على ارتفاع الكتلة 166,869,900، والمتوقع في تمام الساعة 14:30 بالتوقيت العالمي المنسق في 31 أكتوبر.

ستقوم Binance بإيقاف جميع عمليات الإيداع والسحب الخاصة بـ VITE في حوالي الساعة 13:30 UTC من ذلك اليوم.

توقف الخدمة مؤقتا

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سوف يستمر تداول ONE و VITE دون انقطاع أثناء الشوكات الصعبة والتحديثات.

في هذه الأثناء، ستعلن Binance عن استئناف الإيداع والسحب بعد التأكد من الاستقرار بعد الترقية.

وحثت البورصة المستثمرين والتجار على البقاء يقظين أثناء تعزيزات الشبكة للتعامل مع معاملاتهم بكفاءة.

سوف تقوم Binance بإجراء جميع العمليات، ولن يحتاج المستخدمون إلى التعامل مع أي عملية فنية أثناء الشوك الصعبة والترقيات.

فهم الشوكات الصعبة في العملات المشفرة

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تحدث الشوكات الصعبة عندما تنقسم سلاسل الكتل إلى شبكتين – حيث تعمل كل منهما بشكل مستقل.

غالبًا ما ينتج الحدث عملات معدنية جديدة، على الرغم من أن بعضها يكافح من أجل الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

على سبيل المثال، لم ينجح أي من أكثر من 100 شوكة صلبة لعملة BTC في التفوق على عملة Bitcoin من حيث القيمة السوقية، في حين تتمتع عملة Ethereum $ETH بنجاح هائل.

من الجدير بالذكر أن سلاسل الكتل المتشعبة تعمل بشكل مستقل.

في حين أن الرموز الناتجة قد تتنافس، فإن ما يحدث على أحد الأصول نادرًا ما يؤثر على الآخر (ما لم يكن هناك اختراق).

علاوة على ذلك، قد تكون الأصول المرتبطة أكثر عرضة للتلاعب في السوق (على عكس الأوراق المالية).

لماذا يقوم المطورون بتنفيذ الشوكات الصعبة؟

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قد يختار المطورون تنفيذ الشوكات الصعبة لأسباب مختلفة.

على سبيل المثال، تعرضت شبكة Ethereum لشوكة بعد هجوم على DAO (المنظمة المستقلة اللامركزية).

أدى الحدث إلى تراجع معاملات القراصنة التي شهدت خسارة blockchain لعملات تقدر بملايين الدولارات.

علاوة على ذلك، تلقى مستثمرو رمز DAO أموال ETH المسروقة.

ومع ذلك، ظل بعض عمال مناجم العملات المشفرة على السلسلة القديمة، والتي قرر عشاق الإيثريوم الاحتفاظ بها، لذلك أطلقوا الإيثريوم كلاسيك (ETC).

تحركات أسعار ONE و VITE

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حافظ الرمز الأصلي على اتجاهه الهبوطي، مما يعكس هيمنة الدببة على السوق الواسعة.

يتم تداول Harmony عند 0.01337 دولارًا بعد انخفاض بنسبة 0.50٪ على مدار 24 ساعة.

في هذه الأثناء، أظهر VITE اتجاهات صعودية بعد انخفاضه بنسبة 11% في الأسبوع الماضي، مرتفعًا بنسبة 0.55% على الرسم البياني لمدة 24 ساعة ليحوم حول 0.01147 دولار.

Source – Coinmarketcap

يظهر الثنائي تأثيرًا هبوطيًا ملحوظًا، مما يشير إلى استمرار الاتجاهات الهبوطية في المدى القريب.

ومع ذلك، يمكن للمتحمسين أن يتوقعوا أيامًا من التقلب المتزايدة التي تؤدي إلى تحسينات blockchain في 31 أكتوبر.