Cardano تستفيد من BitcoinOS لدمج سيولة البيتكوين في نظام DeFi البيئي الخاص بها

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تستعد Cardano، إحدى منصات blockchain الرائدة، لإطلاق أكثر من 1.3 تريليون دولار من سيولة البيتكوين من خلال التكامل الاستراتيجي مع BitcoinOS (BOS)، وهي منصة عقود البيتكوين الذكية، من خلال شراكة بين EMURGO و BitcoinOS.

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من المقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث ثورة في النظام البيئي المالي اللامركزي (DeFi) الخاص بـ Cardano من خلال تمكين الوصول الآمن والخالي من الثقة إلى سيولة البيتكوين (BTC) مع تعزيز الوظائف عبر السلسلة.

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فتح سيولة البيتكوين على Cardano

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من المتوقع أن تعمل الشراكة بين Cardano وBOS على تعزيز قدرات مشاريع DeFi الخاصة بـ Cardano بشكل كبير من خلال توفير الوصول المباشر إلى القيمة السوقية الهائلة لعملة البيتكوين دون الحاجة إلى وسطاء أو تحكم مركزي.

يقع جسر BOS Grail في قلب التكامل، وهو مكون أساسي مدعوم ببروتوكول التحقق ZK BitSNARK الخاص بـ BOS.

تتيح تقنية ZK ربط معاملات BTC غير الموثوقة والآمنة بسلسلة الكتل الخاصة بـ Cardano، وهي عملية تفيد نظام DeFi الأصلي للمنصة.

من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكن أن تتدفق سيولة البيتكوين إلى مشاريع DeFi الخاصة بـ Cardano، مما يوفر فرصًا مالية جديدة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان واللامركزية.

أحد المزايا الرئيسية لهذا التكامل هو أنه يحافظ على الطبيعة اللامركزية لشبكتي البيتكوين والكاردانو.

بدلاً من الاعتماد على أمناء مركزيين أو وسطاء، يستخدم جسر BOS Grail تشفير ZK للتحقق من معاملات BTC وتسهيلها مباشرة على blockchain.

يؤدي هذا النهج إلى التخلص من الحاجة إلى محافظ متعددة التوقيعات أو الحوسبة متعددة الأطراف، والتي غالبًا ما تكون مطلوبة في حلول الجسر التقليدية.

وظائف عبر السلسلة

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يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير الوظائف عبر السلسلة.

أكد كين كوداما، الرئيس التنفيذي لشركة Emurgo، وهي الكيان المؤسس وراء Cardano، أن التكامل مع BitcoinOS ليس مجرد علامة فارقة لنظام DeFi الخاص بـ Cardano فحسب، بل إنه أيضًا حافز لتبني Web3 على نطاق أوسع.

وأكد كوداما أن جسر BOS وتقنيته القائمة على ZK يمكن أن يعززان Cardano من خلال توفير وصول آمن وخالي من الثقة للمستخدمين والمطورين والمشاريع إلى أصول BTC.

ويمتد تأثير هذا التكامل إلى ما هو أبعد من نظام DeFi المباشر الخاص بـ Cardano.

وهذا يشير إلى اتجاه أكبر نحو زيادة التشغيل البيني بين شبكات blockchain، مما يسمح بنقل الأصول عبر أنظمة بيئية مختلفة دون المساس بالأمن أو اللامركزية.

من خلال جسر Grail الخاص بـ BitcoinOS، أصبحت Cardano في طليعة هذا التحول، مما يوفر للمستخدمين القدرة على الاستفادة من السيولة الهائلة للبيتكوين مع الحفاظ على الروح اللامركزية لتكنولوجيا blockchain.

مع تطور هذا التعاون، من المتوقع أن يفتتح عصرًا جديدًا من الابتكار عبر السلسلة، مما يعزز دور كل من البيتكوين وكاردانو في مشهد DeFi المتطور.

لا يقتصر التكامل على الوصول إلى السيولة؛ بل يتعلق أيضًا بإنشاء مستقبل أكثر ترابطًا ولامركزية لسلسلة الكتل.