خبراء السوق يتحدثون عن تراجع السوق الهندية: التصحيح “صحي”، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة “تعديل تكتيكي”

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >



واجهت سوق الأسهم الهندية اضطرابات ملحوظة في الآونة الأخيرة بسبب مزيج من حالة عدم اليقين الجيوسياسي ومخاوف التقييم وتدفقات المستثمرين الأجانب، مما أثر على معنويات السوق.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

سجل مؤشر Nifty50، وهو مؤشر القياس في الهند، أعلى مستوى قياسي له عند 26277 نقطة في 27 سبتمبر/أيلول 2024، لكنه فشل في الحفاظ على زخمه، حيث أغلق عند 24399 نقطة يوم الأربعاء، بانخفاض تجاوز 7%.

Advertisement

خفض بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس توقعاته للأسهم الهندية ، متحولا من موقف “زيادة الوزن” إلى موقف “محايد”.

وأشار البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند وتأثيره المحتمل على أرباح الشركات كأسباب رئيسية وراء هذا القرار.

وبحسب جولدمان ساكس، في حين أن تصحيح الأسعار الكبير قد لا يكون في الأفق بسبب تدفقات رأس المال المحلية القوية، فإن السوق قد تواجه فترة من “التصحيح الزمني” على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مما يشير إلى أن أسعار الأسهم قد تتوقف عن الحركة بدلاً من الانخفاض بشكل حاد.

ومع ذلك، يمتنع قسم من المخضرمين في السوق عن قراءة الكثير في عملية التصحيح، ويصفونها بأنها “صحية” وحتى “متأخرة”.

تصحيح صحي أم سبب للقلق؟

Copy link to section

ورغم التراجع الأخير، يعتقد العديد من المحللين أن التصحيح ليس صحيا فحسب، بل كان يجب أن يحدث متأخرا.

وقد شارك نافنيت مونهوت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول HDFC، وجهات نظره بشأن هذه المسألة مع قناة CNBC TV-18.

وقال مونهوت “كان هذا متوقعا. هذا تصحيح صحي. أعتقد أن هناك نقطة حيث سيطر الزخم حيث لم يعد الناس يميزون بين الأخبار الجيدة والسيئة واضطرت الأسهم إلى الارتفاع كل يوم. لا يمكن أن يستمر هذا”.

وأضاف أن “التحقق من السلامة” ضروري لإعادة السوق إلى مستوى أكثر استدامة، مع توقعات بتصحيحات زمنية وأسعار قبل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه.

وأكد رامديو أجراوال، رئيس مجلس إدارة شركة موتيلال أوسوال للخدمات المالية، مشاعر مونهوت، واصفا إياه بأنه “التصحيح الأكثر صحة الممكنة” ومؤكدا أنه كان مستحقا منذ فترة طويلة.

وأشار أجراوال إلى أن التوقعات بشأن عوائد السوق كانت غير واقعية، حيث توقع بعض المستثمرين عوائد شهرية مركبة تتراوح بين 2 و3%، وهو ما يعتبر غير مستدام في رأيه.

وذكّر المستثمرين بالعائد السنوي المتوسط على المدى الطويل والذي يتراوح بين 14 و15% في السوق الهندية، وحذر المستثمرين الجدد من وضع توقعات عالية بشكل غير واقعي مما قد يؤدي إلى خيبة الأمل.

ماذا عن التصحيحات الحادة في الشركات المتوسطة والصغيرة؟

Copy link to section

وفي حين تراجعت السوق الأوسع نطاقا، تضررت أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.

وانخفضت بعض الأسهم في هذه الفئات بنسبة 25-30%، مما أثار مخاوف من أن يكون التصحيح حادا للغاية.

ومع ذلك، حث غوتام شاه، مؤسس شركة جولديلوكس بريميوم ريسيرش، المستثمرين على إبقاء الصورة الأكبر في الاعتبار.

وفي مقابلة مع ET Now، أشار إلى أن العديد من هذه الأسهم شهدت مكاسب كبيرة خلال العام الماضي، حيث تضاعفت قيمة بعضها أو حتى تضاعفت ثلاث مرات.

وبحسب شاه، فإن التصحيح بنسبة 25-30% هو أمر طبيعي تماما بعد مثل هذه الارتفاعات الكبيرة.

وشجع شاه أيضًا المستثمرين طويلي الأجل على النظر إلى هذه التصحيحات باعتبارها فرصة لشراء الأسهم عالية الجودة بأسعار أقل.

التزم بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، وإذا كنت تستثمر في الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة، فركز على الشركات ذات الجودة العالية.

وشدد على أهمية التمييز بين الأسهم الجيدة والأسهم المضاربية خلال فترات التقلبات السوقية.

هل تعتبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة مجرد “تعديل”؟

Copy link to section

كان أحد أكبر العوامل المساهمة في التقلبات الأخيرة في السوق هو التدفق الخارجي الكبير للأموال من المستثمرين المؤسسيين الأجانب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، سحبت الصناديق الأجنبية صافي 7.8 مليار دولار من الأسهم الهندية، وفقا لبيانات بلومبرج، وهو ما يمثل أكبر تدفق شهري منذ مارس/آذار 2020.

ويأتي هذا التراجع الحاد في الوقت الذي يتفاعل فيه المستثمرون الأجانب مع البيانات الاقتصادية الضعيفة في الهند والضغوط التضخمية المتزايدة.

قدم مانيش تشوكهاني، مدير شركة إينام القابضة، بعض السياق للتدفقات الخارجية الأخيرة لمؤسسات الاستثمار المؤسسي.

وفي حديثه لقناة CNBC TV-18، أوضح أن المستثمرين الأجانب يمتلكون حوالي 15-16% من السوق الهندية، بما يعادل نحو 800 مليار دولار.

وقلل من أهمية التدفقات الخارجة، مشيرا إلى أنه في حين أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب استحوذوا على 10 مليارات دولار في بلادهم، إلا أنهم لم يخرجوا من السوق بالكامل.

وقال تشوكاني “إنهم يعيدون ضبط تكتيكاتهم”.

وأعرب رامديو أجراوال عن وجهة نظر مماثلة، مشيرا إلى أن الكثير من عمليات البيع كانت مدفوعة بتعديلات تكتيكية حيث يقوم المستثمرون بإعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية بين الصين والهند.

إنهم يبيعون في المقام الأول من أجل التعديل. فالرجال الذين يعانون من نقص الوزن في الصين وزيادة الوزن في الهند، يحاولون تحقيق التوازن بين ذلك، والعودة إلى الصين بطريقة محايدة والعودة إلى الهند أيضًا بطريقة محايدة.

وأضاف أن غالبية هذه التدفقات الخارجة حدثت بالفعل، ولم يتبق سوى 2-3 مليارات دولار أخرى.

ولا يتوقع أجراوال حدوث أزمة إلا إذا وصلت التدفقات الخارجة المتعلقة بالصين إلى ما بين 25 و30 مليار دولار، وهو السيناريو الذي يعتبره غير مرجح في هذه المرحلة.

ويرى المحللون أيضا أن الحماس للأسواق الصينية من المرجح أن يكون قصير الأجل بسبب المشاكل الهيكلية في الاقتصاد.

وقال في كيه فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة جيوجيت للخدمات المالية: “قد يستمر بيع الاستثمار الأجنبي المباشر لبعض الوقت. ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة. ومن غير المرجح أن يستمر هذا الحماس لإحياء الاقتصاد الصيني لفترة طويلة لأن الصين تعاني من بعض المشاكل البنيوية. وحتى التحفيز المالي من غير المرجح أن يستمر بعد نقطة معينة لأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة والحكومة لا تملك المال لتحفيز الاقتصاد بعد هذه النقطة”.



