بورصة العملات المشفرة Kraken تخطط لإطلاق شبكة blockchain الخاصة بها في عام 2025

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أعلنت شركة Kraken، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في العالم، عن خططها لإطلاق شبكة blockchain الخاصة بها، والتي يطلق عليها اسم “Ink”، بحلول أوائل عام 2025.

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تسعى الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو إلى وضع هذه المبادرة الجديدة كحل لجعل التمويل اللامركزي (DeFi) أكثر سهولة في الوصول إليه لكل من المستخدمين الأفراد والمؤسسات.

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وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتجاه أوسع بين بورصات العملات المشفرة مثل Coinbase، التي أطلقت blockchain Base الخاصة بها في عام 2023.

سلسلة الكتل الحبرية المقترحة

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سيكون Ink بمثابة حل لتوسيع نطاق Ethereum layer-2 (L2)، وهي شبكة مصممة لتعزيز قدرات Ethereum من خلال تقديم معاملات أسرع وأرخص.

على غرار Base التابعة لشركة Coinbase، ستستفيد Ink من مجموعة مطوري Optimism، مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة لدعم التطبيقات اللامركزية (dApps).

ستدعم blockchain Kraken مجموعة واسعة من بروتوكولات DeFi، مثل البورصات اللامركزية (DEXs) ومنصات الإقراض، مع تبسيط تجربة المستخدم من خلال تطبيق المحفظة الخاص بها.

أكد مؤسس Ink، أندرو كولر، على تركيز Kraken على جعل DeFi سهل الاستخدام، مشيرًا إلى أن الواجهة مصممة لتبدو مألوفة لمستخدمي التطبيقات المالية التقليدية. وأوضح كولر في مقابلة مع بلومبرج: “إنها تجربة سهلة الاستخدام للغاية تشبه Apple”.

تهدف Kraken إلى دمج الأنظمة البيئية المركزية واللامركزية، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة بسلاسة في الأنشطة المالية غير الموثوقة على السلسلة.

من بين السمات البارزة لـ Ink أن Kraken لا تخطط لإصدار رمز خاص بها – وهو انحراف ملحوظ عن الاستراتيجيات التي تستخدمها البورصات الأخرى. بدلاً من ذلك، تركز Kraken على توسيع خدماتها ودمجها في المنصة، مما يوفر نظامًا بيئيًا شاملاً لمستخدميها.

ويتناقض هذا القرار مع النمو الملحوظ الذي شهدته رموز التبادل، مثل BNB من Binance، والتي أصبحت مركزية للأنظمة البيئية للمنصات الخاصة بها.

من المقرر إطلاق شبكة اختبار المطورين الخاصة بـ Ink في أواخر عام 2024

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عند الإطلاق، تتوقع Kraken تقديم أكثر من اثني عشر تطبيقًا لامركزيًا على Ink، بما في ذلك خدمات DeFi الشهيرة مثل Aave والبورصة اللامركزية Aerodrome، والتي شهدت بالفعل نجاحًا على Base التابعة لـ Coinbase.

بالإضافة إلى تداول DeFi والإقراض، تخطط Kraken لتوسيع عروض Ink لتشمل رمزية الأصول في العالم الحقيقي وتطبيقات الإقراض المتقدمة، مما يؤكد طموحاتها في تنمية حالات استخدام blockchain.

من المقرر إطلاق شبكة اختبار للمطورين في أواخر عام 2024، مما يسمح للمطورين بالبدء في تجربة Ink قبل إطلاق الشبكة الرئيسية. ستدير Kraken في البداية تسلسل المعاملات على الشبكة ولكنها تخطط للتحرك نحو اللامركزية الكاملة بمرور الوقت.

ومن الجدير بالذكر أن تحرك Kraken لإطلاق blockchain الخاص بها يعكس نظرتها المتفائلة لمستقبل مشهد العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وخاصة في أعقاب الانتخابات الأمريكية لعام 2024. تصدر مؤسس البورصة، جيسي باول، عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا العام بتبرعه بمبلغ مليون دولار من العملات المشفرة لحملة دونالد ترامب ، مما يؤكد مشاركة Kraken في المجالين المالي والسياسي.

مع دخول Kraken إلى مجال blockchain مع Ink، تهدف الشركة إلى تبسيط DeFi، وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها لجمهور أوسع مع توسيع عروضها في قطاع التمويل اللامركزي الناشئ.