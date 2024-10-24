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تشتد المنافسة بين إيلون ماسك وموكيش أمباني حيث يركز المليارديران أنظارهما على قطاع النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية الناشئ في الهند.

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في أعقاب إعلان الحكومة الهندية أن طيف الأقمار الصناعية للنطاق العريض سيتم تخصيصه إدارياً وليس من خلال المزاد، ارتفعت المخاطر.

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ما هو النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية؟

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يوفر النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر مناطق شاسعة، وخاصة في المناطق النائية حيث لا تتوفر الخيارات التقليدية مثل DSL والكابل.

يمكن لهذه التكنولوجيا سد الفجوة الرقمية، وضمان الاتصال للسكان المحرومين.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن عدد مشتركي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند سيصل إلى مليوني مشترك بحلول عام 2025، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني ICRA.

وتعتبر السوق تنافسية للغاية، حيث تقود شركة ريلاينس جيو التابعة لموكيش أمباني المجموعة، مدعومة بشراكة مع شركة إس إي إس أسترا التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، وهي شركة تشغيل أقمار صناعية بارزة.

على النقيض من مشروع Starlink التابع لإيلون ماسك، والذي يستخدم أقمارًا صناعية في مدار أرضي منخفض (LEO) لتوفير خدمة أسرع، تستخدم شركة SES أقمارًا صناعية في مدار أرضي متوسط (MEO)، مما يوفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تضم شركة ستارلينك أكثر من 6400 قمر صناعي وأربعة ملايين مشترك عبر 100 دولة، لكنها واجهت تحديات تنظيمية في إطلاق الخدمات في الهند منذ عام 2021.

وفي حالة نجاحه، فإن دخول ماسك قد يدعم مبادرات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز صورة الهند المؤيدة للأعمال.

طيف الأقمار الصناعية: المشهد التنظيمي في الهند

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ولم تعلن الهيئة التنظيمية للاتصالات في الهند بعد عن أسعار طيف الأقمار الصناعية.

وفي حين يتماشى التخصيص الإداري مع المعايير الدولية، فإن شركة ريلاينس التابعة لأمباني تزعم أن المزاد ضروري لضمان المنافسة العادلة، مستشهدة بغياب الأطر القانونية الواضحة لخدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

تسلط رسائل ريلاينس الأخيرة إلى الجهات التنظيمية الضوء على الحاجة إلى “تكافؤ الفرص” بين الخدمات عبر الأقمار الصناعية والخدمات الأرضية.

ورد ماسك على التقارير التي تتحدث عن قيام أمباني بالضغط ضد نموذج التسعير الإداري، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع أمباني لمناقشة السماح لشركة ستارلينك بالمنافسة في الهند.

ويشير المحللون إلى أن مقاومة أمباني قد تنبع من رغبته في الحفاظ على ميزة تنافسية، مما قد يؤدي إلى استبعاد ستارلينك من السوق.

تسيطر شركات الاتصالات العملاقة في الهند، بما في ذلك أمباني وسونيل ميتال من شركة بهارتي إيرتيل، على حصة كبيرة من السوق وتدعو إلى المزادات لمنع المنافسة من اللاعبين الدوليين.

وتهدف هذه الاستراتيجية الدفاعية إلى زيادة التكاليف بالنسبة للقادمين الجدد وحماية هيمنتهم في المشهد المتطور للوصول إلى الإنترنت.

40% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت

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وبما أن ما يقرب من 40% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وخاصة في المناطق الريفية، فإن إمكانات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية هائلة.

ورغم أن معدل انتشار الإنترنت في الهند لا يزال متخلفاً عن المتوسط العالمي، فإن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى إحراز تقدم في سد الفجوة.

يمكن أن يؤدي النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، إذا تم تسعيره بشكل فعال، إلى تسهيل الاتصال وتعزيز تطوير إنترنت الأشياء (IoT).

وسيكون التسعير أمرا بالغ الأهمية، خاصة في بلد حيث أصبحت البيانات عبر الهاتف المحمول في متناول الجميع بشكل لا يصدق، إذ لا يتجاوز سعرها 12 سنتا لكل جيجابايت.

ويتوقع المحللون أن تندلع حرب أسعار، مع احتمال قيام ماسك باستغلال موارده المالية لتقديم صفقات تنافسية للحصول على دخول السوق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ومع ذلك، فإن تكاليف التشغيل الأعلى لشبكة ستارلينك ــ والتي تبلغ نحو عشرة أضعاف تكاليف تشغيل مقدمي الخدمة الرئيسيين في الهند ــ قد تشكل تحديات بدون إعانات حكومية.

وعلاوة على ذلك، قد تكون بعض المخاوف التي أبداها المشغلون الهنود مبالغ فيها، لأن الشبكات الأرضية عادة ما تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة باستثناء المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

تشتد المنافسة على سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند، حيث يستعد ماسك لتحقيق أفضلية المبادرة.

ومع تطور المنافسة، سيتم مراقبة الآثار المترتبة على مشهد الاتصال في الهند والاستراتيجيات التي يستخدمها هؤلاء المليارديرات عن كثب.