لعبة Hamster Kombat تعود من جديد مع إطلاق الموسم الثاني الذي يعد بزيادة مشاركة المستخدمين

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يشهد سوق العملات المشفرة موجة هبوطية حيث أدى ضعف البيتكوين فوق 66500 دولار إلى تلاشي الآمال في “Uptober” المرتقب بشدة.

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شهد الزخم الهبوطي نزيفًا هائلاً في العملات البديلة الكبرى، مع انخفاض Hamster Kombat المستندة إلى Telegram بنسبة 13% على الرسم البياني اليومي للتداول عند 0.003343 دولار.

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ومع ذلك، لا يزال HMSTR على استعداد لتحقيق انتعاش قوي، مع استهداف الثيران لمستوى 0.1 دولار مع إطلاق اللعبة للموسم الثاني المقبل.

مسلسل HMSTR جاهز للإحياء في أول ظهور للموسم الثاني

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عادت لعبة Hamster Kombat إلى دائرة الضوء مرة أخرى حيث ينتظر المتحمسون صدور الموسم الثاني الذي طال انتظاره.

ستشهد لعبة النقر للربح تحولات مختلفة، حيث يتولى جميع الرؤساء التنفيذيين التعامل مع الأعمال الجديدة، بما في ذلك توظيف الموظفين، وبناء ألعاب جديدة وفيروسية، وإنشاء نظام بيئي للألعاب.

اكتسبت لعبة Telegram شعبية كبيرة في الموسم الأول، حيث انجذب المتحمسون إلى تصرفات Hamster Kombat السريعة.

تم إطلاق لعبة Hamster Kombat في شهر مارس من هذا العام، ونجحت في جذب أكثر من 300 مليون لاعب حول العالم بفضل طريقة لعبها البسيطة والمثيرة للإدمان.

أصبحت اللعبة فيروسية بسرعة، حيث تنافست مع ألعاب Ton blockchain الأخرى مثل Pixelverse و Toncoin.

ومع ذلك، ظهرت بعض المشاكل بعد أن خيبت عملية الإنزال الجوي المرتقبة آمال المستخدمين.

ومع ذلك، انتظر المعجبون بفارغ الصبر إطلاق $HMSTR – والذي فشل في إرضاء المستخدمين الأوائل حيث عانت العملة البديلة من انخفاضات هائلة بعد الظهور الرسمي الأول.

شهدت عملة HMSTR انخفاضًا مفاجئًا بنسبة 20% بعد الوصول إلى أعلى مستوى لها عند 0.015 دولار. وفي الوقت نفسه، تسبب المجتمع المحبط في المزيد من الانخفاضات نحو القيم الحالية عند 0.003343 دولار.

على الرغم من البداية غير المرغوب فيها، فقد نجحت لعبة Hamster Kombat في جذب اللاعبين من خلال وظائف مثل Combo Card وتحديات Daily Cipher Codes ومكافآت Diamond.

يمكن للاعبين إكمال المهام داخل اللعبة لفتح مكافآت مربحة والحصول على ما يصل إلى 5 ملايين رمز HMSTR.

وفي الوقت نفسه، يعد الموسم الثاني بمزيد من الميزات لملايين اللاعبين الذين ينتظرونها بفارغ الصبر.

من المقرر إطلاق Hamster S2 في أواخر أكتوبر 2024، وهو يتضمن ميزات متقدمة لتعزيز مشاركة المستخدمين. وتبشر مثل هذه التطورات بتعافي أسعار HMSTR.

حركة سعر HMSTR

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شهدت العملة البديلة انخفاضات كبيرة في الجلسات القليلة الماضية، حيث سجلت حركة سعرها على مدى ثلاثة أسابيع إعداد إسفين هابط.

يشير التشكيل إلى تلاشي التأثير الهبوطي واحتمال حدوث اختراقات صعودية.

ومع ذلك، شهد آخر تراجع واسع النطاق للسوق انخفاض HMSTR إلى ما دون خط دعم النمط، مما يهدد باستمرار الانخفاضات.

يتم تداول HMSTR عند سعر 0.003343 دولارًا بعد خسارة ما يقرب من 13٪ في اليوم الماضي.

Source – Hamster Kombat

في هذه الأثناء، يقدم altcoin شمعة رفض طويلة الذيل حول علامة 0.33 دولار، مما يشير إلى تأثير المشتري في هذه المنطقة.

قد يدفع التفاؤل المتجدد سهم HMSTR إلى إعداد الإسفين، على الرغم من أن الاختراق القوي لما بعد خط الاتجاه العلوي يظل حيويا لانعكاسات الاتجاه.

سيكون إطلاق الموسم الثاني من اللعبة أمرًا حاسمًا في عكس مسار Hamster.

إن استعادة الإثارة الأولية قد تؤدي إلى انفجار سعر العملة البديلة إلى ذروتها في المرحلة المبكرة.

قد يؤدي الارتفاع القوي إلى ارتفاع العملة البديلة نحو 0.1 دولار – وهو ارتفاع مذهل بنسبة 2890٪ من الأسعار الحالية البالغة 0.003343 دولار.

ومع ذلك، يكشف المسار السائد لسهم HMSTR عن هيمنة كبيرة من البائعين، مع إشارة التقاء المتوسطات المتحركة الأسية 20 و50 و100 إلى المزيد من الانخفاضات في الأمد القريب.