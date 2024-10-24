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كانت شركة Snap Inc. (NYSE: SNAP) بمثابة خيبة أمل لمساهميها طوال عام 2024.

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انخفض السهم بنسبة تزيد عن 40% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى وصول تقييمه إلى مستوى جذاب.

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ولكن هل هذه فرصة شراء عظيمة أم أنها مجرد فخ قيمة آخر؟

وبحسب أندرو بون، المحلل في شركة جي إم بي للأوراق المالية، فإن الاحتمال الأول هو الأرجح.

ويشير إلى أنه إذا استثمرت 1000 دولار في Snap اليوم، فمن الممكن أن ينمو هذا الاستثمار إلى 1700 دولار بحلول نهاية عام 2025.

وقد شارك بون هذه النظرة المتفائلة في مذكرة بحثية حديثة موجهة إلى العملاء.

لماذا تعتقد JMP أن سهم Snap متفائل؟

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رفع بون تصنيف سهم سناب إلى “أداء متفوق” وحدد هدف سعر عند 17 دولارا، مما يعني ارتفاعا محتملا بنسبة 70% عن مستواه الحالي.

وأعرب عن تفاؤله بالتغييرات الإيجابية الأخيرة في الشركة.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة Snap عن عملية إصلاح شاملة تتضمن تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتتوقع شركة JMP Securities أن تؤدي هذه الأدوات إلى تعزيز سعر سهم Snap بشكل كبير في المستقبل.

وسلط بون الضوء أيضًا على التحول في مسار نمو Snap، مشيرًا إلى “التحول في نمو الانطباعات”.

وتخطط الشركة لإطلاق Snapchat البسيط وSponsored Snaps، وهو ما يعتقد أنه سيزيد من تفاعل المستخدمين في أمريكا الشمالية ويعزز فرص الإعلان.

ويرى بون أن هناك إمكانات قوية لنمو الإيرادات بفضل منتجات الإعلانات الجديدة هذه.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة Snap لا تدفع أرباحًا في الوقت الحالي.

ويشير المحللون إلى أن إعادة تصميم تطبيق سناب، الذي يبسط التنقل من خلال تقليصه إلى ثلاث شاشات، سيجعل ميزة Spotlight أكثر سهولة في الوصول إليها ومن المرجح أن يعزز استخدامها.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسين تفاعل المستخدمين بشكل عام، وخاصة بين المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يمثلون حوالي 80% من جمهور Snapchat.

تتوقع شركة JMP Securities أن يلعب تقديم Sponsored Snaps دورًا رئيسيًا في دفع نمو إيرادات الإعلانات في عام 2025.

في الوقت الحالي، يفتح المستخدمون تطبيق Snapchat حوالي 40 مرة في اليوم، حيث تحدث معظم التفاعلات من خلال الرسائل.

ستتيح ميزة Sponsored Snaps للمعلنين وضع الرسائل مباشرة في صناديق البريد الوارد للمستخدمين، مما قد يؤدي إلى توليد 180 مليون دولار إضافية من إيرادات الإعلانات.

ويمثل هذا ما يقرب من أربع نقاط مئوية من نمو الإعلانات، استنادًا إلى تقديرات JMP لإيرادات الإعلانات لعام 2024 البالغة 4.9 مليار دولار.

يتم تداول أسهم Snap بسعر مخفض

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ورغم أنه من غير الواضح متى ستطلق شركة Snap هذه المنتجات الجديدة، إلا أن بون يظل واثقًا.

ويقدر مبادرات النمو التي تقودها الشركة من خلال المنتجات ويجد التقييم جذابًا، مشيرًا إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقدر بنحو 15.5 ضعفًا بحلول عام 2026.

وتأتي التوقعات الإيجابية لشركة JMP بشأن شركة Snap قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث.

ويتوقع المحللون أن تسجل شركة سناب خسارة قدرها 13 سنتا للسهم، وهو ما سيكون تحسنا مقارنة بخسارة قدرها 21 سنتا للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

كما واصلت Snap أيضًا زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، حيث أبلغت عن زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 432 مليونًا في الربع الأخير.

يؤدي زيادة عدد المستخدمين بشكل عام إلى زيادة عدد المعلنين، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات.

مع اقتراب سهم Snap حاليًا من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، يبدو التقييم مقنعًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول عند هذه المستويات.