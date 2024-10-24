حقق سهم Meta ارتفاعًا هادئًا بنسبة 348% في عامين بينما ركزت الأسواق على Nvidia وApple

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ارتفعت أسهم Meta Platforms، الشركة الأم لفيسبوك، بنسبة 348% خلال العامين الماضيين، مما عزز مكانتها كأحد أفضل الشركات التكنولوجية الكبرى.

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ويأتي هذا الارتفاع الهائل في المرتبة الثانية خلف شركة إنفيديا، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1,052% خلال الفترة ذاتها.

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ويمثل انتعاش ميتا تحولًا كبيرًا عن حالة عدم اليقين التي واجهتها في أواخر عام 2022 عندما كانت المخاوف بشأن المنافسة وقيود الخصوصية والهوية التشغيلية تثقل كاهل توقعاتها.

من القاع إلى الارتفاع: تحول أسهم ميتا

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وصلت أسهم Meta إلى أدنى مستوى لها عند 88.09 دولارًا في 4 نوفمبر 2022، وسط صراعات الشركة مع قاعدة المستخدمين المتناقصة، والمنافسة من TikTok، وسياسات الخصوصية الخاصة بشركة Apple التي أثرت على استهداف الإعلانات.

ومع ذلك، من خلال التركيز على خفض التكاليف والاستثمارات الاستراتيجية، شهدت شركة ميتا انتعاشًا حادًا، حيث ارتفع سهمها بنسبة تزيد عن 560% ليصل إلى 582.01 دولارًا مؤخرًا.

لقد كان الانضباط المالي المتجدد لشركة ميتا وتوجهها نحو الذكاء الاصطناعي عاملين أساسيين في هذا التحول.

خفض التكاليف الاستراتيجية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تغذي انتعاش ميتا

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أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن عام 2023 هو “عام الكفاءة” للشركة. واستجابة للخسائر المتزايدة، خفضت ميتا بشكل كبير نفقاتها، التي زادت بنسبة 34% في عام 2021 و23% في عام 2022.

انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 13% في عام 2023، بعد ارتفاع حاد في السنوات السابقة. كما نفذت ميتا عمليات تسريح وتجميد التوظيف، وخفضت آلاف الوظائف وفرص العمل.

وفي الوقت نفسه، زادت Meta من عرض الإعلانات عبر منصاتها – Facebook و Instagram و WhatsApp – مما أدى إلى زيادة ظهور الإعلانات بنسبة 28% مع نمو مشاركة المستخدمين بنسبة 8%.

كان الجزء الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو Reels، وهو إجابة Meta على TikTok، والذي ساعد في دفع المزيد من المشاركة عبر Instagram.

رهان الذكاء الاصطناعي لشركة Meta: الابتكار مفتوح المصدر باستخدام نماذج Llama

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على عكس العديد من المنافسين، اعتمدت Meta نهجًا مفتوح المصدر لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

سمحت نماذج لغة اللاما للشركة بتجميع التحسينات بشكل جماعي بسرعة، مما وضع Meta بين الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

اعتبارًا من 29 أغسطس، أبلغت Meta عن 185 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا على Meta AI، وهو ما يقترب من 200 مليون مستخدم أبلغت عنها OpenAI لـ ChatGPT.

حصلت عروض الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Meta، بما في ذلك خدمات chatbot المجانية وأدوات إنشاء الصور المباشرة، على إشادة واسعة النطاق.

وبدلاً من فرض رسوم على المستخدمين مقابل هذه الخدمات، تهدف Meta إلى تعزيز المشاركة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها، باتباع استراتيجية مماثلة لنموذج الوسائط الاجتماعية الذي يعتمد على الإعلانات.

استثمارات الذكاء الاصطناعي تدفع النمو المستقبلي

كما قامت Meta أيضًا بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.

في أبريل، أكد زوكربيرج على التزام الشركة بتوسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي، معلنًا،

نحن نمتلك الموهبة والبيانات والقدرة على توسيع البنية التحتية لبناء نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم.

في حين اختار المنافسون مثل OpenAI الربح القائم على الاشتراك، تعتمد Meta على عائدات الإعلانات، وهي استراتيجية تتوافق مع 98% من دخلها لعام 2023 المستمد من الإعلانات.

وقال زوكربيرج إن الشركة تخطط لتحقيق الدخل من أدوات الذكاء الاصطناعي تدريجيًا من خلال الاستفادة من المشاركة المحسنة عبر منصاتها.

تعكس توقعات الأرباح زخم النمو

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ويشعر محللو وول ستريت بالتفاؤل بشأن المسار المالي لشركة ميتا، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 19% إلى 5.21 دولار للسهم وزيادة الإيرادات بنسبة 18% إلى 40.2 مليار دولار لتقرير الأرباح القادم.

ويتوقع المحللون أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Meta، إلى جانب تحسين استهداف الإعلانات، ستستمر في تعزيز الربحية.

ومن المرجح أن يسلط فريق زوكربيرج الضوء على التحول الذي شهدته الشركة خلال مكالمة الأرباح، وهو ما يمثل تناقضًا صارخًا مع التحديات التي واجهتها ميتا قبل عامين.

إن مرونة شركة Meta وتوجهها الاستراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي قد يجعلها مستفيدًا ماليًا مبكرًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئ.