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يدعو مايكل سايلور، أحد مؤيدي البيتكوين، إلى إنشاء نظام بيئي شامل، يحتضن جميع خيارات الحفظ الخاصة بالبيتكوين.

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ومع ذلك، واجه الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy انتقادات من قادة مجتمع العملات المشفرة بعد تعليقات بدت وكأنها تتحدى المستخدمين الذين يحتفظون بعملة البيتكوين بأنفسهم.

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واقترح سيلور أن “الفوضويين في مجال التشفير” الذين يعارضون بشكل حصري الحفاظ على المؤسسات كانوا يقوضون الأمن التنظيمي لعملة البيتكوين واعتمادها على نطاق واسع.

وقد أثارت تصريحاته ردود فعل عنيفة من شخصيات مثل مؤسس ShapeShift، إريك فوريس، وفيتاليك بوتيرين، مؤسس Ethereum، حيث وصف بوتيرين وجهة نظر سيلور بشأن الحضانة بأنها “مجنونة للغاية”.

دون التطرق مباشرة إلى الانتقادات، نشر سيلور منشورًا في 23 أكتوبر، يدعم فكرة أن المستخدمين يجب أن يتمتعوا بحرية اختيار كيفية تخزين البيتكوين الخاصة بهم.

ودعا إلى قبول جميع خيارات الحضانة المتاحة، على أساس التفضيلات الفردية.

لقد كان مبدأ الحراسة الذاتية مبدأً أساسيًا في مجتمع العملات المشفرة منذ إنشاء البيتكوين. وقد نشأت هذه الحركة نتيجة لعدم الثقة في المؤسسات التقليدية والرغبة في فصل المال عن سيطرة الدولة.

بعد خمسة عشر عامًا من إطلاق عملة البيتكوين، فتحت ابتكارات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لعملة البيتكوين طرقًا جديدة للاحتفاظ بالعملة المشفرة. وفي حين دعمت صناديق الاستثمار المتداولة التبني العالمي، فإن الدعوة إلى الحفظ الذاتي لا تزال قوية.

تكثفت المناقشات حول التخزين اللامركزي للأصول مثل Bitcoin في عام 2024، حيث يزعم المؤيدون أنها أفضل وسيلة دفاع ضد الرقابة والإخفاقات المركزية.

حيازات بيتكوين لدى MicroStrategy

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إن استراتيجية الاستحواذ العدوانية التي تنتهجها شركة MicroStrategy على البيتكوين جعلتها لاعباً رئيسياً في ملكية البيتكوين بين الشركات العامة.

اعتبارًا من الآن، تحتفظ الشركة بنحو 252,220 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 16.89 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.201% من إجمالي المعروض من Bitcoin المتداول.

منذ شرائها الأولي لـ 21,454 BTC في أغسطس 2020، زادت MicroStrategy من حيازاتها بشكل مطرد، متجاوزة 91,000 BTC بحلول منتصف عام 2021.

وبحلول يناير 2022، تضاعف إجماليها إلى 125,051 BTC، مما يدل على ثقة الشركة في Bitcoin على المدى الطويل.

بين نوفمبر 2023 ويوليو 2024، وسعت الشركة حيازاتها من 152,400 BTC إلى 226,500 BTC، مما يؤكد إيمانها المستمر بإمكانيات Bitcoin.

وفي الشهر الماضي فقط، أضافت MicroStrategy 25,720 BTC أخرى، مما عزز مكانتها في العملة الرقمية.