ميم بوليتي فاي للعملات المشفرة اليوم: تفوقت عملة كامالا هاريس KAMA على الرموز ذات الطابع ترامب

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مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحول تركيز عشاق العملات المشفرة إلى الرموز ذات الطابع السياسي.

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وفي الوقت نفسه، تصدرت كامالا هوريس (KAMA) المخططات في اليوم الماضي، حيث حققت مكاسب بنسبة 23%، في حين أظهرت الميمات المرتبطة بترامب، MAGA، وTREMP، وSTRUMP أداءً مختلطًا.

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أثار هذا الاتجاه اهتمامًا داخل مجتمع العملات المشفرة حيث يأتي الأداء المتفوق لعملة KAMA في الوقت الذي ظلت فيه احتمالية فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة مرتفعة قبل الحدث السياسي الذي طال انتظاره.

تظهر بيانات بوليماركت أن ترامب لديه فرصة بنسبة 62٪ لهزيمة كامالا هاريس من ديموكترات.

نظرة عامة على رموز PolitiFi

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كامالا هوريس بوبس

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شهدت عملة KAMA قفزة ملحوظة من 0.005515 دولار إلى 0.0068 دولار – مكسب بنسبة 23.30٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يتم تداول العملة البديلة عند 0.0062 دولار بعد التبريد من الذروات اليومية.

وفي الوقت نفسه، شهد الارتفاع الأخير خروج كامالا هوريس من نموذج المثلث الهابط، مما يؤكد قوة الصعود المستقرة.

قد يؤدي الزخم المتزايد مع ارتفاع حرارة المشهد السياسي الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة إلى دفع KAMA نحو 0.0079 دولار – وهو ارتفاع بنسبة 27٪ عن الأسعار الحالية.

ومع ذلك، فإن تضاؤل فرص فوز كامالا هاريس على ترامب في الأيام المقبلة قد يبطل التوقعات بارتفاع عملة كاما. وقد تنخفض العملة البديلة إلى 0.0054 دولار قبل التفكير في الخطوة التالية.

عرض رمز ترامب يقدم أداءً مختلطًا

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في غضون ذلك، أظهرت العملات الرقمية التي تحمل شعار ترامب إشارات متضاربة خلال اليوم الماضي. فقد شهدت عملة MAGA (TRUMP) انتعاشًا قويًا بعد انخفاضها بنسبة 40% الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت بأكثر من 10% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول عند 3.34 دولار.

في غضون ذلك، تظهر رموز أخرى لدونالد ترامب اتجاهًا هبوطيًا ملحوظًا. تكافح MAGA Hat وTREMP وSTRUMP للتعافي بعد خسارة ما يصل إلى 30% من قيمتها في الأسبوع السابق، وفقًا لشركة Coingecko.

تشير المؤشرات الفنية إلى أن MAGA (TRUMP) قد يفشل في الحفاظ على اتجاهه الصعودي الحالي.

يؤكد تقارب وتباعد المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية هيمنة الهبوط على سهم ترامب.

علاوة على ذلك، يتم تداول الخيارات البديلة تحت المتوسطات المتحركة الأسية 20 و50، مما يؤكد وجود ضغوط بيع.

MAGA، بقيمة سوقية تبلغ 147.36 مليون دولار، هي عملة البيتكوين المشفرة المرتبطة بترامب.

وبالتالي، فإن أداءها سيؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار في TREMP، وMAGA Hat، وSTRUMP.

تظل العملات المشفرة ذات الطابع السياسي على استعداد لارتفاع التقلبات مع اقتراب الانتخابات.

من المرجح أن تعكس العملات البديلة نتائج مرشحيها، حيث تراهن على الخسارة وتضخ المال عند النصر.

تظل الانتخابات الأمريكية المقبلة ذات أهمية حيوية في تشكيل سوق العملات المشفرة.

لقد عانى القطاع بسبب القواعد التنظيمية غير الواضحة على مدى السنوات الماضية، ويتعهد دونالد ترامب بتغيير هذه الظاهرة.

علاوة على ذلك، أبدت كامالا هاريس اهتمامها بالعملات المشفرة مؤخرًا، وهي الخطوة التي من المحتمل أن تجتذب تبرعات للحملة بقيمة 10 ملايين دولار من المؤسس المشارك لشركة Ripple كريس لارسن.

في هذه الأثناء، سيتابع المتحمسون أداء العملات المشفرة PolitiFi في الأيام التي تسبق يوم 5 نوفمبر وبعد الانتخابات الأمريكية.