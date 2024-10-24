POPCAT يقلب FLOKI بعد الوصول إلى ATH جديد

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في تحول ملحوظ للأحداث، ارتفع سعر POPCAT إلى ارتفاعات جديدة، محققًا أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 1.67 دولارًا، متغلبًا على منافسه طويل الأمد FLOKI.

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لقد عزز هذا الارتفاع النيزكي مكانة POPCAT باعتبارها ثالث أكبر عملة ميم في نظام Solana البيئي، مباشرة خلف Dogwifhat (WIF) و Bonk (BONK)، لتصبح بسرعة واحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً لهذا العام.

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لماذا يرتفع سعر POPCAT؟

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وعلى الرغم من التراجع الطفيف إلى حوالي 1.54 دولار وقت نشر هذا التقرير، فقد شهدت الأيام الثلاثة الماضية على التوالي ارتفاع سعر POPCAT بنسبة تزيد عن 17%، مما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة من 457 مليون دولار فقط في سبتمبر.

وقد تم دعم هذا الارتفاع في القيمة من خلال زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع عدد حاملي الأسهم، الذي ارتفع من مستوى منخفض بلغ 65 ألف حامل إلى أكثر من 77700 حامل.

ومن المثير للاهتمام أن المحافظ العشرة الأولى تمتلك فقط حوالي 21% من إجمالي العرض وفقًا لبيانات HolderScan ، مما يشير إلى توزيع صحي بين المستثمرين.

إن العامل الرئيسي الآخر وراء ارتفاع أسعار POPCAT مؤخرًا هو الزيادة الكبيرة في حصتها المفتوحة في العقود الآجلة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 277 مليون دولار قبل أن تنخفض إلى 237.95 مليون دولار وقت نشر هذا التقرير.

ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ 20 مليون دولار قبل بضعة أشهر فقط، مما يسلط الضوء على زيادة الطلب بين المتداولين.

عادة ما يُنظر إلى ارتفاع الفائدة المفتوحة على أنها إشارة صعودية، مما يشير إلى أن العديد من المتداولين يراهنون على استمرار نمو العملة المعدنية.

علاوة على ذلك، شهد حجم تداول POPCAT ارتفاعًا كبيرًا، حيث تم تداول ما يزيد عن 146 مليون دولار يوم الخميس بحلول وقت كتابة هذا التقرير، بمتوسط يزيد عن 120 مليون دولار في الأسابيع الأخيرة.

يتركز معظم نشاط التداول هذا على Bybit، مع تدفق أحجام كبيرة أيضًا عبر Gate.io وRaydium وOrca.

تعكس بيئة التداول القوية هذه اهتمامًا أوسع بـ POPCAT مع ابتعاد المستثمرين عن البورصات المركزية، وهو ما يُنظر إليه غالبًا على أنه علامة إيجابية لاستقرار الأسعار في المستقبل.

ويتم توضيح ديناميكيات السوق بشكل أكبر من خلال الارتفاع الحاد في عمليات تصفية المراكز القصيرة، والتي تجاوزت 720,550 دولارًا مقارنة بـ 367,030 دولارًا فقط للمراكز الصعودية.

ويشير هذا إلى أن العديد من المتداولين الذين يراهنون ضد POPCAT أجبروا على إغلاق مراكزهم، مما يشير إلى معنويات صعودية قوية تدفع سعر العملة إلى الارتفاع.

Source: Coinglass

تزامن ارتفاع قيمة POPCAT أيضًا مع ارتفاع أوسع في نظام Solana البيئي، مع ارتفاع رموز أخرى مثل Cat in a Dogs World وGOAT بأكثر من 20%.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز دور Solana في صناعة التبادل اللامركزي (DEX)، حيث ارتفع حجم تداولاتها على مدى سبعة أيام إلى أكثر من 14.724 مليار دولار ، مقارنة بـ 7.898 مليار دولار لـ Ethereum وفقًا لبيانات DefiLlama.

وبينما تواصل POPCAT اكتساب الزخم، يظل المحللون متفائلين بشأن آفاقها على المدى القصير.

في حالة اختراق السعر لمستويات المقاومة الرئيسية، فقد يتم تحديد الأهداف التالية عند 0.7416 دولار و1.4926 دولار، مما يمثل فصلاً مثيرًا في الملحمة المستمرة للاستثمار في العملات المشفرة.