تقلبات معدل حرق شيبا إينو تثير تساؤلات حول سعر شيبا إينو في المستقبل
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- Weekly SHIB burns fell 81.73% this week to 58,389,212 tokens, down from 320,186,507 the previous week.
- Shibarium's daily transactions surged to 3.24 million on October 24th.
- Shibarium’s growth could help stabilise SHIB burn rates in the future.
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في وقت كتابة هذا التقرير، شهدت Shiba Inu (SHIB) تقلبات كبيرة في معدل حرقها، حيث كشفت البيانات من Shibburn عن انخفاض كبير بنسبة -100.00٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى عدم حرق أي رموز SHIB خلال هذه الفترة.
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المصدر: شيبورن
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وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد، يظهر الاتجاه الأوسع انخفاضًا في أرقام الحرق الأسبوعية، مع حرق 58،389،212 SHIB هذا الأسبوع – وهو انخفاض بنسبة 81.73٪ من 320،186،507 SHIB المحروقة في الأسبوع السابق.
يثير هذا التناقض في معدلات الحرق تساؤلات حول استدامة استراتيجية ShibArmy طويلة المدى لتقليل العرض المتداول من SHIB.
انخفاض معدل حرق SHIB يظهر التحدياتCopy link to section
ظل جيش شيبا مصممًا على تحقيق هدفه المتمثل في تقليل العرض المتداول من شيبا من خلال الحرق. ارتفع معدل الحرق هذا الأسبوع في البداية، مسجلاً زيادة بنسبة 880.1% في الأيام الأولى.
تضاءل الزخم بسرعة، مما أدى إلى انخفاض كبير بحلول نهاية الأسبوع، بما في ذلك الانخفاض الأخير بنسبة -100.00%.
وفي حين أن جهود المجتمع واضحة، فقد يكون من الضروري اتباع استراتيجية حرق أكثر انتشارا واستدامة لتحقيق خفض ملموس في العرض.
تتزامن التقلبات في معدل حرق SHIB مع ارتفاع كبير في نشاط المعاملات على Shibarium، وهو حل التوسع من الطبقة 2 الخاص بـ Shiba Inu.
وفقًا لـ Shibariumscan ، قفزت المعاملات اليومية إلى رقم مثير للإعجاب بلغ 3.24 مليون في 24 أكتوبر.
من المحتمل أن تساهم هذه الزيادة في نشاط المنصة في عمليات حرق SHIB المستقبلية، حيث تتضمن معاملات Shibarium آلية حرق.
هل يمكن لنمو Shibarium أن يؤدي إلى استقرار معدلات حرق SHIB؟Copy link to section
يقدم النشاط المتزايد لـ Shibarium فرصة لتحقيق معدل حرق SHIB أكثر استقرارًا وتناسقًا، نظرًا لآليته التي تدمج عمليات الحرق في كل معاملة.
إذا استمر نمو استخدام المنصة، فقد يساعد ذلك في دفع عمليات حرق SHIB بشكل منتظم وكبير، مما قد يعوض الانخفاض الأخير في عمليات الحرق الأسبوعية.
يمكن أن يلعب الارتباط بين نمو Shibarium وانخفاض العرض في SHIB دورًا حاسمًا في تشكيل ديناميكيات الرمز المستقبلي.
الطبيعة غير المتوقعة لمعدل حرق SHIB تجعل من الصعب قياس تأثيره الفوري على سعر الرمز المميز.
في حين أن تفاني ShibArmy في حرق SHIB واضح، فإن الافتقار إلى معدلات حرق ثابتة يمكن أن يحد من التأثير المحتمل لخفض العرض الإجمالي، وبالتالي دفع ارتفاع الأسعار.
من المرجح أن يكون من الضروري تحقيق معدل احتراق أكثر اتساقًا لإحداث تأثير ملحوظ على القيمة السوقية لشركة SHIB.
وبينما يتنقل Shiba Inu بين أنماط الاحتراق المتقلبة هذه، يواصل المجتمع استكشاف طرق لتعزيز فائدة SHIB وقيمتها على المدى الطويل.
في حين أن إمكانات Shibarium لدعم معدلات الاحتراق تقدم طريقًا واعدًا، فما زال من غير الواضح ما إذا كانت قادرة على توفير الاتساق اللازم للتأثير على مسار سعر SHIB بشكل إيجابي.
في الوقت الحالي، يركز ShibArmy على الحفاظ على جهود الحرق، على أمل حدوث تحول طويل الأمد يمكن أن يدعم ارتفاع أداء السوق الرمزي.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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