تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يواجه سوق العملات المشفرة ضغوط بيع مستمرة، مما يؤدي إلى تحول في المشاعر العامة نحو اتجاه هبوطي.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومع ذلك، فإن سولانا (SOL)، خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تتغلب على الاتجاه مع اكتسابها اهتمام المستثمرين.

Advertisement

على الرغم من البيئة الهبوطية في سوق العملات المشفرة، ارتفعت أسعار SOL بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أثار هذا الاستقرار اهتمام المتداولين، الذين يراقبون عن كثب أداء العملة المشفرة مقابل العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

وفي حين تحافظ شركة سولانا على زخمها التصاعدي، فإنها تبرز كقائد محتمل في ديناميكيات السوق المستمرة.

حركة سعر سولانا

Copy link to section

وفي تطور مفاجئ، تفوقت Solana على العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وBinance Coin (BNB).

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول SOL عند مستوى 173.5 دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية انخفاض أحجام التداول بنحو 20%، وهو ما يشير إلى تزايد الحذر بين المتداولين.

المصدر: CoinmarketCap

يعكس الانخفاض في حجم التداول مخاوف أوسع نطاقا في السوق، حيث يظل المستثمرون حذرين وسط ظروف السوق غير المؤكدة.

ومع ذلك، فإن حركة سعر سولانا تشير إلى القوة، مما يضعها كعملة مشفرة تستحق المتابعة في الأيام المقبلة.

من الناحية الفنية، تشير تحركات أسعار سولانا الأخيرة إلى توقعات صعودية.

لقد خرجت العملة المشفرة مؤخرًا من نطاق توحيد ضيق بين 162 دولارًا و 173.5 دولارًا، والذي استمر لمدة يومين.

لقد مهد هذا الاختراق الطريق لزيادة محتملة بنسبة 10%، مع كون الهدف التالي هو مستوى 190 دولارًا.

يظل سعر SOL أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 200 (EMA) على الرسم البياني اليومي، والذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للاتجاه الصعودي.

يشير دعم خط الاتجاه هذا إلى أن SOL قد يستمر في جذب اهتمام الشراء، خاصة إذا استقرت ظروف السوق الأوسع.

تراجع البائعين على المكشوف

Copy link to section

أدى ارتفاع سعر سولانا إلى موجة من التصفية بين البائعين على المكشوف.

تظهر البيانات أنه تم تصفية ما يقرب من 3.5 مليون دولار من المراكز القصيرة، مقارنة بـ 350 ألف دولار في التصفيات الصعودية.

يشير هذا التفاوت إلى تراجع المشاعر الهبوطية، مع تراجع البائعين على المكشوف وسط ارتفاع الأسعار.

غالبًا ما يعمل تصفية المراكز القصيرة كإشارة صعودية، حيث يمكن أن يؤدي إلى المزيد من مكاسب الأسعار.

مع فقدان الدببة للقوة الدافعة، فإن الزخم الصعودي لسولانا قد يجد المزيد من الدعم في جلسات التداول القادمة.

تدعم المقاييس الصعودية على السلسلة ارتفاع Solana

Copy link to section

يتم تعزيز الاتجاه الصعودي لعملة Solana من خلال المقاييس الإيجابية على السلسلة.

يكشف التحليل من CoinGlass ، وهي منصة تحليلات على السلسلة، أن نسبة الطويلة/القصيرة لـ SOL تقف حاليًا عند 1.02.

تشير هذه النسبة إلى هيمنة المراكز الطويلة على المراكز القصيرة، مما يدل على معنويات السوق الإيجابية بين المتداولين.

ارتفعت الفائدة المفتوحة لـ SOL بنسبة 11%، مما يعكس تراكمًا للمراكز الجديدة بعد توحيد الأسعار الأخير.

غالبًا ما ينظر المتداولون إلى ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى جانب نسبة طويلة/قصيرة أعلى من 1 كعلامة على الثقة المتزايدة في الأصل، مما قد يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.

مع توافق المؤشرات الفنية والمؤشرات على السلسلة الصعودية، يبدو أن Solana مستعد لتحقيق المزيد من المكاسب في المدى القريب.

إن قدرة العملة المشفرة على البقاء فوق مستويات الدعم الرئيسية وجذب مراكز طويلة جديدة قد توفر الأساس لاتجاه صعودي مستمر.

من المرجح أن تؤثر ظروف السوق الأوسع والاتجاه العام لسوق العملات المشفرة على مسار سولانا.

ومع بقاء المستثمرين حذرين وسط تباطؤ السوق، فإن مرونة SOL قد تجعلها خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يبحثون عن فرص خلال التقلبات الحالية.