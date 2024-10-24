صعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، وتراجع داو جونز؛ وارتفاع أسهم تيسلا بفضل أرباح قوية، وانخفاض أسهم بوينج

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كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية مختلطة يوم الخميس، لكن مؤشر S&P 500 ارتفع قليلاً بقيادة مكاسب أسهم تسلا وشركات أخرى.

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وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%. ومع ذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% عن الإغلاق السابق.

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وفقًا لشبكة CNBC، أعلنت أكثر من 32% من شركات مؤشر S&P 500 عن أرقام الربع الثالث حتى الآن. ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 76% توقعات المحللين، وفقًا لـ FactSet.

كانت الأسهم تتعافى من خسائر حادة تكبدتها في جلسة الأربعاء. فقد انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة يوم الأربعاء، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% و1.6% على التوالي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات سندات الخزانة يوم الخميس، مما جلب بعض الراحة للأسهم. وارتفعت العائدات بشكل حاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى خسائر فادحة لمتوسطات الأسهم القياسية.

وقال روب هوورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة أصول بنك الولايات المتحدة، لشبكة CNBC:

لقد كان الضغط على السوق من جانب أسعار الفائدة. وهذا هو ما أدى بالفعل إلى إضعاف حماس سوق الأسهم، ولم تكن هناك أخبار أرباح كبيرة بما يكفي لدفع السوق إلى مستوى مرتفع جديد… كما أننا لا نشهد نفس الزخم الواسع الذي شهدناه.

قفزة في أسهم تسلا بعد نتائج إيجابية

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قفزت أسهم تسلا بنحو 20% بعد تلبية توقعات المحللين بشأن نتائج أرباح الربع الثالث.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية إنها تتوقع نمو مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 20 و30% العام المقبل، وهو ما فاجأ المستثمرين.

وقالت الشركة إن الأرباح القوية جاءت بفضل تحسن الهوامش وتحسن التوقعات بشأن عمليات التسليم.

وكانت محاولات الشركة لتنويع أعمالها خارج نطاق أعمالها الأساسية في مجال السيارات، مع التوغل في مجال سيارات الأجرة الآلية والذكاء الاصطناعي، مخيبة للآمال إلى حد كبير في وقت سابق من شهر أكتوبر، وفقًا لتقرير رويترز.

صندوق النقد الدولي: الهند تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة

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قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الهند هي أقوى الأسواق الناشئة الكبرى نمواً في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو في السنوات المقبلة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن الهند استفادت من النمو الدوري، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي. ويقدر الصندوق أن اقتصاد الهند من المتوقع أن ينمو بنسبة 7% هذا العام و6.5% في عام 2025.

ونقلت شبكة سي إن بي سي عن مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان قوله: “هناك مجال لإمكانات أعلى مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية، وإصلاحات سوق العمل على وجه الخصوص، وبعض الإصلاحات المالية وربما زيادة الدفع بالبنية التحتية”.

ارتفعت أسهم شركة United Parcel Service بنسبة 5%

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ارتفعت أسهم شركة United Parcel Service بأكثر من 5% يوم الخميس في أعقاب نتائج الشركة المالية وإيراداتها في الربع الثالث.

وارتفعت الأرباح المعدلة لشركة الشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 12.1% على أساس سنوي إلى 1.76 دولار للسهم، وهو ما يفوق توقعات المحللين البالغة 1.63 دولار للسهم، وفقًا لموقع Tipranks.com.

في غضون ذلك، ارتفع سهم لام للأبحاث بأكثر من 6% بعد أن تجاوزت أرقام الربع الأول المالية لشركة صناعة معدات أشباه الموصلات التوقعات.

انخفاض أسهم بوينج بعد رفض العمال للصفقة الأخيرة

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واصلت أسهم شركة بوينج هبوطها يوم الخميس، حيث انخفضت بنحو 2% بعد أن رفض العمال المضربون أحدث عرض عقد قدمته الشركة.

رفض نحو 64% من عمال مصنع شركة صناعة الطائرات على الساحل الغربي للولايات المتحدة عرض العقد في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

كما تأثرت الشركات الموردة الرائدة لشركة بوينج أيضًا بالتطورات الأخيرة.

انخفضت أسهم شركة Spirit AeroSystems بنسبة 4٪ يوم الخميس.

انخفاض طلبات البطالة

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من ناحية أخرى، انخفض عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع، حيث انخفض بنحو 15 ألف شخص.

يشير الرقم الأخير إلى أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيراقب المستثمرون أيضًا الوضع السياسي في الولايات المتحدة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس.