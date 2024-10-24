نتائج قوية للربع الثالث وصفقات إليوت: هل تستعد شركة Southwest Airlines للصعود؟

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فاجأت شركة Southwest Airlines (NYSE: LUV) المستثمرين اليوم بالإعلان عن نتائج الربع الثالث التي تجاوزت توقعات وول ستريت.

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حققت الشركة ربحًا قدره 0.15 دولارًا للسهم، وهو أعلى بكثير من 0.04 دولارًا للسهم المتوقعة، وحققت إيرادات تشغيلية قياسية بلغت 6.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وعلى الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل ــ بنسبة 12% بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والعمالة ــ وانخفاض الأرباح بنسبة الثلثين، فقد أثبتت شركة الطيران قدرتها على الصمود في سوق مليئة بالتحديات.

ورافقت أنباء الأرباح الإيجابية الإعلان عن تسوية مع المستثمر الناشط إليوت مانجمنت.

بعد أشهر من المفاوضات ومعركة التوكيل الوشيكة، وافقت شركة ساوث ويست على تعيين ستة مديرين جدد في مجلس إدارتها، بينما احتفظ الرئيس التنفيذي بوب جوردان بمنصبه.

سيقوم رئيس مجلس الإدارة غاري كيلي بتسريع تقاعده، حيث سيتنحى عن منصبه في الأول من نوفمبر 2024، وسيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري.

وتنهي هذه الاتفاقية فعليًا خطر اندلاع حرب بالوكالة، وتهدف إلى توجيه شركة الطيران نحو مستقبل أكثر ربحية تحت قيادة أعيد تشكيلها.

وتأتي التسوية مع شركة إليوت مانجمنت بعد أن جمع المستثمر النشط حصة قدرها 11% في ساوث ويست ودفع باتجاه تغييرات كبيرة، بما في ذلك إقالة الرئيس التنفيذي بوب جوردان وإصلاح مجلس الإدارة بالكامل.

وتعكس الاتفاقية تسوية تهدف إلى الحفاظ على القيادة الحالية مع تقديم وجهات نظر جديدة لمجلس الإدارة.

سيتولى جريج ساريتسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ويست جيت، رئاسة لجنة المالية المحدثة، مما يشير إلى تحول استراتيجي في الرقابة المالية للشركة.

الطلب القوي والمبادرات الاستراتيجية

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وعلى الرغم من التحديات التشغيلية، نقلت شركة ساوث ويست 0.5% المزيد من الركاب في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مع زيادة عامل الحمولة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 81.2%.

وأشارت الشركة إلى أن الطلب على السفر لا يزال قوياً، وأن الحجوزات لموسم العطلات المقبل قوية.

وللاستفادة من هذا الطلب، تنفذ شركة ساوث ويست العديد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق شراكات عالمية مع شركات الطيران في عام 2025، وتقديم باقات العطلات، وإدخال رحلات الطيران ذات الرؤية الحمراء، والانتقال إلى نموذج الجلوس المخصص بحلول عام 2026.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإيرادات وتحسين استخدام الأصول دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.

ومن خلال تقديم خدمات مميزة مثل تخصيص المقاعد وتوفير مساحة إضافية للأرجل، تتوقع شركة ساوث ويست تعزيز أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنحو 1.5 مليار دولار بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن يؤدي تقديم رحلات العين الحمراء وتحسين أوقات الاستجابة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل إضافة 44 طائرة، وهو ما سيعزز نمو الإيرادات بشكل أكبر.

الوضع المالي ومقاييس التقييم

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وتحافظ شركة ساوث ويست على وضع مالي قوي مع سيولة تبلغ 10.4 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ديونها المستحقة البالغة 8.0 مليار دولار.

أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم معجل بقيمة 250 مليون دولار كجزء من تفويض إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في تدفقاتها النقدية المستقبلية.

ومع ذلك، خفضت وكالة موديز توقعاتها لشركة ساوث ويست من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى مخاطر التنفيذ المرتبطة بالمبادرات الاستراتيجية الجديدة والتأثير المحتمل على التدفق النقدي الحر إذا انخفض الأداء في السنوات القادمة.

يتم تداول أسهم شركة Southwest عند نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية، مما يشير إلى أن السوق لم يتسعر بالكامل التحسينات المتوقعة.

وتقدر شركة جيفريز أرباح الشركة للسهم الواحد في عام 2027 عند 2.50 دولار، وهو أقل من النطاق الضمني من 4.00 إلى 5.00 دولار للسهم، وتحدد هدف سعر 32 دولارًا على أساس 6x EBITDAR.

إن تركيز شركة الطيران على استراتيجيات إدارة التكاليف وتعزيز الإيرادات قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب إذا تم تنفيذه بنجاح، ولكن الشكوك لا تزال قائمة بين المحللين فيما يتعلق بجدوى وتوقيت هذه المبادرات.

ومع انطلاق شركة ساوث ويست إيرلاينز في هذه الرحلة التحويلية، سوف تراقب الأسواق المالية تقدمها عن كثب.

إن الجمع بين الطلب القوي والمبادرات الاستراتيجية وفريق القيادة المعاد تشكيله يمهد الطريق للنمو المحتمل.

ويبقى السؤال ما إذا كانت هذه العوامل ستكون كافية لدفع السهم إلى الارتفاع.

إن فحص المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني قد يوفر رؤى إضافية حول آفاق الشركة والمسار المستقبلي للسهم.

هل يقترب الاتجاه الهبوطي طويل الأمد من نهايته؟

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على الرغم من أن أسهم شركة Southwest Airlines شهدت مكاسب كبيرة هذا العام منذ أغسطس، إلا أنها لا تزال تتداول بخصم يزيد عن 50% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021.

المصدر: TradingView

لقد أعاد هذا الارتفاع الأخير الزخم الصعودي في الإطار الزمني القصير الأجل، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى اتجاه صعودي متوسط الأجل.

وسيكون أول مؤشر على ذلك هو أن يغلق السهم يوميًا فوق مستوى مقاومته القريبة الأجل عند 34.96 دولارًا.

ومن ثم، يجب على المستثمرين الراغبين في شراء السهم أن يبدؤوا بمركز صغير فقط عند المستويات الحالية ويضيفوا إليه إذا تمكن السهم من الإغلاق فوق 34.96 دولاراً.

يمكن للمتداولين الذين لا يزال لديهم نظرة هبوطية للسهم أن يبدؤوا مركزًا قصيرًا عند مستويات أعلى من 32 دولارًا مع وقف خسارة عند 35.2 دولارًا.

إذا تراجع الزخم الصعودي قصير الأمد، فقد ينخفض السهم مرة أخرى إلى مستوى 24.2 دولار، حيث يمكن للمرء أن يحقق أرباحًا.