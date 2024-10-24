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بدأ تصنيف البيتكوين باعتباره “تداول ترامب” يتعرض لضغوط من التحولات الأوسع في السوق العالمية، والتي حفزتها إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

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مع تقدم المرشح الجمهوري على نائبة الرئيس كامالا هاريس في أسواق التنبؤ، ارتفعت عائدات السندات والدولار الأمريكي مؤخرًا.

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وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، فإن المستثمرين يراجعون رهاناتهم، ويتراجعون عن توقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة، حيث إن أجندة ترامب المؤيدة للنمو قد تغذي الاقتصاد الأميركي القوي بالفعل إذا حقق النصر في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد تسبب هذا التحول في السوق في تقلبات في أسعار البيتكوين والأسهم، مع تشديد الظروف المالية استجابة لذلك.

تواجه عملة البيتكوين أول انخفاض أسبوعي لها منذ ثلاثة أسابيع. ورغم أن ترامب تبنى تاريخيا صناعة الأصول الرقمية، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كانت أجندته الاقتصادية الأوسع نطاقا ستؤثر سلبا على العملة المشفرة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي أستراليا في التقرير: “بالتأكيد، نعم، عمليات البيع المكثفة في الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات كلها تعادل تشديد الظروف المالية”.

وأوضح أن الوتيرة السريعة للتشديد تخلق ضغوطا على الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة.

أداء البيتكوين في عهد ترامب لا يزال غير مؤكد

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سجلت عملة البيتكوين ارتفاعا بنسبة 1%، الخميس، لتصل إلى 67300 دولار، لكن انخفاضها الأسبوعي لا يزال يدور حول 2%.

على الرغم من الانخفاض الأخير، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 60% هذا العام، مع وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,798 دولارًا في مارس.

كان الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة المحرك الرئيسي لارتفاع قيمة الأصول، ولكن السوق تواجه الآن حالة من عدم اليقين مع تشديد الظروف المالية.

وعلى النقيض من الموقف التنظيمي للرئيس بايدن، تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم”، وهو ما أثار استحسان عشاق العملات المشفرة.

واتخذت المرشحة الديمقراطية هاريس نهجا أكثر حذرا، حيث دعت إلى وضع إطار تنظيمي للقطاع.

وتسلط هذه المواقف المتناقضة الضوء على التأثيرات المختلفة التي يمكن أن يحدثها كل مرشح على الصناعة.

هل تؤثر نتائج الانتخابات على مستقبل البيتكوين؟

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وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج نيوز بالتعاون مع مورنينج كونسلت، فإن السباق بين ترامب وهاريس متعادل إحصائيًا في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وتشير الهوامش الضيقة إلى أن الجهود الانتخابية النهائية قد تلعب دورا هاما في تحديد الفائز.

إذا فاز ترامب، فقد ترتفع عائدات السندات بشكل أكبر، مما يؤثر سلبًا على الأصول الخطرة مثل البيتكوين.

وأشارت كارولين مورون، المؤسس المشارك لشركة أوربت ماركتس، إلى أن “التخفيف التنظيمي المتوقع من جانب إدارة ترامب تجاه صناعة العملات المشفرة لا يزال يشكل العامل الأكثر أهمية”، على الرغم من تشديد السوق المحتمل.