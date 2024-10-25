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توفى راتان تاتا، أحد أباطرة الأعمال الأكثر احتراما في التاريخ ، مؤخرًا في مومباي، تاركًا وراءه إرثًا يعتز به الملايين.

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وبينما ينعى العالم خسارته، أثارت وصيته الفضول، إذ ثبت أنها كانت رائعة بقدر روعة الرجل نفسه.

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وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا ، تضمنت وصية تاتا لفتة مؤثرة تجاه كلبه الراعي الألماني المخلص تيتو.

وقد تم تخصيص جزء من ثروته لتوفير رعاية “غير محدودة” لتيتو، مع تعيين طباخه القديم، راجان شو، للإشراف على صحة الحيوان الأليف المحبوب.

ولا يتوقف كرم تاتا عند هذا الحد.

وتقدر قيمة ممتلكاته بأكثر من 10 آلاف كرور روبية، كما تشمل وصيته أيضًا دعم مؤسسته، وشقيقه جيمي تاتا، وأخواته غير الشقيقات شيرين ودينا جيجيبوي، وموظفي المنزل الموثوق بهم – مما يسلط الضوء على الروابط الشخصية والقيم التي شكلت حياته غير العادية.

كلب وموظفو المنزل يجدون ذكرهم في وصية تاتا

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تضمن رعاية تيتو الحفاظ على مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به تاتا خلال حياة تاتا، مما يعكس الرابطة المشتركة بين تاتا وحيواناته الأليفة المحبوبة.

لا يخفى على أحد عاطفة تاتا تجاه تيتو. فقد تبناه منذ حوالي خمسة أو ستة أعوام بعد وفاة كلب تاتا السابق الذي يحمل نفس الاسم، وأصبح تيتو رفيقًا مألوفًا في منزل تاتا في كولابا، هاليكاي.

وتتضمن وصية تاتا أيضًا أحكامًا تتعلق بموظفي منزله الذين خدموا معه لفترة طويلة، والذين دعموه طوال حياته الشخصية والمهنية.

ومن بين المستفيدين من هذا القرار، كبير خدمه سوبيا، الذي خدمه لأكثر من ثلاثة عقود.

يُقال إن راتان تاتا كان معروفًا بشراء ملابس مصممة خصيصًا لموظفيه في منزله، بما في ذلك شاو وسوبياه أثناء رحلاته الخارجية.

وقد تم تكريمهم على ولائهم وتفانيهم، حيث حرص تاتا على ضمان سلامتهم بعد وفاته.

ومن المتوقع أن يحصل شانتانو نايدو، وهو شريك قديم لراتان تاتا، على جزء من وصية رجل الصناعة الراحل التي تبلغ قيمتها 10 آلاف كرور روبية، حسبما ذكر تقرير صحيفة TOI.

علاوة على ذلك، تخلى قطب الأعمال عن حصته في شركة نايدو للرفقة، Goodfellows، وتنازل عن نفقات تعليم نايدو في الخارج.

أغلب الثروة مخصصة للأعمال الخيرية

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ورغم أن الترتيبات الخاصة بتيتو لفتت الانتباه، فإن الغالبية العظمى من ممتلكات راتان تاتا مخصصة للمؤسسات الخيرية والصناديق الاستئمانية.

وتتمثل إحدى السمات الأساسية للوصية في نقل حصة تاتا البالغة 0.83% في شركة تاتا سونز، الشركة القابضة لمجموعة تاتا التي تبلغ قيمتها 165 مليار دولار، إلى مؤسسة راتان تاتا للوقف (RTEF).

تأسست شركة RTEF في عام 2022 كشركة من القسم 8 تركز على القضايا غير الربحية، ومن المقرر أن تتلقى غالبية ممتلكات شركة تاتا المقدرة بنحو 10000 كرور روبية.

ومن المتوقع أن يتولى رئيس مجلس إدارة شركة تاتا سونز، إن شاندراسيكاران، قيادة المؤسسة، ومواصلة رؤية تاتا في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمة.

يُعرف تاتا بالتزامه بالأعمال الخيرية، حيث يتماشى تخصيص ثروته للأعمال الخيرية مع تقليد عائلة تاتا الطويل الأمد المتمثل في استخدام أصولها لدعم القضايا الاجتماعية.

إرث منزل هاليكاي والأصول الرئيسية الأخرى

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تشمل ملكية تاتا مجموعة من الأصول، من منزل شاطئي مساحته 2000 قدم مربع في عليباج إلى ودائع ثابتة كبيرة تزيد عن 350 كرور روبية.

يعد محل الإقامة الرئيسي لتاتا، هاليكاي في كولابا، حيث عاش حتى وفاته، مملوكًا لشركة إيوارت للاستثمارات، وهي شركة تابعة لشركة تاتا سونز.

يتمتع المنزل، الذي صممه تاتا بنفسه، بقيمة عاطفية، إلا أن ملكيته المستقبلية سوف يحددها إيوارت.

ويضم عقار تاتا في عليباج ومنزل على شاطئ البحر في جوهو أيضًا.

ظل منزل جوهو، الذي ورثه تاتا وعائلته، مغلقًا لأكثر من عقدين من الزمن، ويشير المطلعون إلى أنه قد تكون هناك خطط جارية لبيعه.

تضم مجموعة سيارات تاتا الواسعة النطاق، والتي تتكون من 20 إلى 30 سيارة فاخرة، حاليًا في شقق هاليكاي وتاج ويلينجتون ميوز.

وتدرس حاليا هذه المجموعة، التي تتضمن نماذج نادرة وقيمة، إما لبيعها بالمزاد العلني أو نقلها إلى متحف تاتا في بوني.

وفي حالة الحصول عليها، سيتم الحفاظ على هذه السيارات باعتبارها جزءًا من إرث تاتا، وإظهار شغفه بالسيارات للجمهور.

المقربون منذ فترة طويلة مكلفون بتنفيذ رغبات تاتا النهائية

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وقد عهد راتان تاتا بتنفيذ وصيته إلى المقربين منه، بما في ذلك المحامي داريوس خامباتا وميهلي ميستري، أحد أمناء مجلس إدارة شركة تاتا تراستس.

وتشارك أخوات تاتا غير الشقيقات، شيرين ودينا جيجيبوي، أيضًا في الإشراف على تنفيذ تركته.

وقد لعب ميستري، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بتاتا وعمل في مجالس إدارة المؤسسات الخيرية الرئيسية التابعة لشركة تاتا، وهي مؤسسة السير دورابجي تاتا ومؤسسة السير راتان تاتا، دوراً هاماً في تعزيز الأهداف الخيرية لشركة تاتا.

وقد حافظ ميلي ميستري، وهو أيضًا أحد المقربين من الأخ غير الشقيق لتاتا، سيروس ميستري، على علاقة قوية مع عائلة تاتا وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهمة الخيرية الأوسع للمجموعة.

تلعب صناديق تاتا، التي تمتلك بشكل جماعي حصة 66% في شركة تاتا سونز، دورًا محوريًا في تعزيز رؤية تاتا للتقدم المجتمعي، وخاصة من خلال المبادرات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية.